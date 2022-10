Red Bull ontkent te hoge uitgaven, andere teams kijken naar de FIA

Vroeg of laat ging het gebeuren: grote discussies over de vorig jaar aan de Formule 1-teams opgelegde budgetlimieten. Vrijdag lekte uit dat Red Bull en Aston Martin waarschijnlijk te veel hebben uitgegeven. Moeten we nu vrezen voor de titel van Verstappen? Nu.nl zet alles op een rijtje.

Eerst moet nog formeel door de FIA bevestigd worden dat Red Bull (Aston Martin is voor dit verhaal minder relevant) inderdaad te veel heeft uitgegeven. Dus meer dan de 145 miljoen dollar die in 2021 aan de bouw, ontwikkeling en inzet van de auto's besteed mocht worden. Het Duitse Auto Motor und Sport en het Italiaanse La Gazzetta dello Sport beweerden van wel.

Vermoedelijk komen deze cijfers over een week rond de Grand Prix van Japan naar buiten. De FIA gaf vrijdag een reactie waar niemand iets mee opschoot: "We zijn de beoordeling van de financiële data over 2021 die de Formule 1-teams hebben ingediend momenteel aan het afronden. Vermeende overschrijdingen van de regels worden, als die er zijn, behandeld volgens de formele procedures die zijn vastgelegd in de regels."

Helemaal nieuw zijn geruchten over Red Bull en de budgetlimiet niet, maar het is wel voor het eerst dat 2021 in dit verhaal wordt betrokken. Ferrari stelde in de loop van 2022 een paar keer voorzichtig dat Red Bull wel erg veel nieuwe onderdelen op de auto van Max Verstappen schroefde. En vroeg zich daarbij af of dat allemaal wel in de limiet paste.

De budgetlimiet in het kort Teams mogen dit seizoen 140 miljoen dollar besteden (vorig jaar 145 miljoen).

Regel is ingevoerd om kosten te drukken en gelijker speelveld te creëren.

Ontwikkeling van de auto, materiaal en een groot deel van de reis- en personeelskosten vallen binnen de limiet.

Het salaris van de coureurs en het belangrijkste topersoneel en kosten voor de motoren, marketing en promotie valt buiten de limiet.

Red Bull ontkent, maar er lijkt wel iets te spelen

Nu zou er dus ook in het eerste seizoen dat de budgetlimiet van kracht was al sprake zijn van overschrijding. Al ontkent Red Bull dat. Eerst stelde het team alleen dat er sprake was van 'speculaties'. Later op vrijdag ontkende Christian Horner tegenover Skysports dat er sprake was van meer uitgaven dan toegestaan.

Hij voegde er nog aan toe dat de gegevens in maart zijn ingediend, en dat er sindsdien ook van bepaalde zaken is opgehelderd wat er nu wel en niet mag. "Laten we het FIA-proces afwachten. Iedereen heeft het nu over Red Bull, maar geen team heeft nog goedkeuring gehad op de bestedingen. Er kunnen wel vijf teams zijn die iets verkeerd hebben gedaan."

Horner stelde zeker van zijn zaak te zijn, maar gaf toch aanleiding om te denken dat er wel iets speelt. Zeker zijn opmerking over dat er later opheldering is gekomen over bepaalde zaken doet dat vermoeden. Helmut Marko vertelde aan de Duitse Sky dat "er misschien uitgaven zijn meegerekend die niet meegerekend hadden moeten worden". Ook verwees hij naar de verschillende bedrijven in de Red Bull-cluster. Naast Red Bull Racing zijn dat Red Bull Technologies en Red Bull Powertrains. Vallen werkzaamheden die personeel van deze bedrijven verrichten onder de budgetlimiet? Dit is een potentieel twistpunt.

5 procent klinkt als weinig, maar je kunt er veel mee doen

Een ander twistpunt is de strafmaat voor een overschrijding van de budgetlimiet. In de financiële reglementen van de FIA wordt wel gesproken over potentieel puntenaftrek van teams en coureurs, maar dan moet de boosdoener wel erg het (huishoud)boekje te buiten zijn gegaan. Althans, zo leest het in de documenten van de handhaver. Want daarin wordt 5 procent overschrijding toch een beetje neergezet als een milde overtreding. En de kans dat Red Bull die grens is overgegaan, is zeer gering. Dus echte zorgen om de wereldtitel van Verstappen zijn er niet.

Maar een snelle rekensom leert dat 5 procent van 145 miljoen dollar toch 7,25 miljoen dollar is. Als dat geld of een aanzienlijk deel ervan rechtstreeks wordt besteed aan het sneller maken van de auto, is er echt veel mogelijk. Er zijn veel teams in de pitsstraat met een kleiner totaalbudget voor ontwikkeling.

"Het is een significant nadeel als je dat geld niet kunt uitgeven en je concurrent wel", vond Mercedes-teambaas Toto Wolff. "We hebben veel ontwikkeling niet kunnen doen omdat het budget simpelweg op was. Wat ik ervan begrijp, was dat bij Ferrari ook het geval."

De eerste wereldtitel van Max Verstappen in 2021 komt normaal gesproken niet in gevaar. Foto: Getty Images

Was handhaving van de budgetlimiet wel echt uitvoerbaar?

De andere teams kijken daarom naar de FIA, dat een extreem ingewikkelde financiële maatregel heeft opgelegd aan teams die al jaren miljoenen spenderen aan de kleinste onderdelen. Dat zijn teams met vaak meerdere bedrijven onder een paraplu, zoals Red Bull, of teams die inpandig zijn bij een sportwagenfabrikant, zoals Ferrari. En al deze teams hebben ook nog eens een enorm aantal toeleveranciers.