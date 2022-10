Delen via E-mail

Met een voorsprong van 104 punten op zijn naaste belager Charles Leclerc en realistische titelkansen over een week in Japan zou Max Verstappen zijn schouders kunnen ophalen over een baalweekend in Singapore, maar zo zit de Limburger niet in elkaar. In de Aziatische metropool werd zijn perfectionisme weer eens bloot gelegd.

Terwijl Verstappen zondag nog stond te balen en na te zweten van de race, kreeg hij de vraag of zijn riante titelkansen over een week op Suzuka niet verzachtend werken.

"Het maakt me helemaal niet uit hoe we er verder voorstaan", wond Verstappen zich op. Perfectie wordt vereist bij Red Bull, iets waar het team zo vaak in slaagt. Maar in Singapore ging er van alles mis, zowel op als naast de baan.

Een zevende plaats, slecht starten, met blokkerende banden rechtdoor, het was niet de dag van Verstappen. "Heel frustrerend", was zijn oordeel. De moeizame race volgde op de misrekening van Red Bull met de brandstof een dag eerder. Zo kwam de Nederlander niet verder dan de achtste startplaats. "Daar hebben we het al gigantisch verkloot natuurlijk", mopperde hij zondag nog.

Max Verstappen zondag na de race in Singapore. Foto: Getty Images

'Ik was gewoon niet in de stemming'

Verstappen was na de kwalificatie snel van het circuit af gegaan om zijn hotel op te zoeken, zonder na te praten met het team. "Ik was gewoon niet in de stemming", verklaarde Verstappen zondag zijn vlotte vertrek.

Daar moet volgens de Limburger niet te veel achter gezocht worden. "Het was geen statement of zo, maar ik was ook niet echt gezellig geweest in zo'n nabespreking."

Het toont aan hoe Verstappen een raceweekend beleeft. Zijn vaste uitspraak dat hij het van race tot race bekijkt en niet met de titel bezig is, lijkt misschien een open deur, maar de Nederlander wil simpelweg alles goed doen. Perfectie is vereist, en een weekend zoals in Singapore laat zien dat hij ook niet schroomt om het te benoemen als er dingen fout lopen.

Perspectief blijft zeer rooskleurig

Ferrari toont met regelmaat aan dat alleen een goede auto met goede coureurs niet genoeg is om mee te doen om de eindprijzen, al heeft Red Bull nog ruim voldoende krediet bij teambaas Christian Horner. "Het blijft een fenomenaal team, het beste in de pitsstraat. Dit kan weleens ons beste jaar in de Formule 1 zijn", jubelde hij zondag.

Red Bull kon in Singapore weer een beker voor de overwinning inpakken, de dertiende dit seizoen. De constructeurstitel lijkt een formaliteit, net als het tweede wereldkampioenschap van Verstappen. Hij hoeft in Japan 'alleen' maar te winnen met het puntje voor de snelste rondetijd om dat voor elkaar te boksen.