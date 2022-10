De titelwinnende Red Bull RB18 van Max Verstappen begon het seizoen niet als de uitgesproken snelste auto. Door het jaar heen heeft het team de wagen van de nu tweevoudig wereldkampioen sterk verbeterd, terwijl er slim wordt omgegaan met de budgetlimiet. Een overzicht van hoe Verstappens Red Bull een prijswinnende auto werd.

Te zware RB18 moest flink op dieet

Op de vraag hoeveel zijn auto nou boven het minimumgewicht van 798 kilo zat, hield Verstappen gedurende het seizoen zijn kaken stevig op elkaar. Maar de wagen was zwaarder en dat kostte rondetijd. Hoeveel zwaarder? De geruchten lopen uiteen van 10 tot 30 kilo.

Maar het ging er niet alleen om dat de wagen te zwaar was, het overschot aan gewicht zat ook nog op de verkeerde plek. Ballast kan de wegligging van een auto zowel positief als negatief beïnvloeden, en het pakte nu dus niet zo goed uit. Dat gold vooral voor Verstappen, want Sergio Pérez kon er beter mee overweg.

Gedurende het seizoen is de Red Bull dus steeds lichter geworden en kwam die meer naar Verstappen toe. Dat ligt volgens technisch directeur Pierre Waché overigens niet alleen aan het gewicht, maar dat speelde wel een belangrijke rol.

Meer auto's kampten met overgewicht, zoals ook de Ferrari. De Alfa Romeo zat als enige direct keurig op 798 kilo en begon het seizoen goed. Maar doordat de concurrenten overtollige kilo's kwijtraakten en de Alfa dat niet kon, zakte het team langzaam in de slagorde.

De RB18 was aan het begin van het seizoen nog flink te zwaar. Foto: Getty Images

Eerste update al voor de seizoensstart

Nog voor het seizoen begon, kwam Red Bull al met de eerste update op de proppen. De al vrij extreem vormgegeven sidepods kregen een nog nadrukkelijker profiel en een aanpassing aan de onderlijn. Die zogenoemde undercut is belangrijk voor onder meer de luchtstroom naar achteren en de werking van de vloer.

De sidepods huisvesten vooral de koeling van de motor, maar dat is wel tegen een prijs: ze zitten aerodynamisch gezien namelijk in de weg. Efficiënte vormgeving is daarom cruciaal en hiermee bleek Red Bull trendsetter. Alpine, Williams en vooral Aston Martin modelleerden hun sidepods in de loop van het seizoen deels - of in het geval van Aston Martin vrijwel volledig - naar de gekozen vorm van Red Bull. De sidepodvorm van Ferrari werd alleen overgenomen door het technische sterk verwante Haas en (ook) een beetje door Williams. De 'zeropods' van Mercedes zijn technisch te complex om in een lopend seizoen nog over te nemen.

De efficiënte Red Bull is al het hele seizoen pijlsnel op de rechte stukken. Dat komt niet alleen door de vormgeving van de sidepods, maar die speelt wel een significante rol.

Al in de tweede testweek was er een grote update: de sidepods kregen een andere vorm. Foto: Getty Images

Red Bull gebruikte maar drie achtervleugels

In tegenstelling tot andere teams gebruikt het team van Verstappen maar drie soorten achtervleugels. Een is voor op de circuits die veel neerwaartse kracht vergen, de tweede zit er tussenin en de derde is voor de circuits met langere rechte stukken.

Technisch directeur Waché van Red Bull: "We hebben het seizoen grofweg in drieën gedeeld en opereren rondom deze drie vleugels. Daar hebben we de auto omheen ontwikkeld. Dat heeft verschillende redenen. Een daarvan is natuurlijk de hoeveelheid downforce die je nodig hebt, maar het was ook veel efficiënt qua kosten en de budgetlimiet."

Het team kon met de verschillende achtervleugels nog wel variëren met de zogeheten gurney, de extra strip langs de bovenrand van de achtervleugel. Deze goedkope en makkelijk aan te brengen en te verwijderen strip versterkt de werking van de vleugel. Bij de meeste races werd er wel gebruikgemaakt van deze strip.

De oorspronkelijke 'medium' achtervleugel (groen) die voor het eerst verscheen in de tweede wintertest in Bahrein. Foto: Getty Images

Deze vleugel werd gebruikt in de volgende races: Bahrein, Australië, Emilia-Romagna, Canada, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Nederland

De kleinste achtervleugel (groen) in het arsenaal van Red Bull, die debuteerde in Saoëdi-Arabië. Deze vleugel is gericht op meer topsnelheid. Foto: Getty Images

Deze achtervleugel werd gebruikt in de volgende races: Saoëdi-Arabië, Miami, Azerbeidzjan, Frankrijk, België, Italië

De 'high downforce' achtervleugel (groen), die tegelijk met de auto debuteerde op de testdagen in Spanje. Foto: Getty Images

Deze achtervleugel werd gebruikt in de volgende races Spanje, Monaco, Hongarije, Singapore*

Variëren met de teruggekeerde beamwing

Los van de achtervleugels is ook de zogeheten beamwing belangrijk. Deze vleugel(s) keerden in 2022 terug en zitten ter hoogte van de uitlaat in de horizontaal onder de normale achtervleugel. Ook de beamwing levert veel downforce op, maar zorgt ook voor luchtweerstand. Daarom varieerde Red Bull met deze beamwing onder de verschillende achtervleugels, afhankelijk van de eisen van het circuit.

De dubbele beamwing (groen) op het veel downforce vergende Circuit de Catalunya in Spanje. Foto: Getty Images

De enkele beamwing (groen) voor Oostenrijk, waar topsnelheid belangrijker is. Foto: Getty Images

Het grote geheime wapen: de vloer van de Red Bull is de beste

Porpoising is een van de sleutelwoorden in de Formule 1 in 2022. Het aerodynamische stuitereffect had een groot deel van het veld in zijn greep. Niet Red Bull, dat het hobbelen vrij snel onder controle had. Hoe ze er zo snel vanaf kwamen, houdt het team natuurlijk graag geheim. Maar rijhoogte speelt daarin hoe dan ook een grote rol, en dan vooral hoe hoog kun je de auto afstellen zonder dat de vloer werking verliest. Hierin lijkt de RB18 echt een uitblinker.

De 2022-auto's worden aan het asfalt gezogen met het zogeheten grondeffect. De rijwind onder de auto gaat sneller dan de stroom over de auto heen. Hierdoor ontstaat er een drukverschil, dat de auto naar beneden duwt. Om dit effect zo goed mogelijk te laten ontstaan, moet de auto eigenlijk zo laag mogelijk boven het asfalt hangen. Daar zitten weer allerlei nadelen aan, waarvan porpoising de belangrijkste is. Het lijkt er sterk op dat de Red Bull hoger afgesteld kan rijden dan bijvoorbeeld Ferrari en Mercedes, zonder dat de vloer van de auto zijn werking verliest. Dit kan een verklaring zijn waarom Red Bull bijvoorbeeld geen last had van de aangescherpte maatregelen vanaf de Belgische Grand Prix en Ferrari wel.

De vloerrand in een vroege versie (Imola) en de meest recente variant in Monza. Foto: Getty Images

De Red Bull lijkt minder gevoelig voor rijhoogtewisselingen dan de concurrentie. Foto: Getty Images

Ook niet veel variatie in voorvleugels

Vooral Ferrari zette soms vraagtekens bij het ontwikkelingstempo van Red Bull, dat vooral in de openingsfase van het seizoen inderdaad veel nieuwe onderdelen op de auto schroefde. Kon dat allemaal wel uit met het budgetplafond?

Maar net als de achtervleugels gebruikte Red Bull ook niet veel variatie in voorvleugels. Die is door het seizoen heen grotendeels hetzelfde gebleven, met enkele variaties in de bovenste flap. In een groot deel van het seizoen was deze rond van vorm, maar sinds een paar races zit er halverwege een hele lichte v-vorm. Op andere circuits waarop veel downforce nodig zat gebruikte Red Bull wel een grotere flap, zoals op Zandvoort. Maar heel veel voorvleugelvariatie was er niet.

De voorvleugel zoals gebruikt in Hongarije. Foto: Getty Images

De voorvleugel op de Red Bull van Verstappen in Monza. Foto: Getty Images

Omgang met de banden doorgaans superieur aan Ferrari

Over het seizoen tot nu toe genomen is de Ferrari nipt sneller dan de Red Bull in de kwalificatie, maar zoals bekend worden de punten op zondag verdeeld. Dat is ook de dag waarop Verstappen en zijn Red Bull doorgaans uitblinken. Daar zijn tal van redenen voor, zoals de kwaliteiten van Verstappen zelf, de hoge topsnelheid en het bandenverbruik.

Het lukte niet in alle races. Oostenrijk en Australië waren bijvoorbeeld uitzonderingen. Maar meestal heeft de Red Bull een betere racepace: over een langere reeks ronden houdt de auto de banden in betere staat en kan het tempo dus hoger blijven.

Ook hiervoor zijn weer tal van oorzaken, maar een belangrijke rol wordt sowieso gespeeld door de vering en wielophanging van de auto. Door de regels van 2022 moesten de teams afscheid nemen van allerlei exotische gasdempers en torsiestaven. Het lijkt erop dat Red Bull hierop het beste heeft ingespeeld. Een voorbeeld is de achteroverhangende voorwielophanging, waarbij de bovenste wishbone (de v-vorm waarmee het wiel aan de auto is verbonden) schuin aan de auto zit. Dit voorkomt dat de auto duikt bij het remmen, waardoor de aerodynamische werking van de vloer niet wordt beïnvloed. Voorheen werd dit door die nu verbannen dempers geregeld.

Zeker sinds het gewicht van de auto is afgenomen, gaat het erg goed met het managen van de banden. Dat was bijvoorbeeld te zien in België, waar een superieure Verstappen een zeer lange openingsstint kon rijden op de softbanden. De rechtervoet van de coureur speelt hierin ook een rol, maar met een auto die de banden te snel oprookt (zoals de Ferrari recentelijk) of die maar moeilijk temperatuur in de banden krijgt (de Mercedes doorgaans) richt zelfs de beste bandenfluisteraar weinig uit.

De Red Bull van Verstappen op de softbanden van Pirelli. Foto: Getty Images

Niemand heeft het meer over Honda, maar ze doen geweldig werk

Er zit nog maar een klein stickertje op de Red Bull, en in de tijdenoverzichten van de Formule 1 heet de motor 'Red Bull Powertrains'. Maar onder de motorkap van de RB18 huist nog wel degelijk een Honda-krachtbron. En die doet voor geen motor op de grid echt onder.