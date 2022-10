Weerbericht Suzuka: Flink gebied met regen onderweg naar Japan

Na een natte vrijdag en een droge zaterdag wordt zondag weer veel regen verwacht rond de Grand Prix van Japan. Het is volgens Weerplaza nog de vraag of de regen op tijd (of juist te laat) arriveert om een rol te spelen bij de mogelijke kampioensrace van Max Verstappen.

Zo zonnig als het zondag in Nederland is, zo bewolkt is het in Suzuka tijdens de race. De kans op regen neemt alleen maar toe en de teams zullen rekening moeten houden met een natte baan, maar de regen zou ook pas na de race kunnen arriveren.

Een regengebied trekt over Kansai, de regio waar ook Suzuka toe behoort. Suzuka ligt wel in het oosten van de regio, en dat is precies de richting waarin de neerslag zich uitbreidt.

Het is dus niet alleen de vraag óf het tijdens de race regent, maar ook hoe hard. Er is dus kans dat het meevalt, maar het is ook mogelijk dat de intermediates toch nodig zijn tijdens de race. De kans op neerslag neemt steeds meer toe naarmate de dag vordert.

Verder is het heel gematigd weer. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt rond de 19 graden. In de avond gaat het sowieso een tijd (flink) regenen.

