Terugblik: 'F1-reglement zal opnieuw worden aangepast na titelontknoping'

Coureur Ho-Pin Tung verwacht dat het Formule 1-reglement na de chaotische Grand Prix van Japan opnieuw wordt aangepast. Na veel verwarring bleek dat Max Verstappen afgelopen zondag de wereldtitel had gepakt. Een terugblik op de race in Suzuka.

Veel journalisten en zelfs teamleden en coureurs zaten ernaast, maar had jij tijdens de race al wél in de gaten dat er volwaardige punten zouden worden uitgedeeld?

"Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar inderdaad: ik had het al wel gezien. Tijdens de onderbreking na de rode vlag twitterde ik een screenshot van artikel 6.5 uit het reglementenboek. Daarin staat bovenaan dat dit artikel zou gelden als de race niet zou worden hervat. Met dat zinnetje begon ik mijn desbetreffende tweet ook. Maar de race werd dus wel herstart en dat betekende dus eigenlijk dat artikel 6.5 niet meer van toepassing was. Maar als iedereen - inclusief de teams - zegt dat het anders is, ga je toch een beetje aan jezelf twijfelen."

"Het commentaar dat je nu gaat krijgen, is of dat artikel eigenlijk wel is opgeschreven zoals het bedoeld is. Dat is het hele probleem. Na de verregende race met een paar rondes achter de safetycar van vorig jaar in Spa is dat artikel aangepast. Maar het ging vooral om aanpassingen in relatie tot de safetycar en virtual safetycar. Namelijk dat er nu onder groen daadwerkelijk twee rondes geracet moeten worden. Pas als de race dan nog wordt stilgelegd en niet meer wordt herstart, komt er een andere puntentelling."

"Het heeft wel wat parallellen met de laatste race van vorig jaar. Toen werden de regels na Abu Dhabi ook aangepast. En ik denk dat dit nu opnieuw gaat gebeuren, want ik kan me niet voorstellen dat dit zo bedoeld is."

Kan je uitleggen waarom niet?

"Met deze regelgeving zouden er altijd volwaardige punten worden uitgedeeld als er een finishvlag wordt gezwaaid. Stel dat de race gisteren was stilgelegd en we pas een kwartier voor het einde van de tijdslimiet weer konden gaan racen, dan nog zou Verstappen bij een zege het maximale aantal punten hebben gekregen. Maar als er gisteren vijf minuten voor het eind van de tijdslimiet alsnog een rode vlag was gekomen, dan zou Verstappen niet de volwaardige punten hebben gekregen, terwijl de coureurs in dat geval veel meer rondes zouden hebben gereden. Dat is natuurlijk best krom."

"Als je de regels leest, is het heel duidelijk en is er geen speld tussen te krijgen. De FIA reguleert de sport volgens het regelboek en heeft dat dus correct gedaan. De vraag of die regels zijn zoals teams, rijders en wellicht zelfs ook de FIA zelf zouden willen, dat is een andere discussie. Het is geen toeval dat bijna alle journalisten en teamleden dachten dat het anders zou gaan, zelfs Christian Horner wist het niet. Ik kan me niet voorstellen dat artikelen met betrekking tot deze situaties in het reglement volgend jaar niet anders worden opgeschreven. Het is vrij bizar dat dit nu waarschijnlijk weer gaat gebeuren na een ontknoping in het kampioenschap waarbij Verstappen de titel pakte."

Verstappen is met nog vier races te gaan al kampioen, een ongekende prestatie. Wat heeft - als we inzoomen op de auto - dit jaar het verschil gemaakt?

"Bij de herstart tijdens de race, toen de coureurs langzaam door de chicane reden, was er een laag shot waarbij goed te zien was dat de Red Bull relatief hoog staat. Je kon heel mooi onder de auto door kijken."

"Op de full wets sta je sowieso hoger, maar Red Bull is het enige team dat vrijwel nergens last heeft gehad van porpoising, het ongecontroleerde stuiteren van de auto als die te laag op het asfalt komt te liggen. Vanaf het eerste moment dat de auto op de baan kwam, heeft Red Bull zich kunnen richten op het verbeteren van de performance, terwijl andere teams porpoising eerst nog maar eens onder controle moesten krijgen."

"Kijk bijvoorbeeld naar Ferrari. Waarschijnlijk had dat team in eerste instantie de beste auto gebouwd. Natuurlijk zijn in Spa de porpoisingregels aangescherpt, dat heeft ze waarschijnlijk ook niet geholpen. Maar als je het in zijn algemeenheid bekijkt, heeft Red Bull de nieuwe reglementen het beste geïnterpreteerd en in de basis gewoon een heel slimme, efficiënte auto gebouwd."

"De Red Bull had in het begin van het seizoen overgewicht, maar het team heeft het gewicht gedurende het seizoen weten te reduceren. Daarnaast heeft Red Bull met aanpassingen en updates ook steeds meer uit de auto gehaald. Daardoor is het team nu op alle circuits en onder alle situaties competitief. In zekere zin zitten ze nu op een niveau waarop ze nagenoeg onverslaanbaar zijn."

Op wat voor manier maakte Verstappen het verschil?

"Hij was foutloos en gecontroleerd. We hebben dit jaar vaak kritiek gehad op Ferrari. Vaak was dat ook terecht. Maar Ferrari en Charles Leclerc maken bepaalde fouten, doordat Verstappen die fouten niet maakt. Kijk bijvoorbeeld naar Boedapest. Daar dwingen ze Ferrari in een positie waarin zij risico moeten nemen. Achteraf wordt Ferrari dan uitgelachen, omdat ze voor de harde band hebben gekozen. Verstappen had weliswaar een kleine spin, maar dat maakte niks uit. Dat benadrukte ook nogmaals zijn dominantie, omdat hij daarna opnieuw gemakkelijk Leclerc inhaalde en won. Als hij in die race niet zo sterk was geweest, hadden ze waarschijnlijk niet zoveel risico genomen en dat soort fouten niet gemaakt."