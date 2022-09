Vooruitblik: 'Zou me niets verbazen als Verstappen zondag al kampioen wordt'

Ho-Pin Tung sluit niet uit dat Max Verstappen zondag in de Grand Prix van Singapore al zijn tweede wereldtitel veiligstelt. Een vooruitblik op een van de zwaarste races van het seizoen.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: is Max Verstappen zondagavond zeker van zijn tweede wereldtitel in de Formule 1?

"Onder normale omstandigheden finisht Charles Leclerc natuurlijk altijd wel in de top acht. Maar er zijn dit jaar natuurlijk genoeg momenten geweest waarin hijzelf of zijn team Ferrari wat steekjes heeft laten vallen. En Singapore is een circuit waarop dat relatief snel kan gebeuren."

"De weersomstandigheden worden waarschijnlijk verraderlijk en de muren staan heel dicht naast de baan. Als er een circuit is dat zich leent voor verrassende uitslagen is het dit circuit wel. We hebben dit jaar ook al eerder gezien dat de Ferrari-motor gevoelig lijkt te zijn, zeker ook als het wat warmer is, zoals hier. Daar heeft Ferrari weliswaar updates voor uitgebracht, maar het zou me niets verbazen als Verstappen zondag al zeker van de titel is."

Hoe is het om als coureur door de straten van Singapore te racen?

"Fysiek gezien is dit het zwaarste circuit van de kalender. Als je alleen al over straat loopt, staan de zweetdruppels direct op je hoofd. Het is zo ontzettend warm hier. Dat komt niet alleen door de hoge temperatuur, maar ook door de hoge luchtvochtigheid."

"Hoe dit stratencircuit is opgebouwd maakt het nog eens extra zwaar. Overal staan betonnen blokken en stalen hekken. Er staat van alles langs de baan wat warmte kan vasthouden. Dat merk je direct als je hier op straat loopt, je voelt de hitte stralen op je lichaam."

"Zelf woon ik in Hongkong en daar is het ook echt wel warm: iedere dag zo'n 32 tot 35 graden, in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Maar toch voelt het hier in Singapore totaal anders."

2:33 Afspelen knop Hoe Verstappen de op een na vroegste wereldkampioen ooit kan worden

En hoe is het op het circuit zelf?

"Ik vind het een supergaaf circuit, een heel leuke baan om op te rijden. Zeker voor een stratencircuit kent de baan veel verschillende typen bochten. Het is best wel breed op veel plekken en je kan relatief goed inhalen voor een stratencircuit. Tegelijkertijd is het op sommige punten ook weer heel smal, dus wat dat betreft is het ook een afwisselend circuit. Het is behoorlijk technisch; zo krijg je op veel punten bij het aanremmen te maken met zijwaartse G-krachten. Dat zorgt regelmatig voor een blokkerend wiel aan de verkeerde kant en onbalans in de auto."

"Er zijn hoogteverschillen en ook veel hobbels, al is de baan in de aanloop naar de race van dit jaar wel op een aantal plekken opnieuw geasfalteerd. Je kan zeker niet op alle stratencircuits voluit pushen, maar op deze baan is dat juist wel goed mogelijk."

Tijdschema GP Singapore Vrijdag 12.00-13.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00-16.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 12.00-13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 15.00-16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14.00 uur: Race

Bij Mercedes hopen ze dit weekend aan te haken bij Red Bull en Ferrari. Verwacht jij dat Lewis Hamilton en George Russell een rol van betekenis kunnen gaan spelen?

"Ik weet niet of ze sneller gaan zijn dan Red Bull en Ferrari, maar ik verwacht wel dat ze er dit weekend goed bij zullen zitten. Het is een relatief langzame baan waarop de auto's met veel neerwaartse druk rijden. Eerder dit jaar hebben we al gezien dat de Mercedes dan best redelijk kan aanhaken. Mercedes heeft dit jaar tijdens de kwalificaties veel problemen gehad met het opwarmen van de banden. Dat is hier natuurlijk iets minder een probleem door de warme buitentemperatuur die altijd aanwezig is."