Met Max Verstappen als Nederlandse winnaar en Nyck de Vries als puntenscorende Formule 1-debutant pakte de finish achter de safetycar zondag tijdens de Italiaanse Grand Prix door een oranje bril gezien perfect uit. Maar alle hoofdrolspelers vonden het jammer dat race zo eindigde.

De finish achter de safetycar is een hot topic sinds de welkbekende en veelbesproken slotrace van het vorige Formule 1-seizoen in Abu Dhabi. Toen koos wedstrijdleider Michael Masi ervoor om alsnog een ronde op racesnelheid te laten afleggen. Zondag gebeurde dat niet.

Allereerst de reden waarom het zo lang duurde, nadat Daniel Ricciardo met zijn McLaren stilviel. Daarvoor had Verstappen uitleg, die tijdens het winnen van race op race blijkbaar genoeg tijd over heeft om allerlei andere zaken op en rond de baan in de gaten te houden.

"Volgens mij kregen de marshalls de auto niet uit de versnelling, en alleen als de bak in neutraal staat kunnen de marshalls die wegrollen. Anders hadden ze die auto zo door een gat in het hek gerold, maar nu moest het dus met een kraan."

FIA hield zich dit keer braaf aan alle regels

De FIA bevestigde dit verhaal later, en voegde er aan toe dat het incident ook weer niet ernstig genoeg was om de race met de rode vlag stil te leggen.

In de regels staat bovendien dat de herstart pas mag plaatsvinden een ronde nadat tussenliggende achterblijvers voorbij zijn gelaten door de safetycar. Het is precies die regel die vorig jaar in Abu Dhabi werd genegeerd door Masi. Nu hield de wedstrijdleiding zich er aan, en ironisch genoeg pakte het weer uit in het voordeel van Verstappen.

Of het anders af had kunnen lopen is maar zeer de vraag. Charles Leclerc vertelde na afloop wel dat hij het frustrerend vond dat een laatste kans om Verstappen aan te vallen werd gedwarsboomd. "Maar mijn nederlaag vandaag was al eerder in de race ingeleid", gaf hij toe.

Verstappen was er klaar voor geweest. "Ik had een vers setje softbanden, dus volgens mij had ik het wel kunnen houden. Ik maakte me niet zo veel zorgen."

'De fans zijn beroofd vandaag'

Toch vond de Nederlander het zonde dat de race niet op volle snelheid werd afgewerkt. Dat was zijn teambaas Christian Horner met hem eens. "Ik snap niet waarom het allemaal zo lang moest duren. We hadden de race graag gewoon vol gas over de finishlijn gewonnen", zei de Brit na afloop tegen Sky. "Ik denk dat de fans zijn beroofd vandaag."

De fans lieten zich inderdaad luidkeels horen op het volgepakte Monza. Een kleine kantekening is wel dat die Tifosi van Ferrari het waarschijnlijk prima hadden gevonden als niet Verstappen maar Leclerc aan de leiding achter de safetycar rover de finish was gereden.

Maar het draait uiteindelijk meer om het overkoepelende probleem, dat niet alleen in de Formule 1 speelt. In 2020 finishte de Indianapolis 500 bijvoorbeeld ook met een neutralisatie. Horner benandrukte dat de Formule 1 dit niet meer wil, maar zondag gebeurde het toch.

De Brit zocht de oplossing vooral in de procedure in de ronden die nog restereerden. "Ze pakten sowieso de verkeerde auto op. Ze kwamen voor George Russell uit en toen moest iedereen nog een rondje doen. Er was anders genoeg tijd geweest voor een herstart."

Nascar lost het naders op

Maar misschien zit het probleem meer in dat er geen rek in de races zit. De Amerikaanse Nascar heeft de grondregel dat de race niet in een neutralisatie mag eindigen. Als dat dreigt te gebeuren komt er een zogeheten overtime finish en worden er hoe dan ook nog twee ronden gereden. Een prima oplossing, zeker voor de fans ter plaatse en televisiekijkers.

In de Formule 1 speelt nog veel meer dan in Nascar het probleem rond brandstof, wat het oprekken van de races lastig kan maken. De auto's krijgen allemaal precies genoeg benzine mee, omdat elke gram extra gewicht telt. Maar daar zou toch makkelijk een oplossing voor te vinden moeten zijn, desnoods met een verplicht aantal extra liters benzine die elke coureur over moet houden voor een eventuele verlenging van de race.

En anders blijft de rode vlag een rigoureurs maar effectief middel. Want finishen achter de safetycar, dat is voor niemand leuk.