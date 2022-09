Lezer: Hoe kan er nog zoveel onbekend of onduidelijk zijn over de banden? Pirelli adviseert hard niet te gebruiken, maar die blijken bij Mercedes en Alpine opeens heel aardig te werken. Hoe komen zulke adviezen tot stand? Want in een vrije training kunnen ze helemaal geen 40/50 ronden-stint op hard uitproberen



Slijtage kan men calculeren op basis van kleine gaatjes/uitkepingen in het loopvlak van banden. De teams weten met hoeveel brandstof ze rijden en hoeveel de band gesleten is tijdens de x aantal rondes die ze gereden hebben. Maar dat verandert natuurlijk als de omstandigheden ineens enorm veranderen, bijvoorbeeld als het ineens warmer wordt. Dan krijg je zo’n harde compound ineens wel aan de praat. In het geval van Budapest was het wel duidelijk omdat de temperatuur zó laag was dat men al moeilijkheden had met de medium, dan werkt de hard niet. Maar als het een twijfel geval is zoals in Zandvoort, dan is het ook echt auto afhankelijk.