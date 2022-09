Max Verstappen was blij dat zijn goede vriend en landgenoot Nyck de Vries zondag in de Grand Prix van Italië kon laten zien wat hij kan. Bij het Formule 1-debuut van invalcoureur bij Williams finishte hij op de negende plaats.

Verstappen en De Vries deelden de vierde startrij in Monza en spraken elkaar voor de race even. "Ik vertelde hem om ervan te genieten, want het is niet makkelijk om er zo even in te springen", verklaarde Verstappen na afloop.

"Ik zei dat hij zich niet te druk moest maken, niet gestrest moest zijn. Blijkbaar heeft hij het goed gedaan. Het was een kleine motivatiespeech."

Ook zaterdagavond hadden Verstappen en De Vries al contact. Tijdens de race op zondag kon de WK-leider een beetje volgen hoe het zijn twee jaar oudere landgenoot verging, toen hij hem op een rondje zette.

"Ik zag Nyck voor me knokken op de tiende plaats. Volgens mij deed hij het goed en verdedigde hij prima. Ik ben blij voor hem dat hij punten heeft gepakt. Dat is erg indrukwekkend in zijn eerste race."

29 Nyck de Vries dankbaar over boordradio bij Formule 1-entree

'Dit is spectaculair'

Ook George Russell, die in Monza als derde over de streep kwam, is een goeie bekende van De Vries. "We kennen Nyck allemaal goed, hij was in de karts een de besten."

Volgens de Britse Mercedes-coureur verdient De Vries zeker een kans in de Formule 1. "Alleen niet iedereen krijgt de mogelijkheid, maar nu heeft hij bewezen wat nodig was. Punten pakken bij je eerste race, in een Williams. Dat is spectaculair."