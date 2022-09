Charles Leclerc en Max Verstappen zijn zondag normaal gesproken de enige twee coureurs die kans hebben op de zege in de Grand Prix van Italië. Wil Ferrari de WK-leider verslaan, dan moet alles goed verlopen. Alleen dan heeft het thuispubliek kans op een vreugde-uitbarsting.

Het is een kleine kans, want bij Ferrari verlopen de races zelden zonder problemen. Zaterdag stelde voorzitter John Elkann in een interview met La Gazzetta dello Sport nog dat er "te veel fouten worden gemaakt door Ferrari".

Hoewel het vertrouwen in teambaas Mattia Binotto werd uitgesproken, staat de druk vol op de ketel. De coureurs en Binotto zelf blijven benadrukken dat het een boost geeft, maar zondag zit Monza vol met vooral Ferrari-fans. Met Leclerc op pole wordt er ondanks de getemperde verwachtingen op een overwinning gerekend.

Ferrari moest vrijdag bovendien nog herstelwerkzaamheden uitvoeren, nadat het aerodynamisch de mist in was gegaan. Door recente ontwikkelingen aan de auto raakten de banden te snel oververhit. Dat denkt Binotto althans, op de fabriek wordt nog uitgezocht of data uit de vrijdagtrainingen dit bevestigen.

Er werd van alles geprobeerd en daaruit kwam een afstelling tevoorschijn die in ieder geval de snelheid over één ronde terugbracht. Op Spa-Francorchamps ontbrak dat nog bij Ferrari, maar volgens Leclerc zijn er wat dingen rechtgezet. Dat gaf in ieder geval genoeg tempo voor poleposition. Nu is het vooral de vraag of de banden het zondag volhouden.

Leclerc als opgejaagd wild voor Verstappen

Drie startrijen achter Leclerc begint Verstappen zondag aan een nieuwe inhaalrace, met de deels geel gespoten Ferrari als opgejaagd wild voor zich.

De Nederlander weet een paar dingen wel zeker: door de gekozen afstelling die vooral op de race is gericht, houden zijn banden het normaliter langer vol dan die van Leclerc. Hij heeft bovendien het tempo om zich snel langs de andere coureurs in de top tien te werken. En als er het erop aankomt, is Red Bull veel handiger met de strategie om elk klein voordeeltje uit te buiten in een duel met Ferrari.

Dat Verstappen daarom met meer vertrouwen naar de race uitkijkt, is niet gek. Leclerc beweerde wel dat Ferrari de snelheid heeft om te winnen zondag, maar beseft dat als hij inderdaad al rap genoeg is, er geen fouten mogen worden gemaakt. Niemand hoeft de Monegask te vertellen hoe vaak zijn team dat is gelukt: zelden. En Leclerc maakt zelf ook zo nu en dan een foutje.

Charles Leclerc nam veel risico in de kwalificatie en moet dat zondag waarschijnlijk weer doen. Foto: Getty Images

Verstappen kan rustig wachten op de haast onvermijdelijke fout

Dat laatste ligt ook zondag op de loer. Door de afstelling met marginale vleugels rijden de Ferrari-coureurs op de rand van de grip. Leclerc staat onder druk voor zijn eigen publiek en weet dat hij risico moet gaan nemen. In Frankrijk liep dat nog verkeerd af.

Verstappen kan het op zijn beurt rustig afwachten. De Nederlander wil wel graag winnen, maar hoeft dat niet per se te doen. Lekker opstomen en wachten tot je enige concurrent haast onvermijdelijk de fout in gaat, is ook een prima uitgangspositie.