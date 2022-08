Op welke plaats Max Verstappen zondag gaat starten in België is nog niet helemaal duidelijk, maar als de WK-leider de openingsfase overleeft is er een aantrekkelijke inhaalrace op handen. Met Charles Leclerc in zijn kielzog.

Dat Verstappen de snelheid heeft om zich als een warm mes door de boter naar voren te werken, dat mag geen verrassing heten. Het werd vrijdag in de tweede vrije training nog maar eens bevestigd door Leclerc zelf. "Wow dat is ehh, snel", stamelde de Monegask toen zijn race-engineer Xavier Marcos Padros hem inlichtte over de 1.45, 507 die Verstappen net had geklokt.

Leclerc ging even terug in zijn geheugen en wist zichzelf enigszins gerust te stellen. "Won Verstappen vooral tijd in bocht 5, 6 en 7?". vroeg hij het team. "Want daar ging ik in mijn snelste ronde zeker niet lekker doorheen. Hij kreeg bevestiging terug. Ferrari liet Verstappen er iets sneller uitzien dan hij daadwerkelijk was, want ook de ronden van Sainz waren niet soepel.

Normaal geeft de tweede training ook een aardig inkijkje in het tempo dat de coureurs over meerdere ronden op het asfalt konden leggen, maar daar kwam het op de vochtige baan niet echt van. De tijden waren sowieso niet representatief voor de volledig droge race die zondag kan worden verwacht.

Bij Ferrari vrijwel zeker nieuwe motoronderdelen

Verstappen weet dan net als Leclerc, Esteban Ocon, Lando Norris en Valtteri Bottas dat hij achteraan start. Dat door teams voor een motorwissel in Spa wordt gekozen, is waarschijnlijk geen toeval. Het heeft te maken met de deadline die op 1 september verloopt.

Dan moeten alle fabrikanten hun laatste specificatie van de MGU-K, Energy Store en Control Electronics hebben gehomologeerd. De drie onderdelen vormen samen het grootste deel van het hybride systeem, en homologatie betekent dat de onderdelen door de FIA zijn goedgekeurd voor gebruik. Als dat is gebeurd, hebben de fabrikanten vijf races om ze daadwerkelijk in te zetten.

Bij Ferrari is vrijwel zeker sprake van nieuwe onderdelen. Van Mercedes en Renault (Alpine) is het nog niet bekend, maar wel waarschijnlijk. Een nieuwe MGU-K en een nieuwe batterij leveren in absolute zin niet meer motorvermogen op, omdat die niet meer mag leveren dan 163 pk. Maar het efficiënter genereren van energie en meer opslagruimte betekent wel dat coureurs dat vermogen over een langere periode tot hun beschikking hebben

Honda heeft vermoedelijk niets nieuws

Hoewel Red Bull er zelf niets over kwijt wil, lijkt het er niet op dat Verstappen ook nieuwe onderdelen heeft gekregen van Honda. Mocht dat alsnog komen, dan heeft Verstappen dus tot en met de Amerikaanse Grand Prix om ze alsnog in te zetten.

Maar misschien merkt Red Bull hier een nadeel van het feit dat Honda is gestopt als actieve motorleverancier en alleen nog de motoren onderhoudt en bouwt.

Auto's stuiteren nog, ondanks nieuwe regels

Er is nog een tweede technisch verhaal dat speelt in België, namelijk de invoering van de regels tegen porpoising. Daarnaast zijn er maatregelen tegen flexibele vloeren waarvan vooral Ferrari en Red Bull worden verdacht.

Wie niet van deze invoering zou weten, was in de trainingen niets opgevallen. Verschillende auto's stuiterden nog flink op de rechte stukken van Spa-Francorchamps. Vooral in de Williams zat nog veel beweging, maar ook bij Ferrari en Mercedes was duidelijk nog sprake van het aerodynamische stuiterfenomeen.

De FIA moet nu dus gaan kijken of dit buiten de limieten valt. Blijkt dat het geval, dan kunnen teams een bezoekje verwachten met de opdracht om iets aan de auto te veranderen.

Het lijkt de enige manier waarop de invoering van de regels iets aan de slagorde kan veranderen, want Ferrari en Red Bull leken nog altijd snel. Blijkbaar kunnen ze het ook zonder flexibele vloer, als ze die al zo erg lieten bewegen als boze tongen (lees: Mercedes) beweerden.