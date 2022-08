Nu de kwalificatie voor de Grand Prix van België voorbij is, kunnen onze verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Joost: "Max Verstappen kan met een beetje geluk gewoon winnen op Spa-Francorchamps. Zijn surplus aan snelheid is overduidelijk, zelfs op teamgenoot Sergio Pérez. We hebben eerder gezien hoe hij zijn tanden kan zetten in een inhaalrace, en zo ver naar achteren start Verstappen nou ook weer niet. Hij heeft de ideale auto voor een inhaalrace, met een hoge topsnelheid. Alleen chaos in de eerste bocht is een risico. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er vaak wat misgaat in de openingsronde op Spa en Verstappen zat daar een paar keer bij. Komt dat goed, dan is winnen een reële mogelijkheid."

Patrick: "Ondanks zijn vijftiende startplek denk ik dat Max Verstappen de Grand Prix van België gaat winnen. De Nederlander verkeert in de vorm van zijn leven en heeft dit weekend ook het materiaal om zich uit de achterhoede naar voren te rijden. Ik zie Sergio Pérez het Red Bull-feestje compleet maken met een tweede plek en ik denk dat Carlos Sainz het podium completeert. De opmars van Charles Leclerc stokt op de vierde plek."

Kun je de NUjij-reacties niet vinden? Klik boven in of onder dit bericht op de knop waar 'reacties' staat om naar de reacties te gaan. Daar kun je jouw reactie of opmerking achterlaten.