Jullie stelden ons een hoop goede vragen over de Grand Prix van België en de Formule 1 als geheel. We hebben de beste en meestgestelde vragen aan onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt voorgelegd en dit zijn de antwoorden.

Zo'n verschil met zijn teamgenoot… Max Verstappen leek wel een andere auto te hebben. Zijn er toch al wat upgrades doorgevoerd die dit verschil kunnen verklaren?

Of er updates zijn doorgevoerd weten we niet, want daarover houdt Red Bull de kaken stijf op elkaar. Maar ik denk dat Max Verstappen vooral een afstelling had gevonden waarmee hij zo over het circuit kon, en dat Sergio Pérez die afstelling gewoon niet aankon. Die is meer van een iets onderstuurde auto, en die had hij ook op Spa. Daarmee schoot hij simpelweg tekort.

Het gat was té groot om te laten verklaren door updates, want het was best veel ronden secondenwerk. En dan ga ik ervan uit dat Verstappen het nog (relatief) rustig aan heeft gedaan in zijn laatste stint.

Had Leclerc wel naar binnen moeten gaan voor snelste raceronde op dat beslissende moment met Alonso zo vlak achter zich? Het team kan toch uitrekenen dat dat net niet gaat?



Nee, dat hadden ze niet moeten doen. Je neemt veel risico voor een - laten we eerlijk zijn - zinloos puntje. Er kan weer van alles misgaan en er ging veel mis. En dan kwam hij ook nog eens zes tienden tekort op Verstappen, die zijn ronde met een vollere tank en op mindere banden reed. Merkwaardige keuze weer.

Verstappen maakt dit seizoen eigenlijk geen enkele fout, terwijl hij er toch regelmatig serieus voor heeft moeten racen. Hij lijkt soms haast wel een machine. Is hij nu nóg beter dan vorig jaar?

Hij zegt dat niet zo nadrukkelijk over zichzelf, maar ik heb het idee dat de ervaringen van vorig jaar hem echt sterker hebben gemaakt. Vergeleken met die duels is dit seizoen eigenlijk relatief kinderspel. En Verstappen zegt zelf ook dat hij nu een betere auto heeft dan vorig jaar. Dat maakt het ook makkelijker.

Waarom startte Gasly ineens vanuit de pitsstraat?

Wat ik ervan begreep wilde de auto op de grid niet starten. In de pitbox deed hij het vlak voor tijd opeens weer.

Hoe komt het dat na de porpoisingregels die zijn gekomen, nog steeds best veel auto's stuiterden?

Omdat die regels zijn ontworpen om porpoising terug te dringen, maar niet helemaal uit te bannen. Blijkbaar viel alles wat er nu gebeurde binnen deze nieuwe regels. Overigens is Spa wel een baan waarvan je wist dat dit fenomeen hevig zou optreden, dus zo bekeken viel het relatief nog mee.

Waarom is Nederland duurder dan België met zijn tickets?

Ik vermoed dat dit een kwestie van vraag en aanbod is. Er is meer vraag, dus zijn de tickets duurder. Maar de berekening erachter weet ik niet.

Had bijvoorbeeld Pérez of Hamilton ook zo'n inhaalrace kunnen rijden?

Van Pérez betwijfel ik het. Lewis Hamilton kan dit ook benaderen, maar dan heeft hij wel een auto nodig waarmee hij net zo kan lezen en schrijven als Verstappen met de Red Bull. En dan moet de Mercedes ook sneller zijn dan nu. Dat is niet het geval.

Waarom bepaalt Pirelli de bandenkeuze en laten ze dat niet vrij aan de teams om meer strategieën mogelijk te maken?

Omdat Pirelli kijkt welke banden geschikt zijn voor een bepaald circuit, en dan vanuit de beschikbare compounds een keuze maakt. Die keuze blijkt niet altijd de juiste (is ook moeilijk vooraf). Als je elk team vijf compounds per weekend geeft, moeten er sowieso veel meer banden mee en dus ook banden gemaakt worden. Dus dat is een kosten- en klimaatplaatje.

Daarnaast denk ik dat de meeste teams dan alsnog grofweg op dezelfde banden rijden, omdat van de vijf opties er zeker wel twee bij zitten die echt niet geschikt zijn voor een bepaald circuit.

Mijn vraag gaat over Mick Schumacher. Je kunt qua achtergrond ergens een vergelijking trekken met Verstappen: zowel Mick als Max heeft een vader met veel F1-ervaring. Een belangrijk verschil is dat Mick het advies en de coaching van zijn vader helaas heeft moeten missen in essentiële jaren. Denken jullie dat Mick een betere coureur zou zijn geweest als zijn vader hem wel had kunnen bijstaan met advies?

Kijkend naar de intensieve begeleiding die Verstappen heeft gehad, zou je zeggen dat dit inderdaad niet anders kan. Daarmee is niet gezegd dat Mick dan veel beter zou zijn, maar Verstappen heeft echt veel ingebakken vaardigheden die hij al van jongs af aan heeft meegekregen. Bij Mick komt dat een stuk minder naar voren.

Wat zou men kunnen doen aan het tear-off-probleem zodat deze niet langer mogelijk iemands race om zeep helpen?

In 2016 is een verbod ingesteld op het weggooien van tear-offs, maar dat hebben ze al na een paar races teruggedraaid. Ik ben zelf wel voorstander van een oplossing waarbij de tear-offs in de cockpit blijven. Daar moeten ze alleen wel op een bepaalde manier vastzitten (in een zakje of op een plakkend oppervlak bijvoorbeeld), anders worden ze er alsnog uitgezogen. Maar je hoort toch wel vaak problemen met tear-offs die in andere auto's waaien op ongunstige plekken, dus misschien moet de FIA er nog eens naar kijken.

Was het echt zo bijzonder wat Verstappen deed, of is dat vooral met de oranje bril? Hadden we hetzelfde gezegd als Hamilton zo had gereden?

Ik vermoed een klein vooroordeel in deze vraag, maar iedereen heeft vooroordelen dus dat is niet erg. Hamilton heeft ook veel legendarische races gereden. Denk alleen al even terug aan de race in Turkije waarmee hij in 2020 zijn zevende titel pakte. Daar kreeg hij destijds ook alle lof voor.

Verstappen verdiende ook alle lof voor hoe hij zondag reed. Foutloos, op de rand van de grip, volledig gebruikmakend van wat zijn auto kan. En daarbij ook nog eens niet te belastend voor zijn banden. Dat vergt speciale kwaliteiten, en die heeft Verstappen.

Ik heb weleens het idee dat voor veel Nederlanders die de sport niet goed volgen simpelweg niet helemaal duidelijk is hoe goed Verstappen presteert. Dan wordt snel de term 'oranje bril' erbij gehaald. Maar veel buitenlandse volgers en journalisten hebben die oranje bril sowieso niet, en die scharen Verstappen ook al bij de beste coureurs aller tijden.

Nederland moet gewoon maar gaan wennen aan het feit dat we zo'n coureur in huis hebben en ervan genieten, want een loopbaan is ook zo weer voorbij. En dan moeten we het misschien weer decennialang met middelmaat doen.

Wanneer zou Verstappen in theorie kampioen kunnen worden? Welke voorsprong moet hij hiervoor hebben op de nummer twee?

Verstappen moet volgens mijn berekeningen een voorsprong van 139 punten hebben in Singapore om kampioen te worden. Of een voorsprong van 113 punten in Japan.

Je hoort bij Verstappen (en ongetwijfeld ook bij de andere coureurs) regelmatig verzoeken om naar mode 6 en Strat 5 te schakelen. Wat wordt daarmee bedoeld en waarom moet Verstappen zo vaak switchen tussen de verschillende modes?

Deze strats zijn allemaal vooraf bedachte instellingen voor hoe de motor moet opereren. Daarin zijn allerlei omstandigheden meegenomen. Dus bijvoorbeeld hoeveel grip de achterbanden hebben, hoeveel verbruik er is, hoeveel brandstof er nog in de tank zit, hoeveel vermogen er nodig is en hoezeer de motor belast mag worden. Met die strats kunnen ze deze instellingen kiezen.

Waarom is er nooit een valse start in de Formule 1?

Goeie vraag, het gebeurt echt vrijwel nooit meer. Misschien dat er teams zijn die coureurs hiermee wat helpen, maar ik wil toch graag denken dat het komt omdat er twintig vaardige rijders op de grid staan (ja, ook Nicholas Latifi en Lance Stroll). Coureurs die simpelweg pas de koppeling loslaten als het licht dooft. Zo moeilijk is dat ook weer niet.