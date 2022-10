Nu de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan voorbij is, kunnen onze Formule 1-verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Patrick: "Ik denk dat Max Verstappen zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten gaat winnen. De Nederlander is normaal gesproken een veel betere racecoureur dan polesitter Carlos Sainz en van Charles Leclerc heeft hij door een gridstraf geen last. Het zou me ook niks verbazen als Verstappen bij de start al de leiding pakt, aangezien de tweede startplek aan de binnenkant van de baan ligt. Achter Verstappen zie ik Sainz nog wel als tweede eindigen. Ik verwacht dat Lewis Hamilton - die dit weekend in goede doen is - het podium completeert."

Joost: "We zien al een tijdje dat Ferrari snel is over één ronde, maar dat ze het in de race al snel lastig krijgen met de banden. Daarom verwacht ik dat Verstappen zondag nog altijd de beste kanshebber is voor de overwinning. Ferrari is desondanks sneller dan verwacht, maar Sainz staat er vooraan ook nog eens alleen voor, tegen Verstappen. Alles wijst er op dat de Nederlander Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz kan eren met een fraaie overwinning in Texas."