Voor tribunes vol landgenoten rijdt Richard Verschoor (21) komend weekend in Zandvoort een thuisrace in de Formule 2. In gesprek met NU.nl blikt de coureur uit Benschop vooruit op het weekend en bespreken we zijn ambities. "Thuisvoordeel? Ik heb vijf jaar niet in Zandvoort geracet."

"Het is voor mij als coureur een leuke ontwikkeling", zegt Verschoor over toegenomen aandacht voor autosport in Nederland. "Ik merk er echt bizar veel van hoe het leeft, op het circuit en via sociale media. Daarop krijg ik ontzettend veel berichten van fans, dat is hartstikke leuk."

Zo profiteert Verschoor mee van de succesvolle Formule 1-loopbaan van Max Verstappen. Zelfs buiten Nederland heeft dat positieve gevolgen. De grote aantallen fans die de regerend wereldkampioen achterna reizen, hebben ook aandacht voor de Formule 2-coureur.

"Het is niet normaal hoe vol de tribunes langs andere banen al zitten als wij racen met de Formule 2", vertelt Verschoor enthousiast. De belangrijkste opstapklasse rijdt dan wel in hetzelfde weekend als de Formule 1, maar wel vaak uren voor of na de hoofdact het asfalt opgaat. "Gelukkig zien steeds meer mensen in dat onze races ook erg leuk zijn om te volgen."

Paspoort Richard Verschoor Geboorteplaats: Benschop

Leeftijd: 21

Team: Trident (Ita)

Races: 42

Overwinningen: 2

Punten: 121

Niveau in Formule 2 zeer hoog

Verschoor, die uitkomt voor subtopteam Trident, wijst er op dat het niveau in de Formule 2 zeer hoog is. "Bedenk wel, je hebt maar twintig Formule 1-coureurs en 22 rijders in de Formule 2. Dus je komt hier alleen als je heel goed bent."

Winnen, zoals Verschoor deed in de openingsrace van het seizoen in Bahrein, is daarom niet makkelijk. "Je hebt sowieso te maken met jongens als Liam Lawson, Jüri Vips, Marcus Armstrong en Jack Doohan. Dat zijn goeie coureurs met veel ervaring."

Elk jaar is er ook nieuwe aanwas, met coureurs die vooral doorstromen uit de Formule 3. "Daar zit nu bijvoorbeeld de Japanner Ayumu Iwasa bij. "Dat soort gasten zijn ontzettend snel", merkt Verschoor.

Ervaring telt daarom, en daarvan hoopt Verschoor volgend seizoen te profiteren en zijn voornaamste ambitie waar te maken. "Mijn grote droom is om kampioen in deze klasse te worden. Daar ga ik nu vol voor. Daarna zie ik wel wat er gebeurt."

Coureurs moeten niet te lang in de opstapklassen blijven, beseft het racetalent. "Meer dan drie jaar wil ik niet doen. Ik merk gelukkig dat er heel veel interesse is van sponsoren om nog een jaar door te knallen in de Formule 2."

Geldschieters zijn belangrijk voor Verschoor, die geen onderdeel is van een opleidingsprogramma van een Formule 1-team, zoals veel van zijn concurrenten dat wel zijn. Een titel in de belangrijkste opstapklasse zou hem moeten helpen. Geïnteresseerde teams kunnen de Nederlander dan zelf bellen. "Ik heb namelijk geen manager, ik doe alles gewoon zelf."

'Er was elke keer iets'

In 2022 ging Verschoor dus goed van start, met na de zege in Bahrein ook een podiumplaats in Djedda. Maar daarna brak er een reeks van vijftien races aan waar hij maar twee keer punten pakte.

"Er was elke keer iets", somt hij op: "In Bakoe ging ik zelf de muur in, in Monaco begaf een sensor het, in Barcelona was er iets met de remmen en op Paul Ricard vloog de auto in de fik."

Het is een flinke lijst met ellende, maar na een goed begin van het seizoen hebben de Nederlander en zijn Italiaanse Trident-team de weg omhoog intussen weer gevonden. Afgelopen weekend op Spa werd hij vijfde in de hoofdrace en vierde in de sprint. Uit Hongarije nam hij voor de zomerstop ook al punten mee.

Verschoor baalt ervan die eerdere reeks de indruk wekt dat hij een minder seizoen heeft dan zijn eerste jaar in de Formule 2. "Het gaat nu eigenlijk veel beter, dat komt er alleen vaak niet uit. Ik wil niet zeggen dat we veel podiumplaatsen zijn misgelopen, maar het draaide vaak wel om zesde en zeven plaatsen. Dat zijn veel punten. Zoals het in Spa ging, hoort het eigenlijk."

Verschoor won de openingsrace van het seizoen in Bahrein. Verschoor won de openingsrace van het seizoen in Bahrein. Foto: Getty Images

Anders werken met gepassioneerd Trident-team

Hoewel Verschoor ook zijn team wat van de recente fouten aanrekent, vindt hij het prettig werken met Trident. "Het is een volledig Italiaans team, met veel passie en emotie. Dat is wel even anders dan ik gewend was, maar wel leuk."

En als het niet loopt zoals hij wil, kan hij de monteurs dat duidelijk maken. "Ik spreek op zich geen Italiaans, maar ken wel de scheldwoorden", lacht hij.

Trident is geen topteam in de Formule 2, maar zit wel in de lift. De afgelopen jaren waren de coureurs van het team sporadisch op het podium te vinden. Dit seizoen had Verschoor dus al wat succes. "Twee keer winnen laat wel zien dat we sterker zijn geworden, al werd een van die zeges (in Oostenrijk, red.) me afgenomen."

Verschoor zelf voelt zich ook sterker dan in zijn eerste jaar, dat hij grotendeels afwerkte voor het Nederlandse MP Motorsport. In de Formule 2 is ervaring zeer belangrijk, ook omdat er maar weinig tijd is om de auto af te stellen.

"Ik weet nu veel beter om te gaan met de banden, maar ook mijn feedback naar het team is beter en sneller geworden", vertelt Verschoor. "In de Formule 2 heb je maar één vrije training, waarin je één set banden hebt. Daarin moet je dan de juiste afstelling vinden. Het team kan veel sneller zaken oplossen als ik ze het duidelijk en snel kan uitleggen."

Verschoor werd in Oostenrijk na een overwinning gediskwalificeerd omdat er te weinig benzine in zijn auto was overgebleven. Verschoor werd in Oostenrijk na een overwinning gediskwalificeerd omdat er te weinig benzine in zijn auto was overgebleven. Foto: Getty Images

Verschoor reed jarenlang niet op Zandvoort

Ook in Zandvoort moet Verschoor op zoek naar de juiste afstelling, zeker omdat de Formule 2 voor het eerst op het duinencircuit rijdt. Trident denkt met hem misschien lokale kennis te hebben, maar dan hebben ze het mis.

Verschoor: "Ik heb er wel vijf, zes jaar niet geracet. Dus dat wordt aanpoten. Ik ken de baan natuurlijk wel, maar door die kombochten ben ik nog niet geweest. Dus ik heb geen thuisvoordeel. Jongens die er vorig jaar met de Formule 3 reden kennen de baan beter."

Toch kijkt hij met vertrouwen uit naar het weekend. Trident doet het meestal goed op bochtige banen. "Normaal gesproken gaat dat beter ja, al dacht ik dat in Hongarije ook en daar ging het wat minder. Maar ik heb er zelf een goed gevoel over."