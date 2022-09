Volgens coureur Ho-Pin Tung is er een goede kans dat Alpine-rijders Fernando Alonso en Esteban Ocon een podiumplaats kunnen scoren in Monza. Een vooruitblik op de Grand Prix van Italië.

Wat is kenmerkend voor het Autodromo Nazionale Monza?

"Natuurlijk de vele lange rechte stukken. Wat ook typisch aan Monza is dat je heel veel apex en exit-kerbstones gebruikt. In de chicanes, bij het ingaan van Ascari-bocht en bij het uitkomen van de Lesmo-bochten bijvoorbeeld. We hebben dit jaar eerder gezien dat dit met de stijvere auto's van tegenwoordig niet makkelijk is."

"Ik ben ook benieuwd in hoeverre we het porpoising, het ongecontroleerde stuiteren van de auto, weer gaan zien. De coureurs rijden op dit circuit heel lang op hoge snelheid. Dat in combinatie met veel hobbels op het asfalt kan dat wellicht gaan triggeren."





De lay-out van het Autodromo Nazionale Monza. De lay-out van het Autodromo Nazionale Monza.

Wat kunnen we op voorhand zeggen over de verhoudingen dit weekend?

"Monza draait een beetje om remstabiliteit en tractie, maar voornamelijk om topsnelheid. Op dat gebied is de Red Bull dit jaar natuurlijk superieur ten opzichte van niet alleen de Ferrari, maar van iedere auto."

"Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat Ferrari in Bakoe eerder dit jaar wel gewoon op pole stond. Op dat circuit reden de coureurs met achtervleugels die enigszins vergelijkbaar zijn met de achtervleugels die op Monza worden gebruikt."

"Monza is qua bochten en asfalt wel een iets ander verhaal natuurlijk en ook de auto's zijn inmiddels een stuk verder ontwikkeld. Wat dat betreft verwacht ik niet dat Ferrari hier opeens weer heel goed gaat zijn."

Max Verstappen staat riant aan de leiding van het wereldkampioenschap. Max Verstappen staat riant aan de leiding van het wereldkampioenschap.

Op Spa-Francorchamps, ook een circuit met veel lange rechte stukken, won Max Verstappen op zeer dominante wijze. Ligt zo'n scenario dit weekend weer op de loer?

"Dat Verstappen op Spa zo dominant was, kwam vooral doordat hij in de race zo goed met zijn banden wist om te gaan. Dat heeft hem een enorm voordeel gebracht. De Red Bull is natuurlijk erg efficiënt als auto, maar hij zorgde daarmee voor de unieke situatie dat hij dus niet alleen op de rechte stukken het snelst was, maar ook in de bochten van sector twee."

"Meestal is het of het een of het ander en zie je het nooit allebei op Spa. Vaak kun je het wel een aantal rondes volhouden in sector twee als je banden nog fris zijn, maar daarna zak je dan erg weg. Dat gebeurde bij hem niet en dat maakte dus het grote verschil."

"Het is ook onwijs knap hoe Red Bull het dit jaar heeft gedaan. In voorgaande jaren was de auto ieder jaar een soort evolutie. Men had een soort richtlijn als het ging om de hoeveelheid downforce die de auto kon generen en de hoeveelheid luchtweerstand die daar tegenover stond."

"Je kunt als team altijd wel meer downforce genereren, maar de straf waartegen dat gaat - meer luchtweerstand - wordt dan steeds groter. En waar leg je de grens, hoeveel is genoeg? Dat was voor de auto's van dit jaar natuurlijk nog niet echt duidelijk, maar Red Bull heeft daar perfect op ingespeeld."

Een week geleden kon Mercedes in Zandvoort opeens om de zege strijden. Kunnen zij die lijn doortrekken op Monza?

"Nee, Mercedes gaat deze race niet meedoen om de bekers. De Mercedes zelf is gewoon niet goed op de snelle circuits. Het concept van de auto is voor hen heel rijhoogtegevoelig. Het zogeheten rijhoogtewindow waarin de auto optimaal werkt, is ook heel klein. Een hogesnelheidscircuit zoals Monza met ook nog eens veel hobbels, is dit jaar gewoon niet het juiste recept voor Mercedes."

Welk team gaat er naast Red Bull wel sterk voor de dag komen dit weekend?

"Alpine. Die gingen in Bakoe al gigantisch snel op het rechte stuk en hebben ook nu weer een onwijs kleine achtervleugel meegenomen. Met een beetje geluk kan Esteban Ocon of Fernando Alonso op het podium komen."

Gaat Fernando Alonso dit weekend op het podium eindigen in Monza? Gaat Fernando Alonso dit weekend op het podium eindigen in Monza? Foto: Getty Images

Daniel Ricciardo weet inmiddels dat hij moet vertrekken bij McLaren. Valt zijn Formule 1-loopbaan nog te redden?

"In de autosport zeggen we regelmatig: 'je bent zo goed als je laatste race'. Als je het seizoen goed weet te eindigen, wordt dat onthouden. Dan vergeten mensen relatief snel hoe moeilijk hij het aan het begin van het seizoen heeft gehad."

"Veel mensen zullen dan misschien zeggen dat hij onder enorme druk bij McLaren stond en dat hij binnen het team misschien niet al het nodige vertrouwen kreeg. Misschien wist hij al een tijd dat Oscar Piastri zou komen en viel er een hoop druk bij hem weg toen dat nieuws eenmaal bevestigd was. Dat zou zomaar kunnen."

"Tegelijkertijd was Zandvoort natuurlijk gewoon niet goed. Hij had een slechte kwalificatie en in de race had hij dezelfde bandenstrategie als Lando Norris, maar kon hij niet naar voren komen. Dat zal heel snel beter moeten worden."