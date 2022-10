Concurrerende coureurs willen straf voor Red Bull die 'pijn doet'

Terwijl Red Bull Racing met de FIA onderhandelt over een schikking, blijven coureurs van concurrerende teams oproepen tot een harde straf voor het overschrijden van de budgetlimiet. "Het moet echt heel erg pijn doen".

Valtteri Bottas ziet Max Verstappen in 2022 vooral wanneer hij als achterblijver moet plaatsmaken voor de raceleider, maar de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 ligt bij de Fin duidelijk nog vers in het geheugen. Bottas was op dat moment nog in dienst van Mercedes.

"Ik was vorig jaar met Red Bull verwikkeld in de strijd om het constructeurskampioenschap", herinnerde de huidige Alfa Romeo-coureur zich donderdag in het Amerikaanse Austin. "Dat wonnen we weliswaar, maar de rijderstitel verloren we met een paar puntjes. Een paar miljoen maakt daarin een groot verschil."

Na de Japanse Grand Prix maakte de FIA bekend dat Red Bull te veel uitgaf in 2021, het jaar waar Bottas op doelt. Hoeveel is onduidelijk, maar het zou gaan om 1 à 2 miljoen euro. De Fin wil hoe dan ook dat het team van Verstappen een flinke tik op de vingers krijgt.

"Regels zijn regels, dus het moet een straf zijn die echt heel erg pijn doet."

'Ik hoop dat de FIA de juiste beslissing neemt'

Ferrari-coureur Carlos Sainz hoopt vooral op duidelijkheid en eerlijkheid. "We weten allemaal hoeveel verschil 1, 2, 3, 4 miljoen, of wat het bedrag ook is, maakt bij de ontwikkeling van de auto. Dus de straf moet zo hoog zijn dat die de verleiding om het nog eens te doen volledig wegneemt."

Volgens de Spanjaard moet het niet zo zijn dat een team een aantal miljoen in de auto voor het volgende seizoen kan steken, om vervolgens alleen een boete te betalen.

"Het moet gewoon eerlijk zijn voor iedereen. Als er een budgetlimiet is, moet iedereen zich daaraan houden. Ik hoop dat de FIA de juiste beslissing neemt om dat voor elkaar te krijgen."

Hamilton geeft FIA voordeel van de twijfel

Lewis Hamilton vertrouwt erop dat FIA-president Mohammed Bin Sulayem een goede beslissing neemt. "Dat moet ik wel geloven, ik wil ze het voordeel van de twijfel geven."

Sommige fans van de Brit vinden dat Hamilton alsnog de titel van 2021 moet krijgen, omdat Verstappens team te veel heeft uitgegeven. Daar is de Mercedes-coureur het niet helemaal mee eens.

"Ik heb dat gehoord, en ik vind het mooi dat mijn fans zo gepassioneerd zijn. Maar ik kijk vooral naar hoe ik mijn volgende kampioenschap kan winnen. Ik ben trots op hoe we vorig jaar als team hebben gepresteerd, en ik denk ook wel dat we de titel verdiend hadden. Dus er verandert niet zo veel."

Hamilton wil vooral dat toekomstige budgetoverschrijdingen worden voorkomen. "Als je hier te relaxed mee omgaat, gaan alle teams gewoon veel meer uitgeven, zonder serieuze consequenties. Dat is niet goed voor de sport, dan kun je de budget cap net zo goed opheffen."

Coureurs praten met de pers in de aanloop naar de Amerikaanse Grand Prix in Texas. Foto: Getty Images

'Dit is een normale situatie'

Sergio Pérez sprak zich in soortgelijke woorden uit als zijn teammaat Verstappen donderdag deed. Die zei dat iedereen "een beetje hypocriet" is en dat het normaal is dat Formule 1-teams elkaar willen tegenwerken, desnoods via de FIA.

"Er zijn altijd andere teams die je slechter willen maken", herhaalde de Mexicaan min of meer de woorden van zijn kopman. "Zeker als je wint. Dat is simpelweg onderdeel van de sport. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn. Dit is een normale situatie."