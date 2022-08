Max Verstappen mag de poleposition voor de Grand Prix van België zondag niet innemen, maar blikte zaterdag toch tevreden terug op zijn kwalificatie. De WK-leider voegde de nodige nieuwe motoronderdelen toe aan zijn arsenaal, declasseerde zijn concurrenten en houdt vanaf plek vijftien zicht op de overwinning.

"Heel slecht", knipoogde Verstappen na afloop van de kwalificatie. De Nederlander werd een uitspraak van Mercedes-coureur George Russell voorgelegd, gedaan in Hongarije. De Brit stelde daar dat nieuwe regels tegen flexibele vloeren weleens slecht konden uitpakken voor Red Bull Racing en Ferrari.

Verstappens teambaas Christian Horner had al een paar keer herhaald dat Red Bull niets aan de auto hoefde te veranderen. "En ik had daarom niet verwacht dat het ons zou raken", voegde Verstappen zaterdag toe. Zijn grote voorsprong van ruim zes tienden op Carlos Sainz in de kwalificatie werkte bevestigend. De concurrentie reageerde verbaasd op de riante voorsprong van Verstappen.

De Limburger had zelf ook niet verwacht dat het gat naar naaste concurrent Ferrari zo groot zou zijn. "Deze baan ligt onze auto sowieso heel goed. We zijn snel op de rechte stukken en hebben het op de een of andere manier voor elkaar gekregen om ook in de bochten toch snel te zijn. Dan pak je veel tijd op de concurrentie."

'Hoefde weinig aan de afstelling te veranderen'

Red Bull kwam dus goed beslagen ten ijs in Spa-Francorchamps, mede door intensief werk in de simulator. "De afstelling was daarom meteen goed. Vanaf het moment dat ik vrijdag de baan op ben gegaan, hebben we niet zoveel meer aangepast", prees Verstappen zijn team.

"Daarnaast is de auto de laatste tijd wel een beetje naar mijn wensen toe gekomen." Daarmee wilde Verstappen niet zeggen dat het team zich alleen op hem focust. "In de eerste plaats willen we de auto natuurlijk in zijn geheel sneller maken."

'Het wordt krap in de eerste bocht'

Verstappen rekent zichzelf zondag tot kanshebber voor het podium. Daarop komt de winnaar van de Belgische GP ook terecht, maar zover wilde de Limburger niet gaan in zijn vooruitblik. Bovendien moet hij eerst de openingsfase maar eens heelhuids doorkomen.

"Daar moet je een beetje geluk bij hebben. Je kunt in de eerste ronden gelijk heel veel tijd verliezen", blikte hij vooruit. Het woord 'voorzichtig' staat niet in Verstappens woordenboek, maar er is wel een extra reden om niet te wild te vertrekken.

"Er ligt buiten de eerste bocht nu een grote grindbak, terwijl je daar tot vorig jaar nog heel makkelijk wijd kon gaan. Ik zag de start van de Formule 3; die gingen er al rustig doorheen. Het is daar nu heel krap."

Max Verstappen na afloop van de kwalificatie op Spa-Francorchamps. Foto: Getty Images

Verstappen wil niet in DRS-treintje terechtkomen

Desondanks stelde Verstappen vooraf niet te veel na te denken over de risico's. "Daar ben ik echt niet mee bezig, nu niet en als ik in de auto stap nog steeds niet. Ik positioneer mezelf gewoon zo goed mogelijk en dan zien we het wel. Ik moet toch naar voren. Je wil geen schade rijden, maar als het toch gebeurt, is het maar zo."

Daarna is er nog een ander gevaar: het DRS-treintje. Dit fenomeen ontstaat als een coureur te snel is op de rechte stukken om (ondanks DRS) ingehaald te worden, maar over een hele ronde toch langzaam is. Daarachter ontstaat dan een rijtje auto's die allemaal DRS krijgen en elkaar dus ook niet voorbij komen. Verstappen waakt voor zo'n DRS-trein: "Daar moet je dus niet in komen, want dan wordt het lastig inhalen."