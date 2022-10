Terugblik: 'Verstappen raakte bij start initiatief kwijt in Singapore'

Ho-Pin Tung zag zondag als pitreporter van Viaplay in Singapore hoe Max Verstappen na een tumultueuze race als zevende eindigde. Een terugblik op de Grand Prix die door Sergio Pérez werd gewonnen.

Op sociale media werd gisteren flink geklaagd dat de wedstrijdleiding de start te lang had uitgesteld. De baan was al zodanig droog dat de fullwets niet meer hoefden te worden gebruikt. Kon jij je vinden in die kritiek?

"Ja en nee. Als wedstrijdleider is veiligheid je eerste verantwoordelijkheid. Gisteren werd er geracet op een stratencircuit met een heel tricky wegdek. Dat hebben we in de race ook gezien, her en der schoten auto's van de baan af. Ook zag je dat de spray, zoals eigenlijk altijd op een stratencircuit, langer blijft hangen. Stel je voor dat we eerder van start waren gegaan en door die spray een megacrash hadden gekregen zoals op Spa-Francorchamps in 1998. Dan had je uiteindelijk ook maar acht auto's of zo overgehouden. Er is weinig uitloop op dit circuit, dus zo'n scenario zou niet eens ondenkbaar zijn geweest."

"Aan andere kant, als je als coureur in je eentje over de baan zou rijden, dan was het geen probleem om wat eerder te starten. Was dit in een vrije training of kwalificatie gebeurd, dan hadden ze absoluut te lang gewacht. Ik denk ook dat de jongens vooraan, Charles Leclerc en Sergio Pérez, best eerder van start wilden gaan. Maar een Mick Schumacher had dat waarschijnlijk niet gewild."

"De fullwets zijn bedoeld om staand water af te voeren en worden voornamelijk gebruikt als het nog regent. De regen komt hier ontzettend hard naar beneden, maar de buien zijn ook zomaar opeens afgelopen. Dat staande water gaat dan vrij snel weer weg en dan moet je eigenlijk al wisselen naar de intermediates. De fullwets krijgen snel temperatuurproblemen en gaan oververhitten als het iets te droog wordt. En dat oververhitten gaat al helemaal hard bij hoge temperaturen zoals in Singapore."

Kan je uitleggen waarom Verstappen zo slecht wegkwam bij de start?

"Toen ik op de grid stond, viel me op dat het asfalt ongelooflijk glad was. Echt niet normaal, terwijl het daar niet eens heel nat meer was. Als je er met je voet overheen ging, voelde het bijna alsof je aan het schaatsen was."

"Coureurs starten in de regen in hun tweede versnelling. Daardoor hebben ze minder last van excessieve wielspin. Toen Verstappen de koppeling losliet, registreerde de software van de motor dat het toerental te snel aan het vallen was. Als dat gebeurt, gaat de auto automatisch in zijn neutraal. Dat noemen ze de anti-stall, dat moet voorkomen dat de auto afslaat."

"Als coureur moet je daarna de koppeling opnieuw intrekken en pas daarna kun je weer wegrijden. Bij zo'n start gaat het om honderdsten van een seconde. En als zoiets gebeurt, zie je dat je als coureur het momentum kwijt bent richting de eerste bocht. Dan verlies je ook het initiatief."

"Afgezien van dat hij direct plaatsen verloor, ging Verstappen ook met een relatief lagere snelheid op weg naar de eerste bocht. Iedereen om hem heen was net iets sneller. Daardoor moest hij ook meer risico nemen om zijn positie te behouden. Bij vrijwel alle andere races dit jaar was hij het juist die het initiatief had en dan heb je overzicht om te kunnen positioneren. Nu kwam hij in het gedrang."

Reed hij daarna al een verloren race of had er misschien toch nog een podiumplaats ingezeten?

"Er had wel meer ingezeten dan de zevende plek. Hij dacht zelf aan P4. Maar ik denk dat niemand had verwacht dat het zo langzaam zou opdrogen en dat het zo moeilijk zou zijn om anderen voorbij te komen. Dat gold ook voor bijvoorbeeld Leclerc die lang vastzat achter Pérez, zelfs toen DRS werd geactiveerd."

"Verstappen zag een top vijf-finish natuurlijk ook in rook opgaan door dat moment met Lando Norris. Het grootste probleem daar was dat het best hobbelig was. Je zag daar op heel veel plekken bottoming, dat de auto met de vloer hard het wegdek raakt. Dat kwam ook door de overgang van het nieuwe naar het oude asfalt. De auto van Verstappen stuiterde, had op dat moment totaal geen load op de vooras. In combinatie met een te lage bandentemperatuur blokkeer je dan gewoon."

"Na afloop was het bij veel coureurs ook onderwerp van gesprek dat inhalen zo lastig was. Bij Hamilton bijvoorbeeld ook. Die was heel positief over het evenement en de plaatjes rond het circuit, maar die vond het jammer dat inhalen haast niet te doen was. Met deze nieuwe auto's hadden we allemaal goede hoop dat close racing mogelijk zou zijn op dit circuit, net zoals we eerder bij andere races dit jaar hebben gezien, maar helaas bleek dat niet zo."

Tot slot, dit weekend lukte het niet, maar zie jij Verstappen in Japan wel de titel pakken?

"Vooraf zeiden we dat het ons niets zou verbazen als Verstappen in Singapore de titel zou pakken. Om eerlijk te zijn had dat met deze gekke omstandigheden ook best gekund. We zagen gisteren veel motorproblemen en verschillende rijders die fouten maakten. Dat had bij de titelconcurrenten van Verstappen ook kunnen gebeuren."

"Maar 'als' telt niet in de autosport. Dit weekend in Japan krijgt hij zijn eerste echte kans op de wereldtitel. Hij heeft het heft in eigen hand. Als hij wint en ook de snelste raceronde klokt, is hij kampioen, maar onder normale omstandigheden is het niet makkelijk om dat allebei te doen."