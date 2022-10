Deze records kan kampioen Verstappen nog breken in 2022

De titelstrijd in de Formule 1 is weliswaar beslist, toch zijn er voor tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen nog genoeg uitdagingen in de resterende vier races van 2022. Deze records kan de Nederlander nog breken.

Meeste zeges in een seizoen

Het belangrijkste te breken record is zonder meer het aantal overwinningen per seizoen. Verstappen staat momenteel op twaalf zeges en heeft het gedeelde record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel van dertien keer winst ruim in het vizier. Nog twee keer zegevieren en dat record is gebroken.

Nu nog (gedeeld) recordhouder Michael Schumacher in 2004. Foto: Getty Images

Percentage overwinningen per seizoen niet haalbaar

Overigens zou het breken van dát record niet genoeg zijn om een ander record te breken: het hoogste percentage overwinningen in een seizoen. Alberto Ascari is niet meer in te halen, maar omdat Verstappen nummer twee Schumacher ook hier nog voorbij kan, is dit record het vermelden waard. Saillant detail: Ascari miste zeventig jaar geleden in zijn recordseizoen ook nog eens de openingsrace in Zwitserland.

Aantal gescoorde punten per seizoen

Dan een record dat Verstappen wel degelijk kan breken, namelijk het totale aantal gescoorde punten in een seizoen. Dat kan hij binnen twee races al overnemen van Lewis Hamilton, die het huidige record van 413 punten in een seizoen in handen heeft.

In de komende Grands Prix van de Verenigde Staten en Mexico zijn 52 punten te verdienen, waarmee Verstappen in het ideale geval op 418 punten kan komen. Dan doet hij het binnen 20 races, terwijl Hamilton er in 2019 21 voor had. Momenteel staat Verstappen op 366 punten, dus in totaal kan de Nederlander over het hele seizoen van 22 GP's zelfs op 478 punten eindigen.

Lewis Hamilton kan zijn puntenrecord uit 2019 kwijtraken. Foto: Getty Images

Kampioen met de grootste voorsprong

Vettel is de coureur die met de grootste voorsprong kampioen werd. Dat lukte de Duitser in 2013 met 155 punten voorsprong op Fernando Alonso. Om dit record te breken moet Verstappen nog wel aan de slag, want zijn voorsprong op de nummer twee Sergio Pérez en nummer drie Charles Leclerc bedraagt momenteel respectievelijk 113 en 112 punten. Verstappen kan weliswaar nog 112 punten pakken in 2022, maar Pérez en Leclerc gaan normaal gesproken ook nog punten scoren.

Als Verstappen de vier resterende races wint, inclusief snelste ronde én de sprintrace in Brazilië, kan hij maximaal 33 punten uitlopen als een van zijn twee concurrenten steeds tweede wordt.

Verstappen komt een ronde tekort voor ander record Vettel

Dan een record van Vettel dat Verstappen niet meer kan pakken, maar wel het vermelden waard is: de Duitser lag in 2013 liefst 739 ronden aan de leiding. Verstappen kan, mits hij alle resterende ronden (ook van de sprintrace in Brazilië) op kop rijdt, nog op 738 ronden aan de leiding komen. Dat is precies één ronde te weinig. Dat het seizoen 2013 negentien races telde (tegenover 22 in 2022), geeft maar aan hoe dominant Vettel dat seizoen was.

Podiumplaatsen in een seizoen

Verstappen zette in 2021 een record door achttien keer in een seizoen op het podium te staan. Dat kan hij in 2022 nog evenaren. Na zijn zege in Japan staat Verstappen op veertien podiumplaatsen. Er zijn nog vier Grands Prix te gaan, dus hij kan maximaal op achttien podiumplaatsen komen.

Max Verstappen stond in 2022 al veertien keer op het podium en kan zijn eigen record nog evenaren. Foto: Getty Images

Winnen vanaf verschillende startplaatsen, winnen zonder pole

Een bijzonder maar wel fraai record dat Verstappen nog kan pakken is het recordaantal overwinningen vanaf verschillende startposities. De Limburger won dit jaar al vanaf zeven verschillende startplaatsen: 1, 2, 3, 4, 7, 10 en 14. Dat is al een seizoensrecord. Het algehele record is in handen van Alonso, die in zijn loopbaan vanaf negen verschillende startposities won. Dat record kan Verstappen dit seizoen nog breken, als hij bijvoorbeeld een keer wint van de vijfde en zesde startpositie.

Nog een record met betrekking tot startposities: winnen vanaf een plek buiten de top vier. Momenteel staat dat op drie keer in een seizoen. Verstappen deelt het nu met Alain Prost, al deed die het twee keer: in 1985 én 1990. Mocht Verstappen dit jaar nog een keer vanaf een plek buiten de top vier starten en winnen, dan heeft hij ook dat record solo in handen.

Het laatste record dat Verstappen kan pakken is het aantal zeges dat niet werd gewonnen vanaf poleposition in een seizoen. Dat staat momenteel op acht, gedeeld tussen Verstappen in 2022 en Hamilton in 2019. Nog één zege dit seizoen die niet vanaf pole komt en Verstappen heeft het record alleen in handen.