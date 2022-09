Enkele weken geleden was het een kwestie van tijd voordat de samenwerking tussen Red Bull Racing en Porsche werd aangekondigd. Nu de deal is afgeblazen, gaat het team van Max Verstappen alleen verder. Daar had de Britse renstal al een vangnet voor.

Sinds de oprichting van Red Bull Racing in 2005 is het team afhankelijk van motorenpartners. Vooral het huwelijk met Renault, de autobouwer waarmee het langst werd samengewerkt, was stormachtig.

De succesjaren van Sebastian Vettel werden aangedreven door de Franse krachtbron. Maar sinds de overgang naar turbo-hybridemotoren in 2014 was er sprake van een naderende vechtscheiding die niet kon uitblijven. Die kwam er eind 2018.

Toen kwam Honda. Een gok, want tot dan toe faalde de Japanse fabrikant opzichtig bij McLaren. Dat lag zeker niet alleen aan Honda, maar de slechte prestaties werden wel op het megaconcern afgeschoven. Fernando Alonso's "GP2 engine"-boordradio komt nog vaak voorbij.

In de Red Bull-fabriek in Milton Keynes wordt momenteel gewerkt aan de motor voor 2026. Foto: Getty Images

Gok met leverde Verstappen eerste wereldtitel op

Bij Red Bull kwam Honda in een warm bad terecht, en dat leverde Verstappen in 2021 de titel op. Maar toen hadden de grillige Japanners wel al hun afscheid aangekondigd. Dat was aanleiding voor Red Bull om niet langer afhankelijk te willen zijn van wispelturige autofabrikanten. Red Bull Powertrains wordt sindsdien uit de grond gestampt.

"We hebben al een prototype van de motor draaien", vertelde teambaas Christian Horner vrijdag tijdens een persbijeenkomst. De Engelsman reageerde op de geklapte deal met Porsche, die eerder op de dag door de Duitsers wereldkundig was gemaakt.

Porsche wilde dingen van Red Bull waar de renstal zich eigenlijk helemaal niet goed bij voelde. Een verkoop van 50 procent van de aandelen aan de autobouwer? Liever niet. Horner: "We zijn een team dat snel kan schakelen, met korte lijnen. Besluiten worden door ons altijd snel genomen. Bij zo'n stugge autofabrikant werkt dat allemaal veel langzamer. Dus dat zagen we niet zo zitten."

Waarom ging Red Bull dan ooit de gesprekken aan? Dat zou vooral uit de koker van Dietrich Mateschitz komen, de oprichter van het merk. De top van het raceteam sputterde tegen, en uiteindelijk zagen de de Oostenrijker en zijn Thaise medeaandeelhouder Chalerm Yoovidhya af van zo'n verregaande verweving met Porsche.

Max Verstappen stapt tot 2026 in een Red Bull met een Honda-motor. Foto: Getty Images

Eigen motorfabriek maakte deal niet langer noodzakelijk

Dat Red Bull Powertrains al grotendeels op poten staat, helpt daarbij mee. Er is al driehonderd man aan personeel aangetrokken, onder wie belangrijke mensen van de motorentak van het Mercedes-team.

"Wat hebben wij eigenlijk nog nodig van een echte autofabrikant?", vroeg Horner zich daarom af. "We hebben nu al alles wat we nodig hebben. We lopen ook niet achter op onze concurrenten."

Horner vertelde het als een droom die werkelijkheid wordt: de auto en motor van Red Bull worden straks onder één dak gebouwd, "zoals Ferrari dat nu eigenlijk alleen heeft". Ook Verstappen ziet het plan wel zitten. "Als ik binnenkort een gaatje heb en in Milton Keynes ben, ga ik daar maar eens in de fabriek kijken."

Daar ziet de Nederlander dan een groep mensen die in relatieve rust kan toewerken naar haar eerste eindproduct, dat in 2026 in de auto zit. Tot die tijd doet de Honda-motor trouwe dienst, en daarmee rijdt Verstappen van de ene naar de andere zege.