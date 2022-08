Het was het ideale circuit voor de Red Bull, de favoriete baan van Max Verstappen, de beste omstandigheden en de perfecte uitgangspositie om te laten zien waartoe die combinatie in staat was. De WK-leider hield op een ongekende manier huis op Spa-Francorchamps. De concurrentie siddert en beeft.

Na afloop van de race zochten de Ferrari-coureurs naar verklaringen waarom ze niets in te brengen hadden tegen Verstappen. Zelfs teamgenoot Sergio Pérez was kansloos, terwijl hij met dezelfde auto nota bene van de eerste startrij vertrok.

"Als de auto hier hooked up is, dan is het een feestje om erin te rijden", vertelde Verstappen. Niet alleen zijn RB18 was in blakende vorm, dat gold ook voor de regerend wereldkampioen zelf.

In de openingsfase kwamen er best wat gevaren op hem af. "Als je zo'n snelle auto hebt, en je wil voorzichtig doen, is dat juist nog lastiger", blikte Verstappen terug. Hij had vooral last van Lance Stroll, maar ook van Lewis Hamilton. De Brit zocht met een kapotte Mercedes een plek om zijn auto te parkeren. "Hij deed niets fout hoor", vond Verstappen. "Maar het was wel even dringen."

Dwong Verstappen Leclerc ongewild tot een pitstop?

Nog in de openingsfase leek de Nederlander ongewild ook zijn grootste concurrent te benadelen. "Er zat veel vuil op mijn vizier, dus ik trok er een laagje vanaf. Maar ik hoor net van Carlos (Sainz, red.) dat Charles Leclerc zo'n tear off in zijn remkoeling had", vertelde hij. "Hopelijk was die niet van mij."

Uit beelden van de eerste ronde blijkt dat het haast niet anders kan dat Verstappens tear off de Ferrari-coureur tot een vroege pitstop dwong. De Monegask reed vlak achter Verstappen toen de Limburger het stuk plastic weggooide.

Als een warm mes door de boter

Na de rommelige openingsfase kwam Verstappen echt op stoom. Al snel werd duidelijk dat niemand op de baan iets tegen hem kon beginnen. Als een warm mes door de boter ging de Red Bull naar voren.

Leclerc zocht na afloop naar antwoorden. "Red Bull heeft iets gevonden, dat kan niet anders. Ze zijn razendsnel op de rechte stukken, maar gaan ook heel hard door de bochten. Het is frustrerend om te zien."

Sainz zocht het meer bij Ferrari zelf. "Wij waren dit weekend ook niet zo goed. Onze auto past niet bij dit circuit. Die is beter op banen waar veel neerwaartse kracht nodig is, zoals Zandvoort volgende week."

Pérez vond dat Verstappen "buitenaards" was. De Mexicaan had niets dan lof voor zijn teamgenoot, en wilde zich ook niet verschuilen achter de ontwikkeling van de RB18. Verstappen stelde zaterdag zelf wel dat de auto meer "naar hem toe kwam", maar dat kan nooit de enige reden zijn voor de dominantie van de Nederlander.

Waardoor was Verstappen zo snel?

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor Verstappens overmacht die de ronde doen, maar een derde is eigenlijk veel logischer

De eerste is het gerucht dat Verstappen in België al zou beschikken over het lichtere Red Bull-chassis, dat de auto eindelijk op het streefgewicht van 798 kilo zou brengen. Als dat chassis er al komt - Red Bull heeft niets bevestigd - dan was die gepland voor Singapore. Dan komt er namelijk wel een grote update, waar die gewichtsbesparing onderdeel van zou zijn. Het is onwaarschijnlijk dat dit zo ver naar voren is gehaald.

De tweede verklaring is dat Ferrari wel degelijk is getroffen door de regels die porpoising (stuiteren) en flexibelere vloeren moeten tegengaan. Die zijn vanaf dit weekend van kracht. Die flexibele vloeren zouden vooral Ferrari en Red Bull helpen om met een lagere rijhoogte te rijden, maar beide teams blijven volhouden dat het geen impact had.

"Dat heeft er niets mee te maken", zei Sainz zondag nog maar eens. De F1-75 stuiterde in ieder geval nog opzichtig en kreeg daar geen reglementaire problemen mee.

Ook Sergio Pérez had niets tegen zijn teamgenoot in te brengen.

Meerdere factoren speelden een rol

De derde verklaring is veel waarschijnlijker, namelijk een combinatie van factoren. Daarvan is de belangrijkste dat Verstappen, als hij zich in zijn element voelt met een goede auto op een lekkere baan, momenteel in zijn eentje een buitencategorie vormt binnen de Formule 1.

Daar komt bij dat Pérez er al weken weinig van bakt, zeker ten opzichte van zijn teammaat. De prestaties van de Mexicaan dit weekend volgen die trend.

En de Ferrari is, zoals Sainz zelf al aankaartte, niet de juiste auto is voor dit circuit. De aerodynamische efficiëntie van de Red Bull is veel beter, terwijl de auto van Sainz en Leclerc vooral bochten wil en geen rechte stukken. Geen wonder dat Spa geen goed jachtterrein was voor het Italiaanse team.

De laatste factor is dat Verstappen in Spa over een relatief verse motor beschikte, met een paar nieuwe onderdelen. Het was misschien net dat laatste zetje dat van zijn RB18 echt een onklopbaar wapen maakte. Alle factoren maakten het voor Verstappen the perfect storm.

Dat was Helmut Marko ook opgevallen. Volgens de Oostenrijker had zijn coureur ook van de laatste startplaats gewonnen. Pas als Verstappen in Zandvoort ook zo dominant is, moet er gezocht worden naar andere, technischere redenen.