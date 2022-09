Ferrari is na een slechte reeks met veel fouten afgereisd naar Monza. De druk om te presteren is altijd hoog bij de Italiaanse trots, en dus beweegt de zaag langzaam richting de stoelpoten van teambaas Mattia Binotto. Maar die wordt met een handig getimed interview vakkundig uit de wind gehouden.

De roze sportkrant La Gazzetta dello Sport publiceerde zaterdagochtend een artikel met John Elkann, die onder meer voorzitter van Ferrari is. De topman vertelde daarin precies wat nodig was om de teambaas publiekelijk te steunen.

"Ja, er zijn te veel fouten gemaakt", gaf Elkann toe. "Maar dankzij Binotto hebben we weer een winnende auto. Het is terecht dat we hem het vertrouwen hebben gegeven."

Binotto reageerde zaterdag in Monza zelf op het interview, op een eveneens handig getimede persconferentie die al dagen gepland stond. Volgens de geboren Zwitser stond er voor hem geen nieuws in. "We praten heel vaak met de voorzitter, hij volgt ons op de voet. En we weten dat we zijn steun hebben. Ik maakte me geen zorgen."

"Dit interview was vooral belangrijk omdat we het zo ook aan de buitenwereld kunnen laten zien", voegde Binotto toe.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto met voorzitter John Elkann. Ferrari-teambaas Mattia Binotto met voorzitter John Elkann. Foto: Getty Images

'De laatste stappen moeten worden gezet'

Elkann denkt dat Ferrari in staat moet worden geacht om voor 2026 zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap te winnen. "Om dat te doen, moet je in de eerste plaats competitief zijn. Zonder snelle auto is er geen beginnen aan. Terwijl je een snelle auto bijvoorbeeld wel betrouwbaar kunt maken."

Waar Binotto fouten van het team eerder nog onder het tapijt probeerde te vegen, werd daar nu openlijk over gesproken. Door Elkann dus, maar ook door Binotto zelf.

"De betrouwbaarheid heeft ons veel punten gekost, en onze strategische missers natuurlijk ook. Niemand is perfect, maar dit is duidelijk een belangrijk verbeterpunt. De laatste stappen moeten nog worden gezet, willen we echt meedoen om de titel."

De Ferrari van Charles Leclerc in Monza. De Ferrari van Charles Leclerc in Monza. Foto: Getty Images

Nadruk op stap die met 2022-auto is gezet

Maar het belangrijkste verhaal dat Ferrari wil vertellen draait om de stap voorwaarts die in 2022 is gezet. De afgelopen twee seizoen had de 'Scuderia' absoluut geen winnende auto. "Als je kijkt naar waar we vandaan komen, dan is er fantastisch werk geleverd", benadrukte Binotto. "Het is echt niet makkelijk om vanuit zo'n dal in korte tijd weer competitief te zijn. Nu is het zaak om dit proces voort te zetten. Dat heeft tijd nodig."

Zo keerde de rust vakkundig terug rondom Binotto, met een bijna perfect uitgevoerde mediastrategie vanuit het team. Met de nadruk op 'bijna', want Elkann maakte wel een klein foutje. Aan zijn voorspelling dat Ferrari voor 2026 beide titels kon winnen, voegde de topman toe: "Met Charles Leclerc op poleposition".

Was Leclerc dan nadrukkelijk de eerste rijder, voor Carlos Sainz? "Nee, zeker niet", reageerde Binotto op de woorden van zijn voorzitter. "Maar Charles pakt natuurlijk veel vaker pole. Carlos is ook een geweldige coureur, dus aan het begin van het seizoen hebben ze gelijke kansen."