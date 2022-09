Nyck de Vries kwam vrijdag op Monza voor de derde keer dit seizoen in actie tijdens een vrije training. De Nederlander reed in de Aston Martin van Sebastian Vettel. Met dit soort kansen moet de coureur uit Sneek het voorlopig doen, maar De Vries blijft hopen op een vast stoeltje in 2023.

Na meters in de Williams, Mercedes en Aston Martin heeft De Vries een duidelijke voorkeur. "De auto waarin ik permanent mag blijven zitten", grapte hij na afloop van de training in Italië.

Al het hele seizoen moet de voormalige Formule E-kampioen vragen over zijn toekomst beantwoorden. Het antwoord is steeds hetzelfde: "Ik heb het niet in eigen hand. De tijd zal het leren."

De Vries volgde onder meer de transfersoap rond Oscar Piastri op de voet. Het 'silly season', zoals de geruchtenmolen in de Formule 1 wordt genoemd, ging alle kanten op. De Nederlander mengt zich ook in de gesprekken.

"Ik praat natuurlijk met mensen, er zijn nog wat plekjes vrij. Ik loop hier rond in de paddock, als reservecoureur sowieso. Ik deed vandaag al voor de derde keer mee aan een vrije training dit seizoen. Maar nog altijd zet ik mezelf niet in een auto volgend jaar."

De Vries werkte in de Aston Martin een aerodynamisch programma af. Foto: ANP

Managerloze De Vries voert gesprekken zelf

Bij onder meer Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo en Alpine zijn nog stoeltjes beschikbaar. Gesprekken met deze teams voert De Vries zelf.

"Ik heb geen manager. Dat is een beetje zo gegroeid. Ik heb wel een goede groep mensen om me heen die me adviseert, dus ik sta er ook weer niet alleen voor."

Volgens De Vries zijn bijvoorbeeld harde onderhandelingen die een manager kan voeren over salaris momenteel niet nodig. "Het gaat me nu helemaal niet om geld, daar praten we later wel over. Ik wil eerst een stoeltje zien te krijgen."

'Ik hoef mezelf niet te verkopen'

Meters tijdens een Formule 1-weekend, zoals De Vries vrijdag reed, helpen daarbij. Hij eindigde met de Aston Martin als voorlaatste, op 2,3 seconden van de snelste man Charles Leclerc. Maar volgens de Friese coureur zijn de rondetijden die hij laat zien niet zo belangrijk meer.

"Daar gaat het alleen niet alleen maar om. Ik hoef mezelf niet te verkopen. Ik heb dingen gewonnen, ik heb trainingen gereden. Ik vind dat ik niet zou misstaan op deze grid, en ik verdien een kans."