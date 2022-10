Verstappen kan titel pakken in Japan: deze iconen werden daar ook kampioen

Met twaalf vergeven wereldkampioenschappen is de Grand Prix van Japan recordhouder als het gaat om titelontknopingen. Max Verstappen kan zondag bij het veiligstellen van de wereldtitel in een illuster rijtje wereldkampioenen terechtkomen.

Ayrton Senna, de ongekroonde keizer van Japan

(1988, 1990 en 1991)

Vraag een Japanse Formule 1-fan wie zijn favoriete coureur aller tijden is en de kans is groot dat diegene Ayrton Senna noemt. De legendarische Braziliaan pakte al zijn drie wereldtitels in Japan en deed dat ook nog eens in een McLaren die gebruikmaakte van een Japanse Honda-motor. Dat maakte hem tot een van de beroemdste en geliefdste buitenlanders ooit in het Aziatische land.

De opmerkelijkste titelrace van Senna in Japan was de editie uit 1990. De toen dertigjarige Senna begon met een voorsprong van zeven punten op zijn grote rivaal Alain Prost aan de Grand Prix op Suzuka en was dus zeker van de titel als hij zijn Franse concurrent voor zou blijven. Senna kwalificeerde zich op poleposition, maar hij was ontevreden met de locatie van de pole, die zich aan de vuile kant van de baan bevond.

Volgens Senna had de poleposition op de racelijn moeten liggen en was hij juist in het nadeel door op poleposition te starten. De McLaren-coureur diende een verzoek in om de eerste startplek naar de andere kant van de baan te verplaatsen, maar die aanvraag werd afgewezen.

Bij de start gebeurde vervolgens wat iedereen al zag aankomen. Prost stak Senna bij het ingaan van de eerste bocht bijna voorbij, maar Senna voorkwam met zijn neus nog net dat Prost hem daadwerkelijk kon inhalen. Beide coureurs raakten elkaar en vlogen op hoge snelheid de grindbak in, waardoor Senna zeker was van zijn tweede wereldtitel.

Ook dit jaar zitten er bij de Grand Prix van Japan nog veel fans van Ayrton Senna op de tribunes. Foto: Getty Images

Mika Häkkinen: beide wereldtitels in Japan

(1998 en 1999)

Mika Häkkinen veroverde allebei zijn wereldtitels in Japan. Bij zijn eerste kampioenschap in 1998 begon de McLaren-coureur met een voorsprong van vier punten op zijn concurrent Michael Schumacher aan de slotrace. 'The Flying Finn' moest de poleposition nog laten aan Schumacher, maar kwam in de race nauwelijks in de problemen.

Direct bij de start liet Schumacher zijn Ferrari afslaan, waardoor hij achteraan moest aansluiten. Häkkinen nam de leiding over en reed vooraan weg. De titel kon Häkkinen definitief niet meer ontgaan toen Schumacher zijn auto in de 31e ronde aan de kant moest zetten met een klapband.

Een jaar later was het in Japan opnieuw raak voor Häkkinen. Ditmaal was Ferrari-coureur Eddie Irvine zijn concurrent nadat Schumacher eerder dat jaar bij de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn been had gebroken.

Häkkinen, die zijn McLaren achter de teruggekeerde Schumacher op de tweede startplek had gezet, begon de race met vier punten achterstand op Irvine. De regerend wereldkampioen verschalkte Schumacher al bij de start en reed vervolgens eenvoudig naar de zege. Voor Häkkinen was dat precies genoeg om zijn tweede en laatste wereldtitel veilig te stellen.

Mika Häkkinen op het podium met de teleurgestelde Ferrari-coureurs Michael Schumacher en Eddie Irvine. Foto: Getty Images

Start van het Schumacher-tijdperk (2000 en 2003)

Michael Schumacher pakte zijn eerste wereldtitel in dienst van Ferrari in 2000 bij de Grand Prix van Japan en luidde daarmee het begin van het Schumacher-tijdperk in. 'Schumi' had voor aanvang van de race op Suzuka, de voorlaatste race van het wereldkampioenschap, acht punten voorsprong op Häkkinen. Dit betekende dat hij zeker was van de titel als hij drie punten meer zou scoren dan zijn rivaal.

Schumacher begon van poleposition aan zijn kampioensrace, maar raakte zijn leidende positie bij de start kwijt aan Häkkinen. Hoewel hij Häkkinen daarna niet kon aanvallen, hield hij de McLaren-coureur wel continu in zijn vizier. Toen het in de slotfase van de race begon te regenen, haalde Ferrari Schumacher precies op het juiste moment naar binnen om te wisselen naar regenbanden. Häkkinen stopte een aantal rondes later, waarna hij achter Schumacher weer de baan op kwam. Schumacher deed zijn bijnaam 'Regenmeister' vervolgens eer aan en werd voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen.

Ook in 2003 was de Japanse kampioenschapsrace van Schumacher spectaculair. Bij de slotrace van dat jaar had hij een voorsprong van negen punten op Kimi Räikkönen - in die tijd kreeg de winnende coureur tien punten voor een zege - waardoor Schumacher op voorhand al bijna zeker was van de titel.

Toch ging het nog bijna mis. Schumacher kwam in de kwalificatie niet verder dan de veertiende tijd, terwijl Räikkönen - die sowieso de race moest winnen - genoegen moest nemen met een achtste startplek. Räikkönen knokte zich naar voren, maar het was net niet genoeg om Schumachers teamgenoot Rubens Barrichello van de zege af te houden. Schumacher zelf kwam als achtste over de streep, waardoor hij met twee punten voorsprong kampioen werd.

Michael Schumacher pakte bij de Grand Prix van Japan in 2000 zijn eerste wereldtitel als Ferrari-coureur. Foto: ANP

Vettel: recentste kampioen in Japan (2011)

Sebastian Vettel is sinds 2011 de recentste coureur die in Japan de titel veroverde. Hij werd elf jaar geleden de jongste tweevoudig wereldkampioen ooit en heeft dat record nog steeds in handen.

Ook Verstappens schoonvader Nelson Piquet stelde ooit de wereldtitel veilig in Japan. Ondanks een uitvalbeurt kon de wereldtitel hem na de race op Suzuka in 1987 niet meer ontgaan. Daarnaast werden ook James Hunt (1976), Alain Prost (1989) en Damon Hill (1996) wereldkampioen in Japan.