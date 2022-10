Vooruitblik: 'Zou me heel erg verbazen als Verstappen zondag niet wint'

Volgens coureur Ho-Pin Tung is Max Verstappen zondag de topfavoriet om de Grand Prix van de Verenigde Staten te winnen. Een vooruitblik op de race in Austin.

Wat is kenmerkend voor het Circuit of The Americas?

"Circuit of The Americas is ten opzichte van Miami en Las Vegas natuurlijk een heel ander circuit. Het ligt in de middle of nowhere. Coureurs vinden het supergaaf om naartoe te gaan. Na Suzuka is het ook echt weer een leuk circuit om op te rijden."

"Die eerste sector is heel spectaculair, alle bochten volgen elkaar op. Als je in bocht 3 een fout maakt, kom je ook niet goed uit in de bochtencombinatie die daarna komt."

Wat maakt Circuit of The Americas voor de coureurs zo leuk om overheen te racen?

"Veel van die Amerikaanse oldskool banen hebben een heel specifiek karakter. Het is smal, hobbelig en gaat als een achtbaan omhoog en omlaag. Spectaculair om overheen te rijden. COTA - zoals Circuit of The Americas ook wel wordt genoemd - is specifiek gebouwd voor de Formule 1, vrij nieuw en niet oldskool, maar heeft dat Amerikaanse karakter wel enigszins weten te behouden."

"Naast de eerste sector kent het circuit veel razendsnelle bochten. Er is een lang recht stuk dat goede inhaalmogelijkheden biedt. Daarnaast is het ook technisch best een lastig circuit."

"De bandenslijtage is daar ook altijd fors. Dat heeft te maken met de combinatie van snelle bochten en langzame bochten waarbij je moet uit-accelereren. Het asfalt en de temperatuur hebben daar natuurlijk ook invloed op. Ook dit weekend wordt het best wel warm. Het is niet een baan die erom bekendstaat fysiek zwaar te zijn, maar ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het juist wel een baan is die fysiek veel van de coureurs vraagt."

"Door al deze factoren en ook als je kijkt naar de lay-out zou je haast kunnen zeggen dat dit circuit op het lijf van Red Bull en Verstappen is geschreven. Het zou me heel erg verbazen als Verstappen zondag niet wint."

De lay-out van het Circuit of The Americas.

De coureurs klagen vaak dat het circuit te hobbelig is.

"De baan is dit jaar opnieuw geasfalteerd van bocht 2 tot bocht 10, dat is vrijwel de gehele eerste sector. Ook van bocht 12 tot bocht 16 ligt nieuw asfalt, het relatief langzame gedeelte vanaf einde rechte stuk."

"Dat is niet alleen gebeurd na kritiek van de Formule 1-coureurs. Ook de MotoGP-rijders stelden vorig jaar dat het door alle hobbels gewoon te gevaarlijk werd om overheen te rijden. Van wat ik begrepen heb is het dit jaar wel iets beter geworden, maar de hobbels zijn nog zeker aanwezig."

Verstappen is al zeker van de titel, maar achter de Nederlander is een spannende strijd gaande om de tweede plek. Welke coureur - als je kijkt naar Sergio Pérez en Charles Leclerc - heeft in die strijd de overhand?

"Ik denk persoonlijk Pérez. Natuurlijk is het zo dat Verstappen meer uit die auto kan halen dan wie dan ook. Maar je kan aan Verstappen wel zien wat die auto daadwerkelijk kan. Intrinsiek heeft die auto dus wel de snelheid. Daar kan Pérez vertrouwen uit putten, want de data van Verstappen laten exact zien hoe hij rijdt. Aan de hand daarvan kun je jezelf als teamgenoot dan verbeteren."

De WK-stand 1. Max Verstappen - 366 punten

2. Sergio Pérez - 253 punten

3. Charles Leclerc - 252 punten

4. George Russell - 207 punten

5. Carlos Sainz - 202 punten

6. Lewis Hamilton - 180 punten

Er is een hoop te doen over de budget cap die vorig jaar door Red Bull is overschreden. Kan jij je vinden in de kritiek van andere teams dat Red Bull niet gestraft mag worden met slechts een boete?

"Het is logisch dat andere teams zeer kritisch zijn, zij hebben er natuurlijk belang bij dat Red Bull streng gestraft zal worden. Zij zullen wellicht meer weten, maar er is natuurlijk nog weinig bekend: het meeste nieuws is gebaseerd op geruchten."

"In de reglementen staat geen duidelijke omschrijving wat voor straf wordt uitgedeeld bij welke overtreding. Er wordt gesproken over mogelijke straffen die worden verdeeld in drie categorieën: een boete of een kleine of grote sportieve straf."

"Naar wat bekendgemaakt is door de FIA, gaat het om slechts een kleine overschrijding van de budget cap door Red Bull. Hoewel een boete voor de hand ligt, zou dat ook meteen het failliet van de budget cap betekenen. Dat betekent dat grotere teams - die hebben gewoon meer geld - ook in theorie meer kunnen uitgeven. Net als op technisch vlak, zullen ook hier de limieten worden opgezocht en vooral worden getest door de teams."

"De budget cap is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de kosten gecontroleerd kunnen worden. Als Red Bull alleen een boete krijgt, zijn ze nog steeds een stuk goedkoper uit dan ze in het verleden zijn geweest en hebben ze nog steeds het rijderskampioenschap gewonnen."

Sportief gezien kan je Max Verstappen niet straffen.

"Maar het is een moeilijke kwestie. Sportief gezien kan je Verstappen niet straffen. Uiteindelijk heeft hij gewoon op een eerlijke manier gereden en gewonnen. Daar kan je niet zoveel meer mee doen. Ik vraag me ook af welke andere opties ze nog hebben."

"Wellicht kunnen ze naar het constructeurskampioenschap kijken, maar dat zou ook weer andere problemen creëren. De stand in het constructeurskampioenschap bepaalt bijvoorbeeld ook hoeveel tijd je als team mag doorbrengen in de windtunnel. Als een team als Red Bull uit de stand zou worden gehaald of puntenaftrek krijgt - en dit is natuurlijk puur hypothetisch - zou een ander team waarschijnlijk weer opschuiven. Wat voor invloed heeft dat dan weer op die windtunneltijd?"