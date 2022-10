Vooruitblik: 'Wordt voor Verstappen lastig om met snelste raceronde te winnen'

Coureur Ho-Pin Tung denkt dat het voor Max Verstappen een lastige opgave wordt om komend weekend de race te winnen en ook nog eens de snelste raceronde te klokken, waardoor de Nederlander zeker zou zijn van de titel. Een vooruitblik op de Grand Prix van Japan.

Kan je uitleggen waarom vrijwel alle coureurs zo enthousiast zijn over Circuit Suzuka?

"Het is een echt rijderscircuit: snel en zeer spectaculair om overheen te racen. Moeilijk ook, heel technisch en veel bochten die in elkaar overvloeien. Als je in de eerste sector aan het begin van de 'S'-bochten een foutje maakt, kom je aan het einde daarvan ook weer verkeerd uit."

"Suzuka kent ook veel hoogteverschillen. Zoals ik vaker heb benoemd: circuits met hoogteverschillen zijn eigenlijk altijd heel gaaf. Niet alleen voor de coureurs trouwens, maar ook voor de engineers, omdat het voor hen een extra uitdaging is om de afstelling van de auto op orde te krijgen."

"Als coureur vond ik het ook altijd een superleuke race om naartoe te gaan. Het is typisch zo'n circuit dat in de middle of nowhere ligt. Het ligt best wel ver van grote steden af, maar het zit wel altijd helemaal vol met mensen. Als je 's ochtends vroeg op het circuit aankomt, staan de meeste mensen al uren voor het circuit te wachten. De Japanse fans zijn allemaal supergepassioneerd als het om autosport gaat."

Max Verstappen wordt dit weekend kampioen als hij acht punten meer dan Charles Leclerc en zes punten meer dan Sergio Pérez scoort. Gaat dat gebeuren?

"Een overwinning voor Verstappen zie ik zeker gebeuren, ik denk dat dit wel een circuit is waarop de Red Bull weer heel sterk gaat zijn. Maar ervan uitgaande dat Leclerc tweede wordt, moet Verstappen ook de snelste raceronde klokken, en dat wordt niet makkelijk."

Waarom niet?

"Het zou best kunnen dat Verstappen zondag leidt, maar dat een andere coureur uit de top tien in de slotfase besluit om een extra pitstop te maken en zo op nieuwe banden de snelste raceronde klokt. Door het karakter van dit circuit zijn de onderlinge verschillen en gaten vaak best groot, dus dan is de kans op een zogenaamde gratis pitstop, waarbij je kunt stoppen zonder een positie te verliezen, aanwezig. Daarnaast hebben banden het behoorlijk zwaar op Suzuka. De combinatie van racewinst en snelste raceronde is daardoor niet zo aannemelijk, tenzij het zondag nat is."

Tijdschema GP Japan Vrijdag 5.00-6.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 8.00-9.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 5.00-6.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 8.00-9.00 uur: Kwalificatie

Zondag 7.00 uur: Race

Japan heeft met Yuki Tsunoda één coureur op de grid staan. Wat vind je van zijn prestaties tot dusver?

"Hij stond afgelopen weekend bij mij voor de camera en ik vond hem vooral heel kort van stof. Ik dacht: ik hoop dat je in Japan een wat beter humeur hebt, want anders gaat het niet goed komen. Autosport is in veel opzichten een mentaal intensieve sport, niet alleen in de auto en op de baan, maar ook door alles wat er van je gevraagd wordt als coureur in de interactie met je team. Een goede state of mind en lichaamstaal zijn belangrijk, omdat je ook de rol van motivator vervult. Aan de andere kant was zijn humeur wel begrijpelijk gezien zijn niet al te beste race. Alweer niet eigenlijk."