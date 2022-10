Nu de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore voorbij is, kunnen onze verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Joost: "Verstappen gaat zondag geen kampioen worden. Dat scenario was volgens hemzelf al 'onrealistisch' en het is na zaterdag zeker niet waarschijnlijker geworden. Toch ligt er een mooie race in het verschiet met waarschijnlijk weer wisselende omstandigheden. Daarin kan Verstappen alsnog hoge ogen gooien. Winnen zit er niet per se in, maar een mooie podiumplaats vanaf de achtste startplek is zeker mogelijk. Hoe meer chaos, hoe beter het normaliter is voor Verstappen. Als Leclerc foutloos blijft, wint hij de race."

Patrick: "Als het droog blijft, wordt een zege lastig voor Verstappen in Singapore, waar inhalen wel kan maar zeker niet makkelijk is. Hij moet wel in staat zijn om naar het podium te rijden. Vooraan zie ik Leclerc wegrijden, al zal hij vroeg of laat wel te maken krijgen met een safetycar, aangezien die hier tijdens alle eerdere GP's ook op de baan moest komen. Als het regent, wordt het een totale chaos en kan Verstappen ook zomaar winnen. In beide scenario's zal Verstappen zijn titelfeestje nog wel minimaal een week uit moeten stellen, omdat ik verwacht dat Leclerc niet buiten de top zeven eindigt."