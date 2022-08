Circuitdirecteur Robert van Overdijk is ervan overtuigd dat de Grand Prix van Nederland dit weekend net zo'n groot succes gaat worden als vorig jaar. Een gesprek over de komst van ruim honderdduizend bezoekers per dag, de vele rechtszaken tegen het circuit en een mogelijke uitvalbeurt van Max Verstappen.

Een paar dagen voor de start van het Grand Prix-weekend in Zandvoort ligt het circuit er al spic en span bij. De tribunes zijn opgebouwd, de kerbstones krijgen nog een laatste lik verf en de reclameborden worden opgehangen. Vrijdag, zaterdag en zondag worden er telkens zo'n 105.000 bezoekers verwacht in de duinen, dagelijks zo'n 35.000 meer dan vorig jaar.

In hoeverre gaat de Grand Prix van Nederland dit jaar anders zijn dan de editie van vorig jaar?

Van Overdijk: "De baan zelf is uiteraard hetzelfde gebleven, maar alles daaromheen is nog groter geworden. We hadden hier vorig jaar natuurlijk al het plan om 105.000 bezoekers per dag te ontvangen. Dat mochten we toen last minute niet doen, maar we waren er al wel klaar voor."

"Daarnaast hebben we best veel dingen geleerd van de eerste editie. Die lessen proberen we te verpakken in de komende editie. Waar je nog wat lucht kunt creëren hebben we dat gedaan."

Wat zijn dan precies die lessen?

"Om een concreet voorbeeld te geven: op het gebied van crowd management was het behoorlijk druk op het rechte stuk. Om dat dit jaar te voorkomen hebben we een van de hospitality-tenten verplaatst naar de Formule 2- en Formule 3-paddock. Dat betekent dat je tussen de tenten ruimte hebt gecreëerd waar mensen zich op kunnen houden, zonder dat ze in de loopstroom komen te staan."

Na de afgelasting van de Grand Prix van Nederland in 2020 was het vorig jaar opnieuw kantje boord of de Formule 1-race in Zandvoort wel door kon gaan. Het coronavirus laaide na het loslaten van maatregelen weer op. Vrijwel alle festivals werden gaandeweg de zomer afgelast en evenementen waren niet of nauwelijks toegestaan.

De Grand Prix van Nederland kon wel gewoon plaatsvinden, mits alle bezoekers een vaste zitplek zouden hebben. Dat betekende dat de ruim 35.000 bezoekers die tickets hadden voor een staanplaats nog een jaar moesten wachten voor zij de Formule 1-coureurs in actie zouden zien op Zandvoort. Alle artiesten die stonden gepland - de Grand Prix van Nederland moest een heus racefestival worden - werden afgezegd.

Desondanks werd de eerste Grand Prix van Nederland in ruim 36 jaar een groot volksfeest.

Anders dan vorig jaar is er dit jaar ook naast de tribunes ruimte voor entertainment. Betekent dit dat het concept van 2021 wordt losgelaten?

"Nee, zeker niet. In-seat-entertainment - mensen op hun stoeltje entertainen zonder dat ze dan allemaal rond gaan lopen - heeft vorig jaar fantastisch gewerkt en hebben we er dit jaar gewoon ingehouden. Dat houden we uiteraard naast een uitgebreid entertainmentprogramma, dat we dit jaar gelukkig wél gewoon uit kunnen rollen."

Dit jaar komen er per dag ruim 30.000 toeschouwers bij. In hoeverre is Circuit Zandvoort daar op berekend?

"Het evenement stond vorig jaar al klaar om 105.000 mensen te ontvangen. Twee weken voor het begin van het Grand Prix-weekend hoorden we dat dat niet mocht. Nogmaals, we hebben alles vorig jaar uitgebreid geanalyseerd en bekeken wat beter zou kunnen. Als we tot de conclusie zouden zijn gekomen dat op bepaalde plekken te weinig toiletten of eettentjes zouden hebben gestaan, weet ik zeker dat we dat voor de editie van dit jaar hebben opgelost."

Lang niet iedereen stond te juichen toen de Grand Prix van Nederland vorig seizoen na 36 jaar terugkeerde in Zandvoort. Verschillende natuurorganisaties probeerden via de rechter te zorgen dat Circuit Zandvoort de benodigde vergunningen zou kwijtraken voor het organiseren van een Formule 1-race zou kwijtraken. Inmiddels zijn er 38 rechtszaken geweest. Zandvoort won ze allemaal.

Ook dit jaar waren er weer een hoop rechtszaken tegen het circuit. In hoeverre ben je blij dat het nu weer echt over het racen kan gaan?

"In Nederland heeft iedereen die mogelijkheid om een bepaalde zaak aan te spannen. Dat is natuurlijk prima. Wij willen het graag over de sport en over het evenement hebben. Als dit soort zaken zich voordoen kunnen wij alleen maar aantonen dat wij het met de beste bedoelingen hebben gedaan en dat er ook een hele hoop positieve zaken gebeuren rond de Grand Prix."

Zoals?

"Het mobiliteitsplan bijvoorbeeld. Daar stond iedereen versteld van. Zandvoort was een onbereikbaar dorp voor iedereen die met de auto naar Zandvoort wilde komen. Dat plan is ook overgenomen door andere circuits. Voor mij tellen de feiten en een feit is dat wij iedere zaak hebben gewonnen. Dan zullen we wel iets goed gedaan hebben."

Tot slot, is de Grand Prix van Nederland ook geslaagd als Verstappen bij de start uitvalt?

"Wij hebben vanaf de eerste dag gezegd dat de Dutch Grand Prix meer dan alleen een race moet zijn. De uitslag vorig jaar was natuurlijk de kers op de taart. Een scenario waarin Max uitvalt hopen we natuurlijk niet op, maar of hij nou eerste, tweede of vijfde wordt, het is ons eraan gelegen dat de mensen hoe dan ook met een grote glimlach van het terrein aflopen. Gezien alle voorbereidingen ben ik er heilig van overtuigd dat dat gaat lukken."