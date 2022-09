Verstappen denkt dat hij zondag vanaf de zevende startplaats alle kansen heeft om de Grand Prix van Italië te winnen. De WK-leider rekent op zijn Red Bull, die volgens de Nederlander in extreme mate is afgesteld op de race, en dus niet op de kwalificatie.

Het was na afloop van de kwalificatie nog even de vraag op welke plaats Verstappen moet starten. Dat kwam door een keur aan gridstraffen van onder andere Verstappen zelf, Lewis Hamilton, Sergio Pérez en Carlos Sainz. Het was even de vraag of het de vierde of de zevende plaats werd.

"Het is ingewikkeld met al die verschillende straffen", vond Verstappen. "Je doet er ook niet zo veel aan, of je moet iedereen geen straffen geven. Of je stelt in dat iedereen die iets vervangt sowieso helemaal naar achteren moet."

Verstappen kon in ieder geval beredeneren waarom hij als zevende start zondag. Een simpel geval van de tweede tijd plus vijf plaatsen gridstraf voor een motorwissel.

"Er is een paar jaar geleden een regel gekomen dat je je volledige penalty moet nemen, dus dan maakt het niet uit wie er achter je staat die ook een straf heeft. Dan schuift gewoon iedereen zonder penalty's door."

Red Bull 'extreem' afgesteld op race

Op welke plek hij nou precies start maakte de Limburger ook weer niet zo veel uit. "Misschien verlies ik vanaf de zevende plek in de openingsfase wat meer tijd op Charles Leclerc, maar als je meer snelheid hebt, dan moet je er normaal gesproken altijd naar toe kunnen rijden."

Dat moet Verstappen lukken door de afstelling van zijn Red Bull, die volledig is gericht op de race. De vleugels op de RB18 zijn groter dan die op de Ferrari, wat hem moet helpen met meer grip in de bochten en beter behoud van de banden.

"Het is voor ons redelijk extreem om de auto zo af te stellen op de zondag.

Je kunt met heel weinig downforce rijden, maar je moet uiteindelijk ook kijken naar bandenverbruik. Ferrari is nu misschien wat sneller op de rechte stukken, maar het is wel de vraag of ze de banden goed kunnen houden. Het zou voor mij wel een teleurstelling zijn als we morgen niet meekunnen."

Alle gridstraffen in Monza: Vijf plaatsen: Verstappen, Ocon

Tien plaatsen: Pérez

Vijftien plaatsen: Magnussen, Schumacher, Bottas

Achteraan de grid: Sainz, Tsunoda, Hamilton

'Wat Ferrari deed hebben wij ook jaren moeten doen'

Ferrari rijdt dus met kleinere vleugels, wat al te zien was aan de wegligging. Leclerc en zijn teammaat Carlos Sainz gleden meer door de bochten, en namen duidelijk meer risico. Het deed Verstappen denken aan zijn eerdere races op Monza. Op het hogesnelheidscircuit moest Red Bull ook altijd downforce opofferen om mee te kunnen op de lange rechte stukken.

"Het kwam uiteindelijk allemaal goed uit, met weinig benzine en de zachtste band kom je er wel mee weg. Dat hebben wij de afgelopen jaren ook moeten doen hier. Maar in de race wordt het dan wel lastig. Het wordt morgen ook wat warmer, dus hopelijk komt de baan dan nog wat naar ons toe."

Verstappen praat na met polesitter Leclerc. Verstappen praat na met polesitter Leclerc. Foto: Getty Images

Verstappen hoopt dat De Vries kan laten zien wat hij kan

Mocht Verstappen als zevende beginnen, dan start hij naast landgenoot Nyck de Vries. Die nam zaterdag voor de rest van het weekend het stoeltje over van Williams-coureur Alexander Albon. Vrijdag reed de Friese coureur al een vrije training in de Aston Martin.

"Het is leuk voor Nyck. En het is natuurlijk apart dat hij in hetzelfde weekend in twee auto's heeft gereden. Ik hoop dat hij ervan gaat genieten. En hij zit nog in een goede auto ook, want die Williams kan hier wel mee in het middenveld. Dus ik hoop dat hij wat kan laten zien en een mooie race heeft."

Verstappen was natuurlijk gefocust op zijn eigen training en kwalificatie, maar is niet verbaasd dat De Vries goed presteerde. "Nicholas Latifi is misschien niet de beste referentie, maar Nyck wint niet voor niets Formule E. Daar rijden ook heel veel goeie jongens in rond. Soms moet je het geluk hebben dat je op het juiste moment in de Formule 1 komt. Het moet een beetje meezitten. "

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.00 uur.