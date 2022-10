Verstappen vergeeft Red Bull blunder: ‘Maar als ik iets fout doe hoor ik het ook’

Max Verstappen baalde na afloop van de zinderende kwalificatie op een opdrogende baan in Singapore stevig van een blunder van zijn Red Bull-team. De WK-leider kan het zijn team uiteindelijk wel vergeven, maar is nog wel teleurgesteld. “Dit was gewoon slecht.”

Verstappen nam geen blad voor de mond nadat hij in de kwalificatie eerst een ronde moest afbreken van het team, en vervolgens in zijn ultieme poging naar binnen werd geroepen omdat er anders te weinig benzine over zou blijven in zijn Red Bull. Als de auto terugkeert in de pits moet er in ieder geval nog een liter over zijn. Een achtste startplaats was het gevolg.

"We weten nu in ieder geval zeker dat er nog genoeg inzit, daarom riepen ze me binnen", reageerde de Nederlander zaterdagavond op het Marina Bay Street Circuit.

Het team rekende op vijf ronden in het slotdeel van de kwalificatie, en had Verstappen voor die afstand benzine meegegeven. Uiteindelijk was er tijd genoeg voor zes ronden, maar Red Bull merkte te laat op dat daar onvoldoende brandstof voor was.

Uitslag kwalificatie GP Singapore 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.49,412

2. Sergio Pérez (Red Bull Racing) +0,022

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,054

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,171

5. Fernando Alonso (Alpine) +0,554

6. Lando Norris (McLaren) +1,172

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) +1,799

8. Max Verstappen (Red Bull Racing) +1,983

9. Kevin Magnussen (Haas) +2,161

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +2,571

'Ben wel teleurgesteld'

"Dat is natuurlijk een blunder, dat weten ze zelf ook wel. En ik kan het ze uiteindelijk wel vergeven, maar ik ben wel teleurgesteld. Als ik een fout maak, zeggen ze het ook. Dus als zij een fout maken moet het ook gezegd worden. Want we moeten samen toch perfect willen zijn. En dit was echt slecht."

Verstappen hoeft er verder geen woorden meer vuil aan te maken binnen het team. "Ik heb er al met een paar mensen over gepraat en dat is genoeg."

Volgens de Limburger had het team kunnen zien aankomen dat zes ronden mogelijk waren. "Ik snap niet hoe ze dat hebben gemist. Ik brak een ronde ervoor af om een gat te laten vallen, maar die had ik natuurlijk gewoon af moeten maken. Want volgens mij was die ronde al goed geweest voor poleposition. Ik had trouwens wel een flink momentje in de laatste chicane, dat had al het einde kunnen zijn."

Verstappen houdt juist van wisselende condities

Verstappen brak die ronde af omdat hij Pierre Gasly op koude banden steeds dichter naderde. "Daar zou ik me klem op rijden, dus liet ik een gat vallen. Maar ik kan niet zien hoeveel benzine er nog in de auto zit. We hebben tal van sensoren om dat bij te houden."

De regerend wereldkampioen noemde de situatie 'extreem frustrerend'. "We hadden een goeie auto, je kon dat denk ik door Q3 heen wel zien. De condities waren tricky, maar daar hou ik juist van."

Winnen wordt een lastig verhaal vanaf de achtste plaats

Vanaf de achtste plaats wordt winnen zondag een lastig verhaal, denkt Verstappen. Winnen is de eerste vereiste om al in Singapore wereldkampioen te worden. Daarvoor moet Charles Leclerc buiten de top zeven finishen en teammaat Sergio Pérez buiten het podium. Die starten nota bene als eerste en tweede. Maar Verstappen denkt momenteel helemaal niet aan winnen of zijn titelkansen.

"Je komt hier snel vast te zitten achter andere auto's en komt er dan niet voorbij. Ik weet dat ik al vanaf veel posities heb gewonnen dit jaar, maar hier kun je gewoon niet inhalen. Dus ik denk dat het een frustrerende race wordt. Al ga ik er natuurlijk wel alles aan doen, maar ik zie het niet gebeuren dat ik nog win. Sowieso rijden ze vooraan gewoon weg als het droog is, maar op een natte baan is er misschien iets meer mogelijk. Maar dan nog wordt het lastig."

Verstappen haalt schouders op over geruchten rond budgetlimiet

Samen met een moeizame tweede vrije training voor Verstappen verloopt het weekend in Singapore tot nu toe moeizaam voor Red Bull. Het team ligt daarnaast ook nog onder vuur omdat in 2021 de budgetlimiet van 145 miljoen dollar zou zijn overschreden. Dat impliceren de concurrende teams Mercedes en Ferrari althans.

Christian Horner stelde eerder op zaterdag dat deze teams dit naar buiten hebben gebracht om het eerste weekend waarin Verstappen zijn tweede titel kan pakken te verpesten, maar de Nederlander zelf maakt zich er niet druk om.