Max Verstappen was opnieuw zeer dominant, maar ook een andere Nederlander stal de show. Nyck de Vries pakte bij zijn debuut punten en reed zijn teamgenoot Nicholas Latifi op een hoop. Het is tijd dat Williams in gaat zien dat de Canadees een ander plekje moet gaan zoeken, vertellen NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze terugblik op de Grand Prix van Italië.

Klik op het blok hierboven om de podcast te starten. Heb je vragen voor het team van De Boordradio? Dan kun je ons altijd mailen op podcast@nu.nl. Je kunt ook reageren via NUjij of Twitter. Je kunt je ook gratis abonneren op de De Boordradio-podcast. Abonneren op de podcast kan via onder meer Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, of jouw favoriete podcastapp. Abonneer via Spotify Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen Abonneer via Apple Podcast Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen Denk jij meer verstand van Formule 1 te hebben dan Joost, Patrick, Bas en Ho-Pin Tung? Doe mee aan het het leukste GP-Managerspel van Nederland! Daag de mannen en de rest van de luisteraars uit in de subleague van De Boordradio.