Het echte genieten van topseizoen 2022 komt voor Verstappen pas na afloop

Met elf zeges en kampioenskansen die zich zes races voor het einde van het seizoen al aandienen, beleeft Max Verstappen een topjaar. Maar het echte genieten moet voor de Limburger nog beginnen, ondanks zijn succesvolste seizoen tot nu toe.

Het moet nog even formeel worden, maar dat Verstappen zichzelf op korte termijn tweevoudig wereldkampioen mag noemen is wel duidelijk. Komend weekend in Singapore zou dat al kunnen, al vindt de Red Bull-coureur dat scenario niet zo realistisch. Überhaupt kijk hij heel nuchter aan tegen zijn prestaties in 2022.

"Ik weet dat het een erg speciaal seizoen is en ik geniet er wel van", zei hij donderdag haast schouderophalend op het Marina Bay Street Circuit. "Maar ik ga er waarschijnlijk meer van genieten als ik terugkijk."

Verstappen genoot wel al van de races die hij van verder naar achteren alsnog wist te winnen: Hongarije, België en de Italiaanse Grand Prix drie weken geleden. "Dat ziet er misschien makkelijk uit, maar het kan in die races al misgaan in de eerste bocht. Dus sommige zeges zagen er misschien simpel uit, maar dat is echt schijn."

Oostenrijk als keerpunt

Ook van Oostenrijk kan hij bij nader inzien genieten, al is het niet om de uitslag. In die race werd Verstappen geklopt door Charles Leclerc. Toch noemt de Limburger het een keerpunt in zijn seizoen.

"Van die race hebben we echt veel opgestoken. Het ging daarvoor al de goede kant op. In Oostenrijk ging het even mis, maar daarna zijn we aan de slag gegaan en hebben we de auto verder gefinetuned. Dus daar konden we op voortbouwen."

Het was de laatste race die Ferrari won in 2022. Sindsdien heeft Verstappen zijn nog lopende reeks van vijf zeges ingezet en ging de titelstrijd als een nachtkaars uit. De Nederlander ziet ook wel in dat veel fans dat graag anders hadden gezien.

"Het heeft twee kanten. Ik had het best leuk gevonden als Ferrari nog in het gevecht zou zitten. Maar het is wel lekker om het zo kalm te winnen."

Max Verstappen ziet de verloren race in Oostenrijk als belangrijk keerpunt in zijn seizoen. Foto: Getty Images

Red Bull naderde perfectie

Verstappen had zelf een groot aandeel in het verloop van de titelstrijd, maar hij wil graag de rol van zijn team benadrukken.

"We hebben een sterke auto en als team naderen we denk ik perfectie. De uitvoering is erg goed. Als ik bijvoorbeeld kijk hoe we zijn teruggekomen na een moeilijke start. Dat we een auto die te zwaar was hebben kunnen verbeteren. Dat is geweldig, ik heb echt van het team genoten."



Verstappen heeft vrijdag sowieso reden voor een feestje. Dan viert hij zijn 25e verjaardag, al is Singapore door het late schema dat de Formule 1 hanteert misschien niet de beste locatie voor een feest.