Verstappen hoopt Honda in Japan wat terug te geven: 'Ze zijn nooit weggeweest'

Max Verstappen kan dit weekend in Japan voor de tweede keer wereldkampioen worden, mét stickers van motorenleverancier Honda op zijn auto. Het zou voor de Nederlander net wat specialer zijn als hij de titel in het thuisland van de fabrikant weet veilig te stellen.

"Het was al zonde dat we hier vorig jaar niet hebben gereden tijdens het fraaie titelgevecht", zei Verstappen donderdag in Suzuka. "Het zou daarom extra speciaal zijn als het zou lukken, vanwege onze relatie met Honda."

Red Bull kondigde donderdag aan dat Honda tot het einde van het seizoen weer op de auto's te zien is, net als op die van AlphaTauri. Het Japanse concern trok zich vorig jaar op papier terug uit de Formule 1, maar maakt tot 2025 nog wel de motoren voor beide Red Bull-teams. Nu zijn ze toch een beetje terug, al verandert er volgens Verstappen niet zo veel.

"De werkrelatie is nog hetzelfde. En er zat nog wel een HRC-sticker (Honda Racing Corporation, red.) op de auto, dus ze zijn nooit helemaal weggeweest", legde Verstappen uit. Ook het personeel in de pitbox dat de motoren runt is nog gewoon van Honda.

"Maar het is wel geweldig om de naam terug te zien op de auto, en extra speciaal dat dat nu voor hun thuisrace gebeurt. We werken zo goed samen, ik geniet daar echt van. Mooi dat ze weer prominent aanwezig zijn."

Goed voor Formule 1 als Honda deelneemt

Er gaan zelfs geruchten dat Honda in 2026 ook doorgaat met Red Bull, als er motoren moeten worden gebouwd volgens een nieuw reglement. Red Bull heeft daar al een nieuwe fabriek voor opgetuigd, maar volgens topman Helmut Marko hebben veel autofabrikanten interesse in een partnerschap.

"Het is nog een beetje vroeg om daarover te praten, en ik ben misschien niet de juiste persoon ervoor", zei Verstappen. "Maar over het algemeen zou het goed voor de Formule 1 zijn als Honda deelneemt, dus het zou mooi zijn als ze weer helemaal terugkeren."

Max Verstappen met Japanse fans op Suzuka. Foto: Getty Images

'Er kwam meteen een autorace in beeld'

Verstappen geniet sowieso van de Japanse racecultuur en de fans die in groten getale naar Suzuka zijn gekomen. "Ze zijn erg gepassioneerd, en een beetje gek. Maar wel op een goeie manier. En ze kleden zich ook goed. Ik heb bijvoorbeeld alweer wat mensen met complete DRS-vleugels op hun hoofd zien rondlopen."