Max Verstappen meldde zich donderdag op Circuit Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix. Vrijdag gaat de WK-leider voor het eerst de baan op. Eerst blikte de Nederlander vooruit op zijn weekend, het thuisvoordeel en of hij wat heeft te vrezen van Ferrari.

Vorig jaar was Verstappen met Lewis Hamilton verwikkeld in een intense titelstrijd. Nu staat hij er een stuk rianter voor, met 98 punten voorsprong op zijn belangrijkste uitdager Charles Leclerc. De beleving is desondanks hetzelfde voor de thuisfavoriet.

"Het is niet echt anders, ik kijk weer hetzelfde uit naar dit weekend", stelde Verstappen desgevraagd. In 2021 was winnen cruciaal om de WK-leiding te heroveren. Nu wil hij zijn tweede titel zo snel mogelijk binnen hebben en natuurlijk winnen voor eigen publiek.

"De vraag is alleen een beetje waar we staan ten opzichte van Ferrari. Als ik kijk naar de Hungaroring, dan was Ferrari daar heel snel en dat is een vergelijkbare baan met Zandvoort. Je hebt veel downforce nodig, en op dat gebied zijn ze heel sterk."

Maar de overwinning in Spa-Francorchamps afgelopen zondag, en vooral de manier waarop, geven de Nederlander vertrouwen. "We hebben wel een stap gezet en na afgelopen weekend denk ik dat we hier met een goeie auto naartoe zijn gekomen."

'Uit of thuis maakt mij niet zo veel uit'

Voor Verstappen begon donderdag een hectisch weekend, waarin hij vroeg uit bed moest om vanuit Monaco naar Nederland te vliegen. Ondanks zijn woonplaats aan de Middellandse Zee is het een thuiswedstrijd voor de regerend wereldkampioen. Al denkt hij niet dat hij daardoor sneller gaat.

"Het is natuurlijk wel een voordeel dat er zo veel oranje op de tribune zit", vertelde Verstappen. "Maar ik kan niet zeggen dat ik er beter door ga presteren. Uit of thuis, het maakt mij niet zo veel uit."

De Limburger trok de vergelijking met voetbal, waarin teams in eigen stadion soms beter presteren dan op vijandelijk terrein. "Ik snap niet waarom dat zo zou zijn. Als je zo begint aan een wedstrijd, is het al foute boel. Dus ik geloof niet echt in dat soort dingen."

Druk is er wel, zeker na vorig jaar. "Iedereen verwacht dan dat je hier maar even gaat winnen. Dat is echt niet zo makkelijk."

Max Verstappen staat de pers te woord in Zandvoort. Foto: ANP

Genieten van Zandvoort, vooral in de kwalificatie

Verstappen wil ook genieten, want net als de andere coureurs vindt hij Zandvoort een geweldig circuit. "Vorig jaar vond ik het hier al fantastisch om te rijden, vooral in de kwalificatie."

"De sfeer is natuurlijk ook fenomenaal. Je rijdt door een gloed van oranje. Zelfs in de pitbox voel je de sfeer van de fans. Als ik naar buiten kijk, zie ik iedereen op de tribunes feesten. En ook in de auto is het geweldig. Als ik naar buiten rijd, hoor ik ze allemaal voor me juichen."

Zandvoort is nog wat aangepast om het inhalen makkelijker te maken, bijvoorbeeld met een verlengde DRS-zone, die al begint voor de Arie Luyendyk-bocht. Op de vraag of het inhalen daar makkelijker wordt, antwoordde Verstappen met Nederlandse nuchterheid: "Ik hoop eerlijk gezegd vooral dat ik deze race een stuk minder hoef in te halen dan in de laatste twee races."