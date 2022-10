Patrick: "Ik denk dat Max Verstappen zondag wereldkampioen gaat worden. Als de weersvoorspellingen uitkomen, wordt het een spectaculaire en vooral kletsnatte Grand Prix. Verstappen voelt zich altijd als een vis in het water in dat soort omstandigheden, ook al zal hij zondag ongetwijfeld een aantal keer worden bijgehaald als er een safetycar moet worden ingezet. De Red Bull oogde vrijdagmiddag in de vrije training over een lange run op het natte asfalt razendsnel. Ik denk daarom dat het Verstappen gaat lukken om naast het veroveren van de zege ook nog de snelste raceronde te klokken. Dat zou precies genoeg zijn voor de titel. Charles Leclerc eindigt als tweede en ik zie Sergio Pérez het podium completeren."