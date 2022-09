Als het aan Lewis Hamilton ligt, worden er in de rest van de wereld meer circuits als in Zandvoort gebouwd. De zevenvoudig wereldkampioen is blij dat hij in Nederland is en kijkt uit naar de race in de duinen.

"Ik kom hier altijd heel graag", vertelde de 37-jarige Hamilton donderdag tijdens een persmoment op Circuit Zandvoort. "Lang geleden tijdens de Masters in de Formule 3 racete ik hier al graag. Het is altijd een fenomenaal circuit voor mij geweest. "

Hamilton had woensdagavond vrij en bracht zijn tijd door in Amsterdam. "Ik heb heerlijk gegeten en ook nog over de grachten gevaren. Ik zou daar absoluut kunnen wonen, het is een heel mooie plaats."

"Het weer is hier goed en we zitten heerlijk aan het strand", vervolgde Hamilton, die in de paddock van Zandvoort een ontspannen indruk maakte.

"Het circuit is klassiek, echt oldskool. Circuits als deze worden helaas ook niet meer gemaakt. En waarom is dat eigenlijk zo? Waarom maken ze niet gewoon veel meer van deze circuits? Waarom zien we niet meer van zulke fantastische hellende bochten die omhoog- en dan weer omlaaggaan? Ik zou het oprecht niet weten."

'Nederlandse fans zorgen in iedere sport voor geweldige sfeer'

De Grand Prix van Nederland wordt komend weekend bezocht door liefst 105.000 toeschouwers per dag, zo'n 35.000 meer per dag dan vorig jaar. Hoewel Hamilton weet dat het overgrote deel niet voor hem zal juichen, kijkt hij ernaar uit om voor de duizenden Nederlandse fans te rijden.

"In iedere sport is het geweldig als er Nederlandse fans op de tribunes zitten", zei hij. "Ze zorgen overal ter wereld voor een geweldige energie. Max zal zich nu ongeveer hetzelfde voelen als ik tijdens de Britse Grand Prix. Ik hoorde dat de Nederlandse fans in grotere getalen dan ooit tevoren komen. Dat wordt fantastisch om te zien."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland begint vrijdag om 12.30 uur. Zaterdag om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag gaat op datzelfde tijdstip de race van start.