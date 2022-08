Alpine gaat maandag naar het contractbureau van de FIA om te kijken of de deal die het heeft gesloten met de Australiër Oscar Piastri standhoudt en het jonge talent volgend jaar voor het team moet rijden. Teambaas Otmar Szafnauer heeft er vertrouwen in, maar hoe dan verder? Een reconstructie van deze transferrel.

Verhaallijn 1: Daniel Ricciardo moet weg

"Voor de mensen die dachten dat ik vertrokken was: ik ben nooit weggeweest", zegt Daniel Ricciardo op zondag 12 september 2021. De goedlachse Australiër heeft net gewonnen op Monza in een McLaren. Dat was het doel dat het team voor ogen had toen het hem overnam van Renault. Maar het blijkt een eenmalig feestje.

"We weten gewoon niet meer wat we moeten proberen", is teambaas Andreas Seidl hard maar duidelijk. De Duitser legt zaterdag in Spa-Francorchamps - een klein jaar na die zege in Italië - uit waarom Ricciardo het veld moet ruimen bij zijn team. "We hebben er echt alles aan gedaan om hem te laten presteren, maar het komt er helaas niet uit. Daniel zelf heeft er ook alles aan gedaan."

"Als het niet meer werkt, moet je met elkaar gaan zitten en de samenwerking beëindigen", oordeelt Max Verstappen donderdag over de situatie rond zijn voormalige teamgenoot. "Volgens mij zien we momenteel niet de echte Daniel Ricciardo", voegt zijn oud-teambaas Christian Horner daar zaterdag aan toe. "Ik hoop wel dat hij in de Formule 1 blijft, de sport zou een karakter als Daniel erg missen."

'Moesten op zoek naar een nieuwe coureur'

Dat Ricciardo mislukt bij McLaren is een verrassing. Hij was bij Red Bull weliswaar iets minder dan Verstappen, maar presteerde desondanks goed. Bij Renault ging het ook prima. Tegen Lando Norris heeft hij bij McLaren niets in te brengen.

"We hebben er lang overleg over gevoerd en uiteindelijk besloten dat een rijderswissel beter voor ons is. Dus we moesten op zoek naar een nieuwe coureur", legt Seidl zaterdag uit.

Die vindt McLaren in de persoon van Piastri. De 21-jarige coureur uit Melbourne heeft uitstekende papieren, met achtereenvolgens titels in de Formule 3 en de Formule 2. Er is alleen één probleem: hij heeft een contract bij Alpine. Al denkt Piastri's manager Mark Webber daar blijkbaar anders over.

McLaren-teambaas Andreas Seidl. McLaren-teambaas Andreas Seidl. Foto: Getty Images

Verhaallijn 2: Fernando Alonso wil weg

"De onderhandelingen met Fernando Alonso liepen al lange tijd, al voordat ik bij het team kwam", vertelt Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. "Volgens mij hadden we de laatste horde net genomen. Hij vertelde me zondag in Hongarije dat er geen haast was, en dat hij maandag op zijn boot in Griekenland zou zitten. Als ik in de buurt was, moest ik maar langskomen voor koffie."

Volgens de Amerikaan is zijn relatie met de tweevoudig wereldkampioen prima. De realiteit lijkt anders. Alonso vertelt Szafnauer dan wel dat hij in Griekenland zit, maar hij blijkt eigenlijk naar zijn geboorteplaats Oviedo te gaan. Dat maakt de gewiekste coureur duidelijk via een haast plagerige Instagram-story. Het blijkt niet eens het grootste misverstand.

Maandag na de race in Hongarije verneemt Szafnauer namelijk net als de rest van de Formule 1 dat Alonso een contract heeft getekend bij Aston Martin. "Hij was vrij om te gaan en te staan waar hij wilde", praat de teambaas de keuze van zijn coureur goed. Terwijl die niet eens de moeite nam om Szafnauer te bellen.

'Hij had geen tijd om me te bellen'

"Hij had wel gebeld met Alpine-president Luca de Meo en met onze CEO Laurent Rossi, dus hij had geen tijd meer om mij te bellen. Dat was een kwartier voor de aankondiging van Aston Martin", verklaart Szafnauer die opmerkelijke keuze. En dat terwijl Alonso de Amerikaan de avond ervoor nog heeft verteld dat er dus "geen haast" is met de contractonderhandelingen en dat hij naar Griekenland gaat, terwijl hij niet naar Griekenland gaat. Een relatie waarin voor de term 'koek en ei' geen plaats is.

Feit is dat Alonso volgend jaar niet voor Alpine rijdt, maar voor Aston Martin. Geluk bij een ongeluk: het team is toch al bezig met het voorbereiden van Piastri op een toekomst als teamleider. Althans, dat denken ze bij Alpine.

Fernando Alonso op Spa-Francorchamps. Fernando Alonso op Spa-Francorchamps. Foto: Getty Images

Verhaallijn 3: Piastri wil niet

"Leuk geprobeerd, maar ik ga er niets over vertellen", antwoordt Seidl zaterdag met een glimlach op de vraag wanneer McLaren Piastri gaat aankondigen. "We focussen ons op Ricciardo, om hem een waardig afscheid van het team te geven."

Dat laatste is misschien deels waar, maar niet helemaal waar. Er moet eerst nog duidelijkheid komen over het contract dat Piastri in november tekende met Alpine. Daar gaat het contractbureau van de FIA dus naar kijken.

"Ik heb het helemaal gelezen en volgens mij zitten we goed, ik heb er vertrouwen in dat hij voor ons moet rijden", laat Szafnauer daarover weten. Het contract dat Piastri in november tekende loopt volgens de Alpine-teambaas in ieder geval tot en met 2023, "met een optie tot 2024".

Het 'kamp-Piastri' vindt dus dat het contract niet geldig is en bracht hem al onder bij McLaren als vervanger van Ricciardo. We gaan eerst even terug naar hoe ze bij dat team uitkwamen.

"Oscar werd bij ons opgeleid om in de toekomst de kar te trekken", legt Szafnauer zaterdag uit. Hier wordt het haast komisch, (uiteraard) omdat Alonso terugkomt in het verhaal. Alpine wilde dat de Spanjaard in 2023 nog een jaar bleef rijden, terwijl die zelf voor twee seizoenen wilde tekenen. "Het ging alleen maar om Piastri, Piastri en Piastri", klaagde de Spanjaard daar vrijdag over. Maar de Australiër was zelf ook niet tevreden, vandaar zijn zoektocht naar een stoeltje elders.

In Canada leek het nog in kannen en kruiken dat hij volgend seizoen aan Williams uitgeleend zou worden. Maar rond die tijd moet het aantrekkelijkere McLaren contact hebben gekregen met het management van Piastri, waaruit een uiteindelijke deal voortkwam. Dat team zocht immers een opvolger van Ricciardo.

'Het ging allemaal heel snel'

Alpine moet hiervan hebben geweten. Dat is de enige verklaring voor de gang van zaken vanaf het moment dat Alonso plotseling vertrekt. Diezelfde middag verschijnt een haastig persbericht waarin wordt gemeld dat Piastri in 2023 bij het team gaat rijden. Quotes van de coureur zelf staan er niet in, wat zeer ongebruikelijk is.

Szafnauer: "We wilden zo snel mogelijk toeslaan, zonder nog met zijn management te moeten schakelen. Oscar zat op dat moment in de simulator bij ons, dus ik ben direct naar hem toe gelopen toen we hem wilden gaan aankondigen. Hij glimlachte toen ik hem het nieuws vertelde en was dankbaar."

Piastri kon blijkbaar niet even tijd maken om wat te zeggen over zijn aanstaande Formule 1-debuut. "Het ging allemaal heel snel", zegt Szafnauer. Terwijl hij eerder nog vertelde dat het contract met de coureur waterdicht was. Dus waarom zou er dan haast zijn? Niet veel later verstuurt Piastri zijn inmiddels beruchte tweet waarin hij tegenspreekt wat Alpine net heeft aangekondigd. Hij zegt ook dat de aankondiging zonder zijn toestemming naar buiten is gebracht, terwijl hij volgens Szafnauer moest glimlachen. Minstens één van de twee spreekt hier niet de waarheid.

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. Foto: Getty Images

Hoe nu verder?

Het contractbureau van de FIA moet dus uitsluitsel geven over of Alpine Piastri aan zijn contract kan houden. Blijkt dat niet zo te zijn, dan is een aankondiging van McLaren aanstaande.

Krijgt Alpine gelijk, dan kan Piastri mogelijk nog steeds naar McLaren. Maar zijn vorige team wil dan waarschijnlijk genoegdoening voor de opleidingskosten.

Er is ook nog een derde optie: dat Piastri toch gewoon voor Alpine gaat rijden. Sznafnauer: "Oscar zit nu ook in onze fabriek in de simulator, hij werkt mee aan het sneller maken van de auto. En ik was erbij toen Jenson Button in 2007 met Williams én BAR een contract had. Hij wilde naar Williams, maar bleef toch bij ons. Dat werd uiteindelijk een succesvolle relatie."

Mocht Piastri toch weggaan, dan wordt de cirkel misschien alsnog rondgemaakt. Ricciardo is namelijk beschikbaar, en welkom bij zijn oude team. "We moeten eerst kijken hoe het gaat bij het contractbureau, maar Daniel is zeker een kandidaat bij ons", besluit Szafnauer. Wordt vervolgd.