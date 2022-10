Met de 25e verjaardag van Max Verstappen op vrijdag en de eerste kans voor de Nederlander om tweevoudig wereldkampioen te worden, had de Grand Prix van Singapore een feest moeten worden voor Red Bull. Dat kan alsnog, maar tot zondag is het een vervelend weekend voor het team van de WK-leider.

Verstappen moest zaterdag heel even nadenken over de vraag of hij zijn team de brandstoffout in de kwalificatie kon vergeven. "Uiteindelijk wel, maar ik ben gewoon teleurgesteld", was het oordeel van de regerend wereldkampioen.

De verbazing was groot toen hij een half uur eerder door zijn team naar binnen werd geroepen, terwijl hij onderweg was in een ronde die misschien wel snel genoeg was voor pole. Verstappen was er vrij zeker van. "In de ronde ervoor zat ik al dik onder mijn eigen tijd, en daarin maakte ik nog een fout. Daar had mijn kwalificatie trouwens ook in de muur kunnen eindigen."

Nadat Verstappen zijn mediaverplichtingen had afgerond, verdween hij snel van het circuit. Zijn kansen op een zege zondag zijn klein, vond hij zelf. Achteraf maar goed dat de Nederlander donderdag al stelde het leuker te vinden om over een week in Japan kampioen te worden. Al staan zijn twee concurrenten Charles Leclerc en Sergio Pérez in Singapore samen op de eerste startrij en is de eerste bochtencombinatie krap.

'We gaan er blind in'

Dat Red Bull niet goed op de benzinemeter in Verstappens auto lette, was uitzonderlijk. "Daar hebben we de wereld aan sensoren voor", klaagde hij zelf. Het was verre van de 'perfectie' die ze nastreven.

Ook vrijdag verliep het allesbehalve soepel bij Red Bull. "We gaan de race blind in", zei Pérez , die in de tweede vrije training maar weinig in actie kwam.

Bij Verstappen werd er veel aan de afstelling gesleuteld, wat allemaal meer tijd in beslag nam dan gepland. Ook de WK-leider deed daarom geen longruns in de training en heeft dus geen duidelijk beeld hoe zijn banden het gaan doen in de race. Deze keer heeft zijn teammaat die data ook niet. Het zou Verstappen niet slecht uitkomen als het zondagavond regent in Singapore.

Horner moet Red Bull verdedigen

Dan is er nog de kwestie budgetlimiet. Teambaas Christian Horner koos zaterdag vol de tegenaanval, nadat vooral concurrenten Mercedes en Ferrari vrijdag gretig reageerden op het nieuws dat Red Bull in 2021 te veel zou hebben gespendeerd.

Sportief directeur Laurent Mekies van Ferrari ging kort daarvoor nog eens dieper in op de materie. "We nemen het heel serieus, want dit gaat over veel rondetijd. Als je 7 miljoen te veel spendeert, kun je misschien wel zeventig engineers aan je auto laten werken. Daar wordt je auto echt veel sneller van. En dat is maar een voorbeeld."

Horner was het gespeculeer van Ferrari en Mercedes (en dan vooral Toto Wolff) zat en dreigde zelfs met vervolgstappen als ze niet inbonden. "En ik wil weten wie hun bronnen zijn, want het goedkeuringsproces van onze uitgaven is iets tussen ons en de FIA. Ik weet ook niets van de uitgaven van andere teams."

Christian Horner tijdens een persconferentie in Singapore. Foto: Getty Images

Lek vanuit FIA zou slecht, maar niet verbazingwekkend zijn

Het leek een uitgekiende verdedigingslijn, maar of het stand houdt, is maar zeer de vraag. De Formule 1-paddock is soms net een bruin café, met naast een racecircuit ook een roddelcircuit. Geheimen worden er slecht bewaard.

Als er inderdaad een lek is binnen de FIA is dat een slechte zaak, maar het zou allerminst verbazingwekkend zijn. Dat weet Horner zelf ook wel, en die heeft zelf ongetwijfeld ook zijn bronnen.

Woensdag wordt een belangrijke dag, want dan komt de FIA definitief met uitsluitsel. Teams die zich keurig aan de regeltjes hebben gehouden krijgen dan een certificaat, en de teams die te veel uitgaven moeten dat verantwoorden middels een verhoor. Mogelijk volgen er daarna straffen.

Woensdag wordt duidelijk wie de waarheid spreekt

Horner stelde er vertrouwen in te hebben dat Red Bull in de eerste categorie valt. "Maar we hebben onze cijfers in maart al ingediend en daarna kwam er een proces van vragen en interpretaties. Dat proces is nog steeds gaande."

Volgens Horner slingeren Ferrari en Mercedes het verhaal over de uitgaven van zijn team alleen maar aan om het eerste weekend met titelkansen van Verstappen te verpesten, en om de aandacht af te leiden van hun eigen slechte prestaties.

Daar kun je tegenin brengen dat het verschijnen van de uitslag woensdag ook een logische verklaring is voor de reuring. Als een team echt veel te veel heeft gespendeerd, dan is dat een zeer serieuze overtreding. Geen wonder dat het gekibbel erover nu al is begonnen. Woensdag wordt duidelijk wie de waarheid spreekt.

