Volgens Ho-Pin Tung heeft Ferrari mogelijk veel last van de aangescherpte regels die het stuiteren van de Formule 1-auto's moeten tegengaan. Een vooruitblik op de Grand Prix van Nederland.

Hoe bijzonder is het voor jou dat de Grand Prix van Nederland op Zandvoort weer voor de deur staat?

"Heel bijzonder natuurlijk, het is het circuit waarop ook ik ooit mijn allereerste meters heb gemaakt in een raceauto. Als je tien jaar geleden had gezegd dat we weer een Formule 1-race zouden hebben op Zandvoort, had niemand dat geloofd. Ik had zelf aanvankelijk het plan om langs te komen, maar door strenge coronarestricties in mijn woonplaats Hongkong kon dat toen niet."

"Achteraf had ik er best drie weken quarantaine voor overgehad, aangezien de beelden die uit Zandvoort kwamen fantastisch waren om te zien. De race van vorig jaar maakte ontzettend veel indruk. Niet alleen op mij, maar ook op veel buitenlandse collega's die ik heb gesproken. Als het gaat om organisatie heeft de Grand Prix van Nederland toen nieuwe standaarden neergezet."

Hoe is het om als coureur over Zandvoort te racen?

"Supergaaf. Zandvoort is een heel technisch circuit. We hebben het al vaker aangehaald: een baan met hoogteverschillen is uitdagend voor de coureurs en levert vaak spectaculaire races op. Daarbij kent Zandvoort ook nog verschillende bochten met veel banking. Het is belangrijk om geduldig te zijn en je kans af te wachten."

"Bovendien is een foutje zo gemaakt en wordt dat genadeloos afgestraft, aangezien het een oldskool circuit met veel grindbakken is en de muren vaak dichtbij staan. Iedere coureur kent de beperkingen van Zandvoort, maar tegelijkertijd gaat iedere rijder er ook erg graag naartoe. Het is uitdagend en razendsnel en heeft bijna alle aspecten van wat een circuit nou zo mooi maakt. Fysiek is het ook een zware baan, je nek krijgt flink wat klappen te verduren."

"Het is ook niet voor niets dat we in Nederland veel succesvolle coureurs hebben voortgebracht die op Zandvoort hun eerste meters hebben gemaakt. Jos Verstappen en Giedo van der Garde bijvoorbeeld, maar ook een Renger van der Zande die in de Verenigde Staten succesvol is. Wat dat betreft is Zandvoort de perfecte leerschool door de variëteit en complexiteit van de bochten."

De lay-out van Circuit Zandvoort. De lay-out van Circuit Zandvoort.

Wat is nou het geheim van het rijden van een snelle ronde op Zandvoort?

"Eigenlijk geldt dat overal, maar hier al helemaal: dat je risico durft te nemen. Op Zandvoort is het belangrijk dat je bij het ingaan van de bocht hard pusht, zodat je veel snelheid mee de bocht in neemt. Er zijn lange bochten waar je met veel snelheid in moet rollen en dan enigszins geduld moet hebben voordat je het gas oppakt om geen onderstuur te creëren."

"En dan natuurlijk bochten met banking - de helling van de bocht - waar je later kan remmen dan je denkt. Als je bijvoorbeeld remt voor de Tarzanbocht, schiet je eigenlijk een soort van door, maar door de banking word je toch opgevangen. De banking helpt je om de auto heel kort te kunnen draaien. Doordat de neus dan direct in de goede richting staat, kun je daarna meteen op je gas. De zogeheten rolfase van de bocht is heel kort."

Voor de zomerstop had je waarschijnlijk gezegd dat Ferrari als de absolute topfavoriet naar Zandvoort zou zijn gekomen, maar een paar weken later ziet alles er compleet anders uit. Valt er op voorhand een favoriet voor dit weekend aan te wijzen?

"Op Spa had iedereen verwacht dat Ferrari extreem snel zou zijn in het bochtige middengedeelte van het circuit. Maar eigenlijk viel dat behoorlijk tegen en waren ze alleen heel snel in Pouhon."

"Dat heeft vermoedelijk te maken met de rijhoogte. Als we daar op inzoomen, is er een verschil tussen statische rijhoogte - de rijhoogte als de auto stilstaat - en dynamische rijhoogte - rijhoogte als de auto aan het rijden is. Kort door de bocht genomen is het zo dat hoe lager je kunt rijden, hoe meer grip je hebt. De verwachting was dat de auto's over het algemeen iets hoger moeten gaan rijden door de nieuwe regels die zijn ingegaan op Spa, dus dan hangt veel af van hoe groot de speelruimte is waarin de vloer goed blijft werken. Sommige vloeren zijn gevoeliger voor rijhoogteveranderingen dan andere."

"Op hoge snelheid, dus bijvoorbeeld in de razendsnelle bocht Pouhon, bereikt de dynamische rijhoogte door de downforce het laagste punt. Daar was Ferrari goed doordat zij meer snelheid uit de vloer konden halen dan Red Bull."

"Maar in alle mediumspeedbochten is de snelheid lager en heeft de auto een hogere rijhoogte. Juist in die bochten was Red Bull heel sterk. Als we dat iets gaan uitvergroten, kunnen we wellicht voorzichtig concluderen dat Ferrari relatief meer pijn heeft gehad van het aanscherpen van de regels rondom de vloer dan Red Bull. Het wordt interessant om te zien hoe zich dat dit weekend gaat ontwikkelen."

Tot slot: het zou weleens kunnen gaan regenen dit weekend. In hoeverre is het dan lastig om op Zandvoort te rijden?

"Ik heb na de verbouwing nog niet op Zandvoort in de regen gereden, maar de hoeveelheid staand water op de baan viel altijd wel mee. Niettemin is Zandvoort in de regen superuitdagend om op te rijden. Je moet slim zijn met de lijnen die je rijdt door de glooiingen en hoogteverschillen in het circuit en soms zelfs in één bocht."

"Daar komt nog eens bij dat het bijna altijd stevig waait aan de kust, bij droog weer waait er daardoor ook zand op de baan. Als coureur moet je eigenlijk in alle omstandigheden veel vertrouwen in je auto hebben, aangezien er veel lef bij komt kijken en je automatisch meer risico moet gaan nemen. Zandvoort is in droge omstandigheden al gaaf, in de regen is het helemaal een uitdagend circuit."