Coureur Ho-Pin Tung was zondag onder de indruk van Nyck de Vries die bij zijn debuut in de Formule 1 meteen punten scoorde. Een terugblik op de door Max Verstappen gewonnen race in het Italiaanse Monza.

Nyck de Vries hoorde pas anderhalf uur voor de start van de derde vrije training dat hij voor de rest van het weekend moest instappen bij Williams. Hoe moeilijk is het voor een coureur om met zo weinig voorbereidingstijd een Grand Prix in de Formule 1 te rijden?



"Hartstikke moeilijk natuurlijk. In Barcelona had hij gelukkig al wel een training voor Williams gereden, dus het scheelde dat hij al een eigen stoeltje had. Maar verder heeft hij wel alles opnieuw moeten afstellen, dat gaat van de pedalen tot het stuur. Albon is natuurlijk ook flink langer dan De Vries, dat helpt ook niet mee."

"Over één of twee rondes voelde de auto voor hem misschien wel goed aan, maar als het om rijcomfort gaat, krijg je gaandeweg de race door al die G-krachten steeds meer problemen. Iedereen die nog twijfelde of Formule 1 topsport is, zou de beelden moeten bekijken van hoe De Vries uit zijn auto stapte. En dan is Monza fysiek gezien nog een van de minst zware circuits op de kalender."

"Wat De Vries natuurlijk wel heeft geholpen was dat hij dit jaar meerdere vrijdagtrainingen heeft gereden en hij dus enigszins bekend was met hoe alles in zijn werk gaat. Tegelijkertijd is iedere auto ook weer anders. Bovendien heeft hij in de trainingen geen echte long run gedaan. Dat is voor een coureur vaak de manier om voor de race een tempo te vinden dat je kan volhouden. Dat had hij niet, dus hij moest alles puur op gevoel doen. En dat heeft hij fantastisch gedaan."

Wat was voor hem gisteren de grootste uitdaging?

"De start was waarschijnlijk het moeilijkst. Je moet dan op zoveel dingen tegelijk letten. Spelen met de koppeling om exact het juiste punt te vinden en de beste stand van het gaspedaal bepalen om het optimale aantal toeren vinden. Vervolgens moet je weer het juiste moment bepalen waarop je de koppeling loslaat, hoeveel je hem dan loslaat, wanneer je meer gas bijgeeft en wanneer je naar volgas gaat. En dat allemaal in een paar seconden tijd terwijl de startlichten aan- en uitgaan. Als rijder zijnde heb je ook persoonlijke voorkeuren over hoe je stuur in elkaar zit, maar de tijd om dat allemaal in te stellen had hij natuurlijk niet."

"Op alle mogelijke manieren moet het oncomfortabel voor hem zijn geweest, maar op de baan was daar niets van te zien. Het was ook niet zo dat hij met geluk in de punten is gekomen. Hij kwalificeerde goed en was ook sneller dan teamgenoot Nicholas Latifi. Het scheelde ook dat de auto's om hem heen op de startopstelling allemaal iets langzamer waren dan hij. De Williams was ook gewoon goed op dit circuit."

Kunnen de Formule 1-teams nog om De Vries heen na zijn race van gisteren?

"Sportief gezien heeft hij alles gedaan wat hij kon doen. Wat hij in de kwalificatie en race heeft laten zien, was gewoon ontzettend goed. Aan niets was te zien dat hij gisteren pas zijn eerste race in de Formule 1 reed. Hij reed strategisch, probeerde in te halen en verdedigde ook goed. Het was indrukwekkend om naar te kijken."

Dan door naar de race van Max Verstappen, die gisteren zijn vijfde zege op rij en zijn elfde zege van het seizoen boekte. Had Ferrari nog iets anders kunnen doen om hem van de overwinning af te houden?

"Nee, dat denk ik niet. Gaandeweg de race kwam de zege naar Verstappen toe. Hij had een goede start en slaagde er al snel in om direct achter Charles Leclerc te komen. Daardoor was de druk er min of meer af bij hem. Leclerc hield nog wel een marge over, maar ik denk dat Verstappen en Red Bull wisten dat ze een beter pakket hadden. De race was op dat moment nog lang en je zag toen vooral controle bij Verstappen."

"Toen Verstappen achter Leclerc kwam, verloor Ferrari het initiatief. Je zag dat Verstappen langzaam en gecontroleerd het gat verkleinde. Ferrari wist dat ze moesten reageren om het initiatief weer terug te pakken en probeerden dat door onder de virtual safetycar te stoppen. Maar omdat de baan alweer werd vrijgegeven toen Leclerc nog door de pits reed, wonnen ze daar maar beperkt tijd mee."

"Toch valt die keuze wel te begrijpen, want ze wisten dat ze iets anders moesten doen om Red Bull en Verstappen te verslaan. Bovendien wisten ze bij Ferrari dat Red Bull met meer neerwaartse druk reed, waardoor zij meer van hun banden vroegen dan Verstappen."

"We hebben in de afgelopen races - vaak ook terecht - kritiek gehad op bepaalde keuzes die Ferrari maakte. Maar als we even uitzoomen moeten we ook concluderen dat de combinatie tussen Verstappen en Red Bull in die races gewoon verreweg het snelst was."

Resterende Formule 1-kalender 2022 2 oktober - GP Singapore

9 oktober - GP Japan

23 oktober - GP Verenigde Staten

30 oktober - GP Mexico

13 november - GP Brazilië

20 november - GP Abu Dhabi

Had Ferrari nog een kans op de zege gehad als de race na de safetycar nog was hervat?

"Dat wilden ze zelf heel graag, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat dit niets zou hebben uitgemaakt. De resterende race had dan waarschijnlijk maar één of heel misschien twee rondes geduurd. Dan mag er geen DRS worden gebruikt. Verstappen reed op een geheel nieuwe set softs, terwijl de zachte banden van Leclerc drie rondes ouder waren. Verstappen had dit echt niet meer weggeven."

Tot slot, Verstappen heeft nog twee zeges nodig om het record van Sebastian Vettel en Michael Schumacher van meeste overwinningen in één seizoen te evenaren. Gaat dat record sneuvelen denk je?

"Daar ziet het wel naar uit. Als we de kalender erbij pakken dan komen er nog twee races aan waar Red Bull echt in het voordeel gaat zijn: Austin en São Paulo. Maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar ze racen. De combinatie tussen Verstappen en Red Bull lijkt haast overal onverslaanbaar op dit moment. En dan noem ik specifiek de combinatie tussen Verstappen en Red Bull want de combinatie tussen Pérez en Red Bull is dat zeker niet. Ook gisteren was dat verschil weer hartstikke groot."