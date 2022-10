Antwoord op jullie vragen: 'Vele motorwissels door keuzes fabrikanten'

Jullie stelden ons een hoop goede vragen over de Grand Prix van Singapore en de Formule 1 als geheel. We hebben de beste en meestgestelde vragen aan onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt voorgelegd en dit zijn de antwoorden.

Wat maakt de Grand Prix van Singapore zo zwaar?

Deze GP is een van de langste races - in misschien wel de zwaarste omstandigheden - op de kalender. De luchtvochtigheid is heel hoog, waardoor coureurs kilo's vocht verliezen. Daarnaast ligt een foutje op deze uitdagende baan altijd op de loer, dus de concentratie moet steeds heel hoog zijn. De G-krachten zijn zijwaarts niet zo hoog, doordat de bochtsnelheden vrij laag zijn, maar er wordt op bepaalde punten wel heel hard geremd. Dat is voor de coureurs heel zwaar. Dus al met al een echte beproeving. Meerdere coureurs, onder wie Max Verstappen, moesten zondag na de race echt even zittend bijkomen.

Hoe kan het dat je hoort dat dit een circuit is waar je lastig kunt inhalen en je bij de meeste coureurs weinig inhaalacties ziet, maar dat je Verstappen wel ziet inhalen? Wat is de speciale kwaliteit van Verstappen?

Verstappen is een opportunistische inhaler, in positieve zin. Dus hij doet het op plekken waar niet iedereen het verwacht. Nu moet wel gezegd dat hij in Singapore over de snelste auto van het veld beschikte, dus dat maakt het iets makkelijker om langs een Aston Martin of AlphaTauri te gaan. De Alpine en McLaren kwam hij bijvoorbeeld al niet voorbij.

Na een safetycarsituatie bepaalt de coureur op P1 wanneer de race hervat wordt. Hoelang mag deze coureur daar volgens de regels over doen? Had bijvoorbeeld Lewis Hamilton vorig jaar tijdens de laatste race de boel kunnen vertragen tot de finish om zo wereldkampioen te worden?

Nee, dat mag niet. Je mag als leider in de ronde waarin de safetycar naar binnen gaat het tempo bepalen tot aan de finishlijn. Vanaf dan is er een nieuwe ronde, is de race hervat en mag er ingehaald worden. Dus als Hamilton in Abu Dhabi zachtjes was blijven rijden, was Verstappen er gewoon langs gegaan.

Wat gebeurde er met Verstappen bij de start? Waardoor kwam hij zo slecht weg?

Verstappen had te maken met een ingreep van het antistallsysteem. Dat voorkomt dat de motor afslaat, zoals je een gewone auto wel kunt laten stikken (een handgeschakelde auto uiteraard). Het is voor een Formule 1-motor schadelijk als de motor afslaat en het is niet altijd mogelijk om die als coureur zelf weer te starten (voorheen kon dat überhaupt niet). Dus je wil onder geen beding dat de motor afslaat, vandaar dit systeem.

Het systeem trekt de koppeling in als de toeren van de motor te ver dalen of als de computer verwacht dat de motor bijna gaat afslaan. Zodra de koppeling wordt ingetrokken, is er geen aandrijving. Zodra de coureur meer gas geeft, wordt het systeem uitgeschakeld. Vaak rijdt de auto dan hortend en stotend weg.

Die virtuele safetycar levert oneerlijke situaties op. Bepaalde coureurs komen altijd dichterbij, terwijl je een delta moet houden. Hamilton zie je dit vaak doen. Waarom worden coureurs niet bestraft als ze die delta niet houden?

Hamilton hield zich ook gewoon aan de delta. Dus daarom krijgt hij geen straf. Je kunt wel kortstondig even onder de delta komen en dat deed Hamilton zondag bij Carlos Sainz. Het was een beetje psychologische oorlogsvoering, want hij zat al een tijdje klem achter de Ferrari. Dat doen meer coureurs. En alleen omdat Hamilton het doet, hoeft hij er geen straf voor te krijgen. Zolang je je als coureur uiteindelijk maar aan de delta houdt.

In voetbal is er een maximaal aantal rode kaarten voordat een wedstrijd gestaakt wordt. Is dit ook het geval bij Formule 1? Wordt de wedstrijd bijvoorbeeld na meer dan zeven keer uitval onder bepaalde voorwaarden (als gevaar) gestaakt?

Nee, die regel is er niet voor zover ik weet. In de Grand Prix van Monaco in 1996 kwamen bijvoorbeeld maar drie auto's over de streep.

Het valt me op dat er zoveel gridstraffen voor krachtbonnen en andere onderdelen worden geïncasseerd dit jaar. Nu is het aantal races op de kalender flink uitgebreid. Is het maximale aantal toegestane krachtbronnen wel evenredig meegegroeid met het aantal races in een jaar?

Dat is een goede vraag. Ik denk dat je vooral moet meerekenen dat veel van die wissels uit voorzorg zijn. Maar dan nog wordt er inderdaad veel geïncasseerd. Alleen ligt dit bij de motorfabrikanten zelf. Die maken de afweging tussen betrouwbaarheid en snelheid. Een betrouwbare motor is niet altijd de snelste, omdat bepaalde risico's niet worden genomen en vice versa. Dus als je een snelle motor hebt, maar je weet dat je bijvoorbeeld twee keer achteraan moet starten, dan is dat misschien wel de moeite waard.

Ik denk dat de engine freeze die in september is ingegaan ook meespeelt. De fabrikanten mogen nu tot 2026 de motor niet meer verder ontwikkelen. Ze mogen hem dus niet krachtiger maken. Maar er mag wel aan de betrouwbaarheid worden gesleuteld. Dus het loonde best de moeite om dit jaar een snelle motor te introduceren die misschien niet zo betrouwbaar is. Je moet toch vier jaar met deze krachtbron doen en de kleine problemen kun je dus wel verhelpen. Ik denk dat vooral Ferrari zo heeft geredeneerd. En als je een motor betrouwbaarder maakt, kan die vaak ook iets meer belast worden. Daardoor neemt het vermogen alsnog toe.

In de kwalificatie kwam Verstappen voor één ronde aan brandstof tekort. Hoeveel liter brandstof is nodig voor één rondje? En hoeveel scheelt de extra hoeveelheid in rondetijd?