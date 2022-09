Max Verstappen kan niet bevatten dat Red Bull-strateeg Hannah Schmitz tijdens en na de Grand Prix van Nederland veel online haat over zich heen heeft gekregen. Op sociale media werd Schmitz verweten een rol te spelen in een complot met AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda.

"Het is in de eerste plaats al belachelijk dat je dat denkt en dit soort zaken voor mogelijk houdt in deze sport", zei Verstappen donderdag in Monza over het 'complot'. Op sociale media werd gesteld dat Red Bull en zusterteam AlphaTauri de uitvalbeurt in Zandvoort hadden geregisseerd om Verstappen een gunstige virtual safetycarsituatie te bezorgen.

Het dwong AlphaTauri eerder deze week om een statement te geven waarin dit complot naar het rijk der fabelen werd verwezen en de online haat tegen het team en Schmitz met klem werd afgekeurd.

"Het is al erg dat zo'n statement überhaupt nodig is, maar ik ben blij dat ze het hebben gegeven", liet Verstappen weten. "Het is goed dat het wordt aangekaart."

Volgens Verstappen is Schmitz een sterke persoonlijkheid die wel tegen een stootje kan. De Britse is komend weekend niet in Monza, omdat Red Bull rouleert met de strategen. "Als ik haar de volgende keer zie, zal ik even luisteren hoe het gaat. Maar we moeten dit soort dingen ook weer niet te veel aandacht geven. Het is wel triest dat het zo op de persoon wordt gespeeld."

Red Bull-strateeg Hannah Schmitz. Red Bull-strateeg Hannah Schmitz. Foto: ANP

'Die bedrijven doen er veel te weinig aan'

Verstappen herhaalt daarom zijn eerdere oproep aan socialemediabedrijven om iets te doen aan online haat. En niet alleen omdat het nu tegen zijn eigen team was gericht.



"Het maakt mij niet uit tegen wie het is. Dit krijg je ervan als je alles maar openlaat op sociale media. Iedereen kan zeggen wat hij wil en er wordt niets aan gedaan. Die bedrijven doen er veel te weinig aan. Iemand kan wel een ban krijgen, maar dan maken ze een ander accountje aan en gaan ze gewoon door. Er zijn ook stevigere middelen, maar ze zijn slim genoeg om dat te omzeilen. Daar moet echt wat aan gedaan worden."

Volgens de WK-leider zijn sociale media in de eerste plaats een geweldig middel om de fans te bereiken, maar hij baalt van de negatieve kanten.

"We waren in Zandvoort blij dat we die race wonnen. Wat anderen ervan zeggen, boeit eigenlijk niet. Maar al die haat moet in de eerste plaats al niet mogelijk zijn. Ik hoop dat het over een paar jaar is verdwenen."