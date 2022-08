Na een langdurig politiek spel zijn dit weekend in België dan eindelijk de regels tegen het Formule 1-fenomeen porpoising en flexibele vloeren ingegaan. Het zou Red Bull Racing en Ferrari treffen en Mercedes helpen, was de verwachting bij de regerend constructeurskampioen. Met een pijlsnel rondje prikte Max Verstappen die theorie zaterdag op Spa-Francorchamps door.

Hamilton stamelde even toen het team hem zijn achterstand op Verstappen in de kwalificatie doorgaf. "1,8 seconden?", vroeg hij voor de zekerheid. Na afloop noemde de zevenvoudig wereldkampioen het in goed Engels een "kick in the teeth".

Na vier zeges voor Ferrari en negen voor Red Bull zou je het haast vergeten, maar de Formule 1 komt nog maar net uit een periode waarin Mercedes extreem domineerde. Nu rijden ze eigenlijk voor spek en bonen mee, op enkele succesjes na.

"Hoe we van de ene race met pole voor George Russell naar de volgende met 1,8 seconden achterstand zijn gegaan, is me een raadsel", zei Hamilton. Dat is het probleem dit seizoen bij Mercedes. Het team heeft vooral vragen en komt met weinig antwoorden. Zelfs het wisselen naar een ander ontwerpconcept kan niet, want het team weet nog steeds niet wat er nou mankeert aan deze auto.

30 Boardradio Mercedes: Verbazing over verschil met Verstappen

Mercedes zocht naar een andere oplossing

"Die andere twee teams liggen mijlenver voor. En hun auto's zien er ook heel anders uit", stelde Hamilton vast. Geen wonder dus dat Mercedes het op een andere manier probeert. De regels tegen porpoising die op Spa zijn ingegaan, kwamen vooral na oeverloos gezeur van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Niet dat andere teambazen dit anders zouden aanpakken, maar in dit geval is het de Oostenrijker die het probleem heeft en naar een oplossing zoekt.

En in grote mate ging de FIA erin mee. Niet zozeer omdat Mercedes erop aandrong - dat zal vast geholpen hebben - maar ook omdat meerdere coureurs vonden dat er wat moest gebeuren aan het agressieve gestuiter. Tot dat gezelschap bevonden zich ook Red Bull-coureur Sergio Pérez en Ferrari-rijder Carlos Sainz.

Maar Mercedes had ongetwijfeld nog meer hoop gevestigd op de aangescherpte regels voor de flexibele vloeren die Ferrari en Red Bull zouden gebruiken. George Russell zei in Hongarije nog dat dit de twee topteams "zou raken en Mercedes zou helpen".

Lewis Hamilton inspecteert de auto van Max Verstappen. Lewis Hamilton inspecteert de auto van Max Verstappen. Foto: Getty Images

Heeft Ferrari wel last?

Misschien had de Brit een beetje gelijk als het om Ferrari gaat. Dat team heeft veel meer last van gestuiter dan Red Bull en was ook niet zo uitgesproken als teambaas Christian Horner dat er niets aan de auto veranderd hoefde te worden. Toeval of niet, Ferrari kon Red Bull zaterdag niet echt bijhouden. Verstappen zei donderdag heel specifiek dat "ons team er geen last van gaat krijgen", maar of Ferrari dat wel heeft, had hij ook zaterdag nog geen antwoord.

Het doet er voor de Limburger ook niet echt toe. Red Bull heeft er geen last van, de auto is al het hele weekend bloedsnel en Verstappen heeft ondanks een reeks gridstraffen en de vijftiende startplaats een reële kans om te winnen.

Mercedes kwam in de kwalificatie niet verder dan de zevende en achtste tijd. De hoop die was gevestigd op deze regelwijziging, is vervlogen en Mercedes moet het nu echt bij zichzelf gaan zoeken. Al had het team nog een andere politieke pijl op de boog.

Mercedes zoekt nog altijd naar oorzaken voor de tegenvallende auto. Mercedes zoekt nog altijd naar oorzaken voor de tegenvallende auto. Foto: Getty Images

'Formaat doet er niet toe'

Mercedes kreeg de FIA bijna zover om de auto's in 2023 verplicht met een 25 millimeter hogere vloer te laten rijden, wat verder zou helpen om hun stuiterproblemen te verhinderen. Daartegen kwamen Red Bull en Ferrari in het verweer, en uiteindelijk ging er nog 10 millimeter van af.

Ook bij die ingreep is de kans klein dat het Red Bull gaat raken, getuige de nuchtere analyse van Horner zaterdagochtend. Gevraagd naar de nieuwe regels zei de Brit gevat: "Mijn vrouw zegt altijd dat formaat er niet toe doet, dus over die laatste paar millimeter ga ik niet moeilijk doen."

De met journalisten gevulde zaal moest lachen en het zei alles over de huidige verhoudingen. Mercedes zit momenteel volledig in de zak van het team van Verstappen.