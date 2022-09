Jullie stelden ons een hoop goede vragen over de Grand Prix van Nederland en de Formule 1 als geheel. Onze Formule 1-analist Ho-Pin Tung zat een uur lang klaar om de vragen te beantwoorden. Dit is een bloemlezing van de antwoorden, een link naar de gehele sessie vind je onderaan.

Lezer: Waarom kreeg Hamilton geen andere banden tijdens de laatste safetycar?



Lastige. Ik kan het vanuit Hamilton wel begrijpen, want hij had op dat moment natuurlijk George Russell als rugdekking op P2. Hij had zelf de ervaring hoe lastig het was om in te halen met Sainz in het begin van de race. Je wilt eigenlijk nooit graag track position opgeven, vooral niet als je teamgenoot achter je rijdt. Toen die wegviel doordat hij zelf de call maakte om te stoppen, werd dat natuurlijk anders. Ik denk dat HAM zelf ook niet had verwacht dat het zo lastig zou zijn om de medium banden weer aan de praat te krijgen na de SC, het was duidelijk dat hij ze niet meer in het goede operating window wist te krijgen. Dat werd natuurlijk extra vergroot doordat hij constant moest verdedigen en daarbij naast de ideale lijn op het vuil moest rijden. Als banden wat ouder zijn, is het erg lastig om die dan weer schoon te krijgen.

Lezer: Wat als je moet plassen tijdens het rijden?



Laten lopen... Overigens merk je vaak pas dat je moet plassen als er een safetycar of iets dergelijks is en je concentratie even iets omlaag gaat.

Lezer: De nieuwe F1-auto presteert duidelijk beter in het volgen van de auto voor je. Dat brengt al meer spanning. Zag bijvoorbeeld de strijd op Silverstone met vijf auto's die in het slot strijden om het podium. Wat moet er volgens jou nog aan het huidige concept van de F1-auto veranderen om het inhalen verder te bevorderen?



Meer variatie in banden, misschien 1 of zelfs 2 stappen overslaan in compounds. Daarmee dwing je teams (en rijders) om creatief te zijn, je zult dan veel meer zien dat verschillende rijders op verschillende momenten in de race snel (of langzaam) zullen zijn en daarmee dus meer inhaalacties.

Lezer: Hoe wordt de situatie volgend jaar? Mercedes is terug aan het komen en had gisteren kunnen winnen. Als Ferrari zijn strategie op orde krijgt, zijn ze ook een bedreiging. Maar wat kan Red Bull nog verbeteren om met Max deze dominantie nog een of meer jaren voort te zetten?



De performance van de auto van Mercedes is op dit moment te circuit-afhankelijk. Vorige seizoenen hadden alle teams natuurlijk een soort van graadmeter qua auto-ontwerp voor efficiëntie (downforce vs drag), dat was bij deze regels natuurlijk niet het geval. Stel jezelf een simpele vraag: hoeveel downforce heb je nodig en hoeveel straf (luchtweerstand) ben je bereid daarvoor in te leveren. Daar moet je een afweging in maken en balans in vinden. Red Bull heeft dat het beste ingeschat met hun auto-concept/-ontwerp en een auto gemaakt die geschikt is voor vrijwel alle circuits. Met de informatie van dit jaar zullen andere teams qua auto ook stappen gaan zetten en dichterbij komen.

Lezer: Wanneer is Verstappen wereldkampioen?



Japan.

Lezer: Hoe kunnen F1-motoren in zo'n korte tijd op bedrijfstemperatuur zijn dat ze vanuit de pit direct topprestaties kunnen leveren?



De teams hebben apparatuur waarmee ze alles opwarmen. De olie of koelvloeistof wordt dan extern opgewarmd, overigens niet alleen van de motor maar ook voor de versnellingsbak bijvoorbeeld. De toleranties op het materiaal zijn natuurlijk heel erg klein en met hitte/kou zet dat uit/krimpt. Dat is de reden dat er eerst opgewarmd moet worden voordat überhaupt de motor wordt gestart, om schade te voorkomen.

