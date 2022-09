Ferrari leek vrijdag in Monza misschien minder slecht dan gedacht, maar nog altijd gaat Red Bull het weekend in als de topfavoriet voor de Grand Prix-zege. Daar doet een gridstraf voor Max Verstappen weinig aan af.

Het indekken begon bij Ferrari een week geleden in Zandvoort al, en Charles Leclerc herhaalde donderdag in Monza maar weer eens dat de thuisfavoriet van de tifosi geen wonderen kan verrichten in de Grand Prix van Italië.

Toch oogde Ferrari niet zo slecht als gedacht op het hogesnelheidscircuit in Lombarije. Het tempo over één ronde was er, Leclerc en Carlos Sainz waren allebei in een vrije training de snelste. Verstappen zat in de buurt, maar eindigde in twee trainingen niet bovenaan de tijdenlijst.

De Nederlander kan daarover nog even in gesprek met zijn goede vriend Lando Norris, die Verstappen flink in de weg zat tijdens de eerste vrije training. Niet gereden tijden tellen niet, maar de WK-leider was op dat moment lekker snel onderweg.

Sainz, Leclerc en Verstappen reden in de tweede trainingen alle drie een snelle ronde op softbanden. Dat leverde de volgende rondetijden op:

Kwalificatiesimulatie Sainz: 1.21,664

Verstappen: 1.21,807

Leclerc: 1.21,857

Verstappen rijdt het snelste racetempo

De rondetijden van de long runs laten zien dat Verstappen wel degelijk de snelste man is. Uiteraard komt hierbij, net als bij de kwalificatiesimulatie, de vaste slag om de arm dat alles afhankelijk is van motorstanden en van de hoeveelheid benzine aan boord. Uit de tweede training rolden de volgende gemiddelden:

Gemiddelden racesimulatie Verstappen (medium, 13 ronden): 1.25,7

Leclerc (soft, 5 ronden): 1.25,9

Sainz (medium, 8 ronden): 1.26,3

Pérez (medium, 10 ronden): 1.26,4

Het is geen dominantie zoals Verstappen op Spa-Francorchamps liet zien, maar toch lijkt er weer sprake van een flinke voorsprong.

Mercedes verdiende geen plaatsje in deze vergelijking, omdat de racepace-gemiddelden echt onderdoen voor die van de Ferrari- en Red Bull-coureurs. Over één ronde zaten Lewis Hamilton en George Russell er iets dichterbij, maar als dit beeld zich doorzet moet alleen Sergio Pérez zich misschien zorgen maken. Al heeft de Mexicaan toch een gridstraf aan zijn broek hangen.

Grid wordt hoe dan ook door elkaar geschud

Op basis van de cijfers van vrijdag lijkt Leclerc een goede kanshebber voor poleposition op zondag. Niet dat de Monegask daarvoor ook echt de ultieme tijd hoeft te rijden, want Verstappen, Sainz en Hamilton moeten dus naar achter en George Russell lijkt over één ronde niet de snelheid te hebben. Mits Alpine niets geks uit de hoge hoed trekt, is een Ferrari-pole dus zeer waarschijnlijk.

Toch heeft Verstappen veel kaarten in handen. Eén daarvan is bandenmanagement. Door het surplus aan topsnelheid van de Red Bull, rijdt de Nederlander met een grotere achtervleugel dan de Ferrari's. Het gevolg is dat zijn auto veel minder glijdt, wat het managen van het rubber makkelijker maakt.

Het is nog te vroeg om verder over racescenario's te praten, maar zoals haast gebruikelijk dit seizoen tekent het beeld zich af dat Ferrari met een auto het weekend ingaat die dankzij de grip van nieuwe banden snel is over een rondje. Zondag heeft Verstappen normaal gesproken de beste auto voor in de race.

Een hoge topsnelheid, een goed tempo over een reeks ronden, het bandenmanagement om dat lang vol te houden en een topcoureur om het karwei vervolgens vakkundig af te maken; welke startpositie het uiteindelijk wordt, is dan niet zo relevant meer.