De Formule 1-coureurs moeten dit weekend rekening houden met buien bij de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Volgens Weerplaza is er qua weerbeeld een wisselvallig weekend op komst.

De aanloop naar het raceweekend ziet er nog zomers uit met temperaturen rond 24 graden, veel zon en een matige oostelijke wind. Vrijdag tijdens de vrije trainingen is de kans groot op eenzelfde weerbeeld. Het wordt een graad of 24 met veel zon en een paar wolken boven het circuit van Zandvoort. De kans op een bui is klein met slechts 25 procent. Er waait een matige oostenwind, windkracht 4.

Voor toeschouwers zijn de omstandigheden vrijdag dus perfect om op de tribune te zitten. Wel wordt er in de eerste helft van de middag zonkracht 5 verwacht. Hierdoor kan een onbeschermde huid al binnen twintig tot veertig minuten verbranden.

Of het hele Grand Prix-weekend droog verloopt, is nog maar zeer de vraag. Tijdens het weekend neemt de kans op buien vanuit het zuiden van ons land namelijk toe. Zandvoort zit daarmee niet direct eerste rang voor buien, maar de kans op neerslag neemt wel toe vergeleken met deze droge zomerweek.

Zaterdag en zondag kans op buien

Zaterdagmiddag is de kans op regen in Zandvoort gestegen naar zo’n 40 procent. Ondanks deze toename is het alsnog waarschijnlijker dat het droog blijft. Als de buien eerder noordwaarts trekken dan nu door de weermodellen wordt berekend, neemt deze kans toe.

Buien of niet, de temperatuur komt waarschijnlijk uit rond 24 graden en de wind waait matig uit het zuidoosten. Er is een mix van stapelwolken en zon, waarbij de UV-index tussen 12.00 en 15.00 uur opnieuw op 5 uitkomt.

Zondagmiddag is de kans op buien in Zandvoort toegenomen naar 60 procent. Als het tot buien komt, kan daar ook een klap onweer bij zitten. Verder toont de verwachting een mix van stapelwolken, zon en een maximumtemperatuur van 24 graden. De details voor deze dag zijn echter nog zeer onzeker, laat staan voor specifiek het tijdvak van de race, die om 15.00 uur begint.

Dit bericht wordt iedere dag geüpdatet.