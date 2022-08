Max Verstappen was zondag heer en meester bij de Grand Prix van België. Coureur Ho-Pin Tung blikt terug op de race in de Ardennen.

Nog niet eerder dit jaar was Red Bull zo dominant als afgelopen weekend op Spa-Francorchamps. Hoe kan het dat de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez zoveel sneller was dan de rest?

"De afstelling van je auto op Spa is erg beïnvloed door Eau Rouge. Niet voor performance, maar voor legaliteit van de auto. In de Formule 1 is het eigenlijk niet eens echt een bocht, maar er hangt wel veel van af. Je hebt daar te maken met dat enorme compressiemoment, het moment onderaan de heuvel dat je omhooggaat. Dat voel je ook echt in de auto. Je raakt dat punt heel hard en ziet dan ook de vonken en stof van de vloer van de auto af komen."

"Voor rijders is dat raken soms storend, maar eigenlijk niet echt een probleem. Het is vooral zaak om de slijtage te controleren, zodat de auto legaal blijft. Daarvoor wordt in de verticale vering van de auto vaak een 'harde stop' ingebouwd. Dat heeft dan weer tot gevolg dat de porpoising erger wordt, want die harde stop kom je ook weer vaak op andere punten op het circuit tegen."

"Als je die verticale controle van de auto goed voor elkaar hebt, zoals Red Bull dat dus in het weekend had, kun je dus net iets lager rijden. We hebben het vaak aangehaald: als het gaat om het vinden van de juiste rijhoogte, is die laatste millimeter extreem krachtig en kan die juist het verschil maken. Op een circuit als Spa werkt dat bovendien extra hard door."

"Als je met minder downforce rijdt, ben je normaal gesproken sneller in sector 1 en sector 3. In sector 2 lever je in heb je ook nog eens meer bandenslijtage. Maar Verstappen was gewoon het snelst in alle drie de sectoren. Dat was echt heel bijzonder en zien we bijna nooit op Spa."

Pérez had hetzelfde materiaal als Verstappen tot zijn beschikking, maar werd volledig zoek gereden door de Nederlander. Hij startte dertien plekken voor zijn teamgenoot en eindigde er twintig seconden achter.

"Wat tekenend daaraan was: Verstappen startte op de zachte band en Pérez op de medium. Verstappen moest daarbij ook nog eens veel auto's inhalen, terwijl Pérez in schone lucht reed. Toch was Verstappen sneller en had hij ook nog eens minder slijtage dan zijn teamgenoot. Dan gaat er echt iets niet helemaal goed met Pérez, al heeft het er natuurlijk ook mee te maken dat Verstappen echt een ijzersterke race reed."

Verstappen had zich binnen zeven rondes al in de top drie gewerkt. Wat viel jou op aan zijn inhaalrace?

"Wat ik heel mooi vond, was dat je heel duidelijk kon zien dat hij constant de ruimte opzocht. Vooral bij de start en in die hectische eerste ronde. Daar liet hij zowel links als rechts constant één autobreedte ruimte over. Kijk bijvoorbeeld naar La Source. In een ideaal scenario wil je daar als rijder iets meer naar links zitten, want dan heb je een grotere radius en een betere exit."

"Maar Verstappen koos er specifiek voor om in het midden van de baan te blijven rijden, op een plek waar geen enkele andere auto reed. Allemaal puur om de risico's te beperken. Telkens als er in die eerste ronde een auto iets te dichtbij kwam, ging hij even van zijn gas af. Het was enorm slim en berekend gereden. En met veel geduld, omdat hij de potentie van de auto natuurlijk kende. Juist daardoor kwam hij zonder problemen razendsnel naar voren."

124 Hoe Verstappen met een Mario Kart-actie Leclercs strategie saboteerde

Hoe moeilijk is het om als coureur zo gecontroleerd te rijden?

"Soms heb je van die races, dan kom je in een heerlijke flow terecht. Het is dan haast alsof je aan het dansen bent. Een vloeiende beweging die constant in elke bocht overgaat. Op een gegeven moment denk je dan ook niet meer na en gaat alles vanzelf. Zeker op een circuit als Spa is het heerlijk als je in die flow kan terechtkomen."

"Verstappen maakte niet op één plek het verschil, hij maakte overal het verschil. En aangezien Spa zo'n lang circuit is, hoeft dat verschil helemaal niet groot te zijn. Stel, hij pakt in iedere bocht een halve tiende, dan kom je aan het eind van de ronde toch op een heel grote marge uit. Verstappen was afgelopen weekend ongenaakbaar."