De Formule 1 ging de zomerstop in met een enorme transferrel rondom Fernando Alonso, Daniel Ricciardo en Oscar Piastri. Max Verstappen sloeg het vanaf zijn vakantieadres met interesse gade. Hij hoopt vooral dat zijn oude maat Daniel Ricciardo in 2023 op de grid blijft.

"Daniel is een geweldige vent, dus ik hoop dat hij Formule 1 blijft rijden", vertelde Verstappen donderdag in Spa-Francorchamps.

Een dag eerder maakte McLaren bekend dat het na dit seizoen niet langer gebruikmaakt van de diensten van de Australiër. De reden: tegenvallende resultaten.

"De McLaren paste gewoon niet bij hem. Je zag ook geen vooruitgang", oordeelde Verstappen. "Dus dan moet je op een bepaald moment met elkaar in gesprek gaan en concluderen dat je uit elkaar moet. Zo gaat het soms", concludeerde de WK-leider nuchter.

'Lando is heel snel'

Ricciardo komt er vooral niet aan te pas bij zijn teamgenoot Lando Norris, een andere coureur met wie Verstappen goed bevriend is. Verstappens oude Red Bull-teammaat staat in de schaduw van de jonge Brit. Daarvoor zijn volgens de Nederlander goede verklaringen.

"We weten sowieso dat Lando heel snel is", zei Verstappen. "En als je je dan niet helemaal comfortabel voelt in de auto, niet kunt pushen en de auto niet zo kunt rijden als je zou willen, kom je nooit op het niveau van zo'n teamgenoot. Als het dan niet goed voelt, is het tijd om verder te gaan."

Verstappen kan uitstekend door één deur met Ricciardo en ziet hem dus graag in de F1-wereld blijven. Alleen zijn er niet zoveel plaatsen meer over voor 2023, zag ook de Nederlander. "Ik weet ook niet waar hij heen wil of dat er ergens plek voor hem is."

Daniel Ricciardo moet bij McLaren plaatsmaken voor Oscar Piastri. Daniel Ricciardo moet bij McLaren plaatsmaken voor Oscar Piastri. Foto: Getty Images

'Snap stap van Alonso wel'

De carrousel werd na de Hongaarse Grand Prix in gang gezet door het nieuws dat Alonso verkast naar Aston Martin. Daarna kondigde Alpine aan dat Piastri zijn stoeltje overneemt. Die ontkende dat vervolgens zelf.

"Het was allemaal erg spannend", lachte Verstappen. "Ik vind de stap van Alonso niet zo vreemd. Aston Martin is ambitieus en neemt veel mensen aan. Dus ik begrijp dat hij daarheen gaat om te helpen met bouwen. Dat is een uitdaging."

De definitieve aankondiging dat Piastri volgend jaar bij McLaren rijdt, laat nog op zich wachten. Ook is nog onduidelijk wie er dan wel bij Alpine gaat rijden. Daarvoor is Ricciardo, die het team na 2020 nog verliet, een potentiële kandidaat.