Weerbericht Suzuka: Coureurs staan opnieuw voor nat weekend

Na een natte Grand Prix van Singapore worden er dit weekend rond de Grand Prix van Japan ook weer flink wat buien voorspeld. Weerplaza praat je bij over het weerbericht rond de race waarin Max Verstappen wereldkampioen kan worden.

Het circuit van Suzuka ligt in het zuiden van Japan en die regio kent in deze tijd van het jaar een vrij onstuimig klimaat. Het zeewater van de nabijgelegen westelijke Stille Oceaan is op z'n warmst en dat levert van tijd tot tijd actieve lagedrukgebieden op. Soms komt het in de regio zelfs tot een tyfoon, ofwel een orkaan. Maar dat is de komende dagen gelukkig niet aan de orde.

Vrijdag vinden de vrije trainingen plaats en dat zal zeker niet onder ideale weersomstandigheden zijn. Een omvangrijk gebied met regen trekt over de regio van Circuit Suzuka en dat levert bijzonder natte sessies op. In totaal wordt tussen de 15 en 25 millimeter regen verwacht, zeer lokaal zelfs nog wat meer.

Wel is de regen wat buiig van karakter. Dit betekent dat de intensiteit kan verschillen van moment tot moment, waardoor het soms ook even minder hard zal regenen of bijna droog is. Maar over het algemeen zal de baan nat zijn. Daarbij schommelt de temperatuur rond 18 graden.

Zaterdag droog, zondag weer regen

Zaterdag trekt een gebied met droog weer en opklaringen over de regio met geregeld ruimte voor de zon. Bij temperaturen rond 22 graden en een zwakke tot matige wind is de baan grotendeels of volledig opgedroogd. Later in de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en krijgt de zon het langzaam moeilijker, maar tot neerslag komt het dan nog niet.

Zondag, op de racedag zelf, zien we opnieuw een groot gebied met regen het circuit passeren. Vooral de namiddag, zondagavond en de nacht naar maandag verlopen ronduit nat met soms intensieve regen. Tijdens de race kan het nog meevallen met de hoeveelheid regen, maar de kans dat het nat is lijkt op dit moment toch heel groot (zeker 70 tot 75 procent).